Klame v počtoch čítania štatistika, ja či pán správca? (2.)

Z počtu dosiaľ 106 blogov uvádza interná „Štatistika“ nad 10–tisíc čítaní len štyri moje články. Ale v sitko.blog.sme.sk je ich spolu až trinásť. Tiež som zistil aj iné vážne nezrovnalosti a manipulácie v číslach.

Pán správa až po mojej kritike v predošlom blogu (1.) dodatočne „upravoval“ Štatistiku blogera najprv o dva moje „absentujúce“ články: Markíza je už politickým bulvárom (76 454x, karma – 10.47) a Kňažko (výstižne): „Idioti v politike“ (20 104x, k – 10.57). A potom ešte o článok Čo uniklo médiám v kauze Glváč? (19 158x, K -10.01). Túto skutočnosť som zistil aj uverejnil v rámci diskusného fóra blogu (1.).

Sám tak len pán správca potvrdil (aj tým „nechtiac priznal“), že moje obvinenie jeho manipulácie výsledkov čítania blogov (spolu dosiaľ 107) bolo opodstatnené a oprávnené. Pretože každý nežiadúci vstup do systému ani on celkom nemôže celkom „zahladiť“ bez prezradenia.

V mojom prípade však sú aj iné zistenia podstatného skreslenia, sfalšovania či utajovania zásahov do stránky sitko.blok.sme.sk. Samozrejme, že všetky sú výlučne v neprospech blogera a obmedzenia vyššieho čítania jeho blogov. Z dôvodu ich aktuálneho a pre oligarchov nežiaduceho politického obsahu. To sa očividne prejavuje predovšetkým od počiatku tohto roka, na čo sústavne upozorňujem. Potvrdzujú to moje poznatky a nezrovnateľné čísla vo výsledkoch počtu čítania, karmy aj zdieľania na facebooku.

Napríklad v dôsledku tejto technickej manipulácie je vykazovaná celková čítanosť blogov (pri počte 107) „už len“ 5 229 – krát. Hoci ešte v decembri 2020 dosahovala takmer 7000 – krát vyššie číslo. Ide však o nelogický „jav“, keď moje príspevky od januára 2021 zaznamenali priam strmhlavý pád v priemere na článok iba niečo vyše tisícdvesto čítaní.

Keď temer každý jeden môj príspevok hneď po jednom dni od zverejnenia potom „vyhasne“ ako na zem spadnutá kométa. Hoci sa ich veľká časť práve v ten deň umiestnila v desiatke „Najčítanejšie“ v jej prvej polovici a často aj na 1. či 2. mieste. Skutočne neprirodzený „jav“ vhodný na zamyslenie aj čitateľa – prečo?

Predovšetkým to dosvedčia štyri moje posledné blogy, ktoré sú napísané v rámci len dvoch článkov: Nenávisť až po únos a vraždu (blog na pokračovanie 1., 2. a 3.) a blogu Klame v počtoch čítania štatistika, ja či pán správca? (1.). Dosiahli od počiatku môjho „blogovania“ najhoršie možné výsledky čítania – v priemere na jeden článok 763 – krát, čo je oproti minulému roku absurdný a pochybný výsledok mojej dôslednej práce skúseného publicistu.

Aj okato sa manipulovalo tiež s ich karmou. Okrem posledného štvrtého príspevku ich celková karma systematicky a nadlho padala na 0.00, čo som v rámci diskusného fóru blogu kritizoval. Keď potom znova naskočila, tak už bola zakaždým podstatne nižšia ako predtým. Keď pôvodné jej číslo dosahovalo až 10.96, ale postupne sa znižovalo. Pri článku Nenávisť až po únos a vraždu (1.) nakoniec skončilo (včera) len na 9.29.

Toto zníženie je preukázateľne zmanipulované. Aj so zreteľom na výsledok karmy tohto môjho posledného blogu, ktorý je o niečo vyšší - 9.66 než jej celkové číslo pre všetky blogy - 9.29. Predsa v nijakom prípade nemohla byť nižšia ako uvedené numero - 9.66. To dáva logika zdravého úsudku, rozumu a najmä dôsledná presnosť pri automatizácii výsledkov samotného systému. Navyše tiež karma tohto posledného môjho blogu poskakovala v číslach ako kamzík v Tatrách. Keď jej hodnota presiahla už v prvých desiatich hodinách „života článku“ hranicu nad 9,00 pri jeho čítaní iba 407 - krát. Logika a praktická skúsenosť velí, že mala ešte narastať a nie sa zastaviť.

To, čo už dlhodobo tvrdím je len a len holá pravda. Pán správca naozaj falšuje výsledky pri mojich blogoch. Predovšetkým ich obmedzovaním čítania tým, že v „stĺpčekoch avíz“ na už zverejnené články - Politika, Výber SME, Všetky články a Vaši obľúbení - sú ich titulky viacej v čiernej a nie ako iné v červenej farbe. Presvedčil som sa o tom pozorným sledovaním tohto „javu“ v horizonte od zverejnenia až po veľmi rýchlu „neaktuálnosť“ predovšetkým pri posledných štyroch blogoch.

Lebo len ich titulky, a sčasti i blogera Martinčka, sa medzi všetkými líšili ako siroty trvalo čiernou farbou. U iných blogerov však boli stále iba červené! Prečo teda len „tie moje“ „farbíte“ inak, pán správca? Prečo je „automat“ nelogicky a bez praktického významu nastavený na dve odlišné farby a nie výlučne jednu?

Keďže zvyknem blogy zverejňovať až po 00.30 hodine, aby unikli pozornosti „cenzora“, tak sa zvyčajne dostanú do desiatky „Najčítanejšie“. Pričom ten posledný z nich mal tam tentoraz natrvalo len titulok čierny. Je to výlučne preto, aby mohol pán správca potom „čarovať“ a tak podstatne znižovať počty čítanosti veľmi nepríjemného a nežiadúceho blogu, dostať ho čo najskôr „von“ z rozhodujúcej tabuľky desiatky „Najčítanejšie“.

Potvrdila to i skutočnosť, že hoci sa môj posledný blog po celý deň „udržal“ na 3. a potom 4. mieste, ale napriek len červenému titulku počtom čítaní príliš zaostával, a po polnoci už z „desiatky“ vypadol.

Udialo sa to i v dôsledku, že v dlhých pauzách počty čítania celkom ustrnuli u všetkých desiatich blogoch, lebo systém počítania musel byť často vypínaný. Iným blogom tiež s červenými titulkami to však predsa prospelo. Lebo pribúdali počty čitateľov zo „stĺpčekov červených avíz“, ale môjmu už nie.

Veľmi nepatrne počty, aby pán správca tak zakryl „cenzúru“, sa môjmu článku „ušli“ len z avíza blogovej tabuľky SME v Korzári. Našiel na moje články rôzne technické finty a kamuflážne formy na túto „skrytú cenzúru“. Ale by mal konečne zvážiť, či chce náš spor ďalej šíriť či hasiť.

Veď postačí na druhú možnosť iba maličkosť - „farbiť“ titulky mojich budúcich blogov na červeno, ako sú bežne u iných, nemanipulovať karmou a zdieľaním na facebooku. Ubezpečujem ho, že nemienim z blogu SME ani pri prvej voľbe utiecť, ako mi radí jeden „prajný“ diskutér. Lebo preto nemám žiaden dôvod. Aj v tomto prípade platí ľudová múdrosť – chceš mať pokoj, tak ho nešír ani ty.

Čitateľ si zrejme položí otázku - prečo až toľká pozornosť jednému z mnohých blogerov? Nepreceňuje svoj reálny význam? Na to môže s určitosťou odpovedať len pán správca. Domnievam sa však, že je to preto už politický nesúlad voči obsahu mojich blogov prerástol vo vzťahu s ním do osobnej nevraživosti, čo sa potom snaží nejako technicky zakryť. Ale nedarí sa mu dobre (pri mojej dôslednosti) toto zakrývanie neprípustného činu.

P.S. Pánovi správcovi sa musím ospravedlniť. V predošlom blogu som vyjadril obavu, že si článok prečíta len on a zopár desiatok čitateľov. Ale prekvapilo ma, že napriek technickým fígľom a rôznym obmedzeniam, sa „dožil“ 784 – krát čítaní. Aj jeho karma bolo tiež prekvapivá – 9.66, hoci, ako som písal, mala byť vyššia.