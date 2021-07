Prečo Kováčik mlčí a ešte "nezaspieval"? (2.)

R. Fico už mobilizuje všetky korupčné sily do ofenzívy za oslobodenie "politických väzňov" Smeru. Prekvapivá je reakcia Žilinku. Chce striktne umlčať a trestať Lipčica, že vecne a pravdivo odhaľuje sprisahanie proti jeho ľuďom.

Prečo sleposť či dôverčivosť neraz uverí aj bájkam kriminálnikov o ich nevine? Hoci občania12 rokov osobne zažili ich mnohé korupčné zlodejstvá. A veria aj dnes, že vyšetrovatelia NAKA zmanipulovali stovky výpovedí pri počte v desiatkach kajúcnikov. Čo však o tejto ľudskej zabudlivosti vypovedajú konkrétne čísla jednoduchej štatistiky:

K 28. máju 2021 (podľa údajov Sme z tohto dňa) stíhala špeciálna prokuratúra až 31 vplyvných "našich ľudí" vo významnných funkciách. Do tohto počtu však redakcia nezahrnula počet stíhaných sudcov a advokátov. Z podnikateľov sú v ňom iba piati. Z týchto 31 ešte len potenciálnych kriminálnikov už v tom čase priznali až 12-ti nominanti Smeru svoju vinu v súlade s obžalobou.

Sú to všetko "veľké ryby" vo veľkom rybníku korupcie, ktoré boli vo vysokých a z hľadiska právomocí v rozhodujúcich funkciách. Napríklad Bernard Slobodník (riaditeľ Národnej jednotky finančnej polície), ďalej Ľudovít Makó (riaditeľ Kriminálneho úradu finančnej správy), Daniel Čech (viceprezident Finančnej správy), Boris Beňa (námestník riaditeľa SIS), Norbert Paksi (zástupca riaditeľa zvláštnych policajných činností) a ďalší.

Práve tieto skupiny "našich ľudí" (okrem Borisa Beňu) boli nominantmi Smeru. Rozhodovali o beztrestnosti rozkrádania Slovenska. Ale temer vždy rozhodli, že sa "skutok nestal". Dosvedčuje to, že tu už nezlyhali iba jednotlivci v službách Ficovej kamarily, ale doslovne skolaboval celý systém právnej ochrany štátu a v ňom i celý základný princíp práva a spravodlivosti.

Po 28. máji 2021 sa ku kajúcnikom pridali ďalšie významné smerácke esá, ktoré mali chrániť zákon a potierať zločin. Napríklad Róbert Krajmer (riaditeľ protikorupčnej jednotky), Peter Hraško (šéf NAKA) a dosiaľ najvýznamnejší z kajúcnikov - František Imrecze (riaditeľ hlavnej finančnej správy). Pričom ide o ďaleko širší zoznam väzobne stíhaných významných osôb a kajúcnikov zo štátnej správy. A navyše sudcov, advokátov a podnikateľov (vrátane oligarchu Norberta Bödöra).

Preto každý objektívne zvažujúci občan by mal vylúčiť akúkoľvek možnosť manipulácie osôb tohto enormného počtu uväznených v rámci očistného procesu od korupčného zla. Rovnako by mal vylúčiť reálnu možnosť, žeby mohli byť zmanipulované výpovede pri daných počtoch priznaní viny. Je to v trestnoprávnej praxi nezrealizovateľné!

V právnom štáte možno iba vo veľmi a veľmi výnimočných prípadoch stretnúť neprávom obvineného človeka, ktorý by sa k vine sám priznal. Aj keď by si tým "vykšeftoval" s prokurátorom oveľa nižší trest. Pretože aj v zlých podmienkach väzby by psychicky nepodľahol k priznaniu viny. A zobral tak na seba po celý život verejný punc kriminálnika.

Navyše celý vyšetrovací proces kajania sa "ľudí Smeru" sa realizuje pod drobnohľadom mnohých advokátov zatknutých korupčníkov, prokurátorov a sudcov. Ich obhajcovia ak by mohli vyvrátiť svedectvá a dôkazy proti ktorémukoľvek z prominentných kajúcnikov, tak by v žiadnom prípade svojmu klientovi neodporučili spolupracovať a dohodnúť sa so žalobcom.

V týchto ešte pred rokom nepredstaviteľných trestných konaní sú však aj výnimky - väzni, ktorí napriek dôkaznej presvedčivosti zatiaľ popierajú svoju vinu. Viď zatknutý oligarcha, tiež generál Gašpar a,predovšetkým Kováčik.

Tí čakajú na "zázrak vykupiteľa" - svojho bossa Fica a jeho pomocníkov v trestných orgánoch, politike a médiách. Sú cez advokátov dobre informovaní, na akých deštrukciách sa už pracuje v neprospech obžaloby a v prospech ich možnej "slobody", prípadne nízkeho trestu.

V tomto protikorupčnom zápase patrí plné uznanie zastrašovaným vyšetrovateľom NAKA a Lipšicovym prokurátorom, Teda tým, ktorí sa postavili na deravú barikádu proti korupčným silám bez primeraného ochranného štítu. Ich odporcovia striehnu na ich každú možnú procesnú chybu.

Preto za pochybmú aktivitu považujem spravodajské a mediálne "hry" nedôveryhodnej SIS-ky, najmä po zatknutí ich šéfa Pčolinského a jeho námestníka Beňu, dnes kajúcnika. Rovnako negatívne hodnotím zásahy Úradu policajnej inšpekcie proti krokom antikorupčnej NAKA po zatknutí jej šéfa. Čo iste vyvolalo v radoch SIS veľké znepokojenie a nekalé aktivity.

Policajná inšpekcia pod vedením generála Lučanského roky tolerovala prešľapy a trestné činy policajtov. Napríklad policajné násie proti Rómom, machinácie v kauze Maďarky Hedvigy či iné prípady, ktorých bolo v minulosti veľa. Až dnes sa však u nej prebudila neskrývaná iniciatíva proti vyšetrovateľom NAKA v živých korupčných kauzách Smeru. Žeby by to bola len náhoda?