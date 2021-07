Prečo Kováčik mlčí a ešte "nezaspieval"? (1.)

Tento Ficov "zametač" káuz (66:0) verí, že je životným záujmom R. Fica, aby urobil čokoľvek pre spochybnenie dôveryhodnosti jeho obžaloby zo zločinu. "Vojna policajtov" signalizuje snahu utlmiť protikorupčný proces.

O Ficovi sa dá tvrdiť, že dnes je už väčší demagóg, spriadač intríg, fabulátor výmyslov a patologický klamár, než bol kedysi Mečiar. Má však stále silnú pozíciu v polícii (najmä v Lučanského Úrade inšpekčnej služby), na prokuratúre a súdoch, čo sú jeho skryté tromfy pre "prípad krajnej núdze", ktorý teraz nastal.

Veď nielen jeho ohrozuje strata slobody, ale aj takzvaných "našich ľudí" v celej štátnej správe. Predovšetkýn tých, ktorí roky zametali kriminálne činy vládnej moci pod koberec, že "skutok sa nestal". Tí svojmu krstnéu otcovi v dnešnej vážnej chvíli radi a "ochotne " pomôžu aj bez provízie.

Dobre vedia, že skôr či neskôr zaujmú aj oni pozornosť NAKA a Lipšicovej špeciálnej prokuratúry za ich kriminálne činy. Takže narastajúce demagogické hystérie útočiaceho Fica, Pellegriniho a ďalších šafárov korupcie nemôžu prekvapiť. Títo ľudia osobne ohrození basou sa znova zomkli na povel niekdajšieho bossa.

Cynicky riešia svoje egoistické záujmy aj za cenu vyvolania skutočného chaosu a rozvratu krajiny v jej najťažšej dobe. Tento trend nihilizmu a negativizmu opozícia preukazuje už od počiatku novej vlády. Do života občanov vôbec nič pozitívne nevniesla, ale len obštrukciu, chaos, deštrukciu a postupný rozvrat krajiny. Dokazuje to aj jej sabotáž očkovania, pričom bezohľadne ignorujú, že tým ohrozujú desiatky tisíc životov, vrátane životy svojich voličov.

Dnes sa k opozičnej zlobe prekvapivo pridal aj útočný koaličný partner Sme rodina. Ten, čo doteraz podporoval šéfa OĽANO aj v problematických veciach, či v jeho problémovom posatvení. Po zatknutí šéfa SIS Pčolinského však zmenil svoje ružové sfarbenie na príliš čiernu farbu. Dosvedčujú to radikálne, až hysterické vystúpenia jeho brata, šéfa klubu strany, Krajniaka a Kollára.

Vystrájajú, akoby boli otrávení jedovatými hubami opozície. Ich slovník a demagogické reči, plné logických neprávd a nezmyslov, už v ničom nezaostávajú za Ficom, Pellegrinim a Kotlebom. Vari chcú tak silnými rečami zvrátiť protikorupčný proces a presunúť ho na bočnú koľaj? Azda sú hazardnými hráčmi pokru, ktorí chcú pád koaličnej vlády? O čom však pochybujem, pretože potom by skončili spolu s kotlebovcami v opozícii a prišli o významné funkcie.

Dá sa konštatovať, že nielen dobre platení advokáti, ale predovšetkým terajší aj bývalí smeráci sa snažia za akúkoľvek vysokú cenu otupiť ostrú sekeru obžaloby nad niekdajším špeciálnym prokurátorom Kováčikom. Keďže práve on bol dlhé roky kľúčovou postavou v korupčnom dianí a zároveň hlavným nefunkčným arbitrom v korupčnej hnilobe štátu a v rozkvete praktík politickej a hospodárskej mafie.

Veď on roky korupcii zištne kryl chrbát, o čom niet pochýb. Preto ak by on v súčinnosti s odporúčaním advokátov usúdil, že deštrukčná pomoc z "vonka" nemá šancu uspieť, potom by ako iní spievajúci kriminálnici zanôtil vyšetrovateľom ich nôtu. A na Súmračnej (sídlo Smeru) by bola NAKA už ako doma.

Je práve prípad väzobne stíhaného Pčolinského utajeným skutočným dôvodom dnešnej hystérie, obáv a príliš uletených protikoaličných prejavov šéfov Sme rodina? Ide o rovnaké, účelovo divadelné komédie, ktoré predvádza v médiách a parlamente Smer a Hlaso-Smer?

V tejto súvislosti veľa napovedá aj podstatný rozpor vo vyjadreniach medzi generálnym a špeciálnym prokurátorom v dnes hlavnej kauze. Zatiaľčo Lipšic hovorí, že do médií sa oznamujú z policajnej inšpekcie aj nepravdivé informácie, tak Žilinka zvolil autoritatívny tón šéfa na jeho umlčanie.Táto skutočnosť potvrdzuje, že v tejto veci niečo podstatné smrdí. Natíska sa tak otázka, či generálna prokuratúra "nefandí" problematickým zásahom policajtov z inšpekcie.

Spomínam si,keď Smer spolu s prezidentom Gašparovičom protiústavne zabránili parlamentom zvolenému kandidátovi Čentéšovi získať funkciu generálneho prokurátora. Následne do nej Fico "dosadil" svojho spolužiaka. Preto ma prekvapilo, že pána Žilinku volili aj poslanci Smeru. Čo sa stalo pri ich hlasovaní len raz. Pripomínam tiež, že tesne pred vymenovaním terajšieho generálneho prokurátora prezidentkou ju požiadalo OĽANO, aby s týmto neformálnym aktom vyčkala zopár dní. Až kým sa nepreveria o ňom negatívne informácie z jeho minulosti. Preto sa nedá celkom vylúčiť úvaha, žeby mohol byť Smerom vydierateľný.

Keďže teraz sa tiež navonok javí, že v terajšej kauze NAKA a Špeciálnej prokuratúry robí presne to, o čo sa dnes najviac snaží bývalý šéf troch vlád, podozrivý verejnosťou z podpory korupcie. Treba však zdôrazniť, že zatiaľ nie je v ničom obvinený.

(Dokončenie komentára bude už v najbližšom blogu. V ňom rozvediem aktuálny problém, či vyšetrovatelia NAKA mohli zmanipulovať stovky zápisníc vo výpovediach až desiatok kajúcnikov. Všetko "našich ľudí" Smeru.)