Klamal expremiér či ŠÚKL i médiá? A čo pani prezidentka?

„Koľko vakcín navyše vyrokovala pre Slovensko pani prezidentka? Sú ľudia, ktorí sa o to snažia zo všetkých síl. Ona nosí v kabelke olej, a tam kde horí, ešte prilieva“. (Poslanec OĽANO Marek Šefčík - Aktuality 13.4.)

Zrejme dnes už veľa a veľa rozhorčených „vlastencov z ľudu“, najmä expresne zbohatnutých oligarchov, ale aj iných nespokojných občanov, by radi Igora Matoviča odprevadili hoci aj na večnosť. A mali už konečne od neho pokoj. Aj sa zaňho možno pomodlili a jeho hrob vyzdobili tisíckami kytíc najdrahších kvetov. A na stuhách mnohých vencov vyjadrili nad zosnulým aj „ľútosť“. .

Nešetrili by ako pani prezidentka, keď šéfke ŠÚKL dala len jednu kyticu. Až s ňou solidárny dav jej na podporu symbolicky podaroval veľa krásnych kvetov. Nuž milé a kultivované príklady, v čom je pani prezidentka doma, sú opakovateľným vzorom nasledovania. Ale mám z toho veľkú obavu, aby nejaký príliš horlivý a iniciatívny „vlastenec“ nestratil s Matovičom nervy, a ho niekde nelegálne získanou zbraňou bez zaváhania odbachol. .

Bola by to pre celý národ radosť i tragédia, lebo by potom zo „zločinca“ sa mohol stať zo dňa na deň obeť krvavého lynču. A tobôž martýr, ktorému by potom musela pani prezidentka chtiac-nechtiac vystrojiť štátny pohreb. Navyše by mu musela posmrtne udeliť Pribinov kríž. Aj na hrob ho položiť, hoci zaživa s ním mala veľmi ťažký kríž.

Ale za všetko zlo, čo vykonal a ešte len príde, si vraj môže nepríčetný blázon a tvrdohlavec sám. Kam by však súčasný kritický stav až mohol zájsť (až k zápachu päťdesiatych rokov), to už varovne signalizuje priveľmi angažovaný tvorca aktuálnych predpovedí v mienkotvornom denníku. Keďže ide o klenot a vzor aj pre iných aktívnych tvorcov súčasnej „nadstraníckej a manipulovanej verejnej mienky“ som autorove varujúce slová už odcitoval v poslednom mojom blogu „Zrejme Sputnikom sa zaočkuje 1,1 milión Slovákov“. A nakoľko opakovanie by malo byť matkou múdrosti a poučenia, úryvok zopakujem ešte raz:

„Celkom vážne a bez irónie: Okolnosti a podmienky nákupu Sputnika zakladajú vážne podozrenie z viacerých trestných činov od zneužitia právomoci verejného činiteľa, cez korupciou a ohrozenie verejného zdravia až po vlastizradu. To všetko počas krízovej situácie“.

Preto odsudzujem drzú a neopodstatnenú kritiku poslanca OĽANO voči pani prezidentky za celkom neopodstatnenú. Veď hlava štátu už od vzniku novej vlády, a tobôž v čase najväčšej krízy, žiadnu horľavinu do spaľujúceho ohňa vládnej strany nikdy nepriliala. A tobôž, ako by mohla v malej, drahej a módnej kabelke nosiť olej. Veď by sa mohol vyliať a ju zničiť. Klamstvá sú aj tvrdenia jej neprajníkov, že sa snaží o pád vlády, predčasné voľby a nastoliť „svoju úradnícku vládu“ z jej bývalých straníckych kamarátov.

Veď pani prezidentka, keď sa Matovič pohrával so zápalkami pri sude benzínu, ho materským pekným slovom kárala, aby prestal a zápalky odložil. Lebo môže spôsobiť veľký výbuch a veľké škody. Ale on si nedal povedať. Minule mal v ruke nálož a s ňou letel špeciálom do Moskvy, lebo na letisku si ho kontrola netrúfla odzbrojiť. Ešte chvála Božia, že v Kremli nespôsobil veľkú explóziu. Takže Rusi nenašli dôvod, zopakovať si august 1968.

Je však pravdou, že pani prezidentka z času na čas nevyhnutne musela s láskou pokarhať (ako neposlušné deti) babrácku vládu amatérov na čele s Matovičom, aby zahasila nenapraviteľnému recidivistovi vyvolať požiar. Ale zakaždým veľmi mierne a taktne. Preto je len čírym klamstvom, že by niekde niečo podpálila pod nohami vlády. Lžou sú aj množiace sa reči, že by sa v čomkoľvek spájala s opozíciou alebo progresívcami na povalenie súčasnej moci.

Veď aj Pellegriniho prijala za zatvorenými dvermi len preto, aby spoznala a vytvorila si objektívny obraz o našej rozhádanej politike a jej už katastrofických dopadov na spoločnosť z každej „svetovej“ strany. Aj tej, čo má len jedenástich poslancov, ktorá vnikla bez volieb, keď zradila vlastných.

Takže upodozrievať ju, že by s ním kula predčasné voľby a radila sa o hocičom nekalom proti vláde, je veľká nehoráznosť. Lebo chcela sa od neho priamo dozvedieť v čom spočíva kúzlo a čaro v týždenne aj dva razy zopakovaných prieskumoch od renomovaných agentúr, v ktorých dokázala ministrana Hlasného a zvučného Smeru zázračne prevalcovať celý .náš politický peletón. Záhada hodná aj pre Agathu Christie?

Napokon nadstraníckosť a nezaujatosť pani prezidentky potvrdil ten najvierohodnejší zdroj - s pravdou sprisahaný, trojnásobný premiér Fico. Teraz mi vynecháva pamäť, či si u nej priamo sťažoval, že je až príliš benevolentná médiami i verejnosťou čoraz viacej kritizovanej strane OĽANO. Preto si držia médiá s dešpektom ďaleko od tela.

Takže ani jedna z televízií nevpustí do štúdia jej šéfa a šaša Matoviča, aby divákov tam nestrašil. Pričom Heger, ktorý ich pozvania odmieta rovnako ako predtým Fico a Pellegrini, nechce s kadekým dišputovať. Ale zabávač ešte ako premiér vtedy, aj teraz rád polemizoval s kýmkoľvek dnes veľmi obľúbenými televíznymi hosťami z opozície. Dokonca aj s takými borcami a vyznavačmi pravdy, aký je Fico, Pellegrini, Blaha, Tomáš, Raši, Blanár, Podmanický či ďalší pravdomluvci a šíritelia spravodlivej sociálnej politiky. Lenže všetky štyri televízie ho pozývali a zrejme i budú pozývať výlučne na veľké sviatky - Veľkú noc, Vianoce a výnimočne aj v novembri na výročie veľkej októbrovej revolúcii v Rusku.

Práve aj súcitná s ním pani prezidentka sa len s ťažkým srdcom kriticky vyjadrila vo veci nákupu Sputnika. Ale inú možnosť nemala. Lebo keď si pozorne preštudovala aj so svojimi poradcami v utorok poobede túto Rusmi utajenú zmluvu s hrôzou sa dočítala, aké krivdy expremiér spáchal na chuderke, šéfke ŠÚKL, o ktorých by sa mali okamžite dozvedieť média. Lebo v Rusku je všetko tajné a utajené, ale u nás všetko verejné. Preto zahorúca, hneď na druhý deň doobeda, musela informovať novinárov, čo v texte zmluvy zistila vo veci odstúpenia Rusov od dodania vakcíny, aké klamstvá. A médiá potom o výlete Matoviča do Moskvy rozžhavili už pripravenú preňho pec až do bodu topiacej sa ocele.

Ako som už spomenul, následne sa slušalo Matovičovu obeť ruskej vakcíny, šéfku ŠÚKL, prijať s veľkou kyticou. Bola to z jej strany iba samozrejmá pozornosť a úcta voči žene za klamstvá, ktoré o nej šíril expremiér. Predsa pani prezidentka za to nemôže, že médiá aj túto problematickú udalosť využili a zneužili na to, aby do tlejúceho ohňa ešte priliali obrovský sud benzínu.

Aby v ňom už po roku spravodlivej kritiky všeobecne nenávidený Matovič konečne „zhorel“ do tla. Ale nie ako stredoveký kacír a mučeník Jan Hus. Ale ako kacír na výstrahu aj pre ostatných, že bol naivným hlupákom. Pretože všemocných oligarchov a ich spolupáchateľov nemožno len tak na želanie „ľudu“ transportovať do Leopoldova. Lebo ak sa dnes rozhorčený „ľud“ večer správne médiami „naprogramuje“ správnym smerom, tak už ráno môže zmeniť svoj názor a Smer. Stačí, keď sa cez noc zle vyspí, alebo keď zaspal veľmi hladný. Dokazujú to mnohé prieskumy, ktorých pribúda ako v lete múch.

Koniec - koncov minister financií je presvedčivým truľom. Mal sa na občanov a ruskú vakcínu jednoducho vykašlať. Veď od Rusov dostal šancu, vrátiť im 200-tisíc Sputnika a oni by Slovensku zase vrátili za vakcíny platbu. A potom by už dobroprajní novinári si museli vymyslieť iný dôvod na Matovičov mediálny lynč.

Prepásol tak šancu na to, ak nakoniec Brusel predsa len Sputnik schváli, a my by sme sa nebodaj nemali čím očkovať, potom by mohol právom obviniť svojich kritikov a médiá, že sú idioti. Že by potom aj vedcov? Požadovaným vrátením vakcín a bez letu na Východ by sa tak vyhol tomu, že ho dnes chce zahrabať pod čiernu zem veľa a veľa čestných, múdrych, ďaleko za vlastné humno dovidiacich osobností.

Teraz konečne k jadru titulu môjho blogu. Z citátov komentára Matúša Ritomského (SME 16.4.) „Máme iný Sputnik V? Nevieme“ sa dá presne a pravdivo dozvedieť naň odpoveď.

V súvislosti s ruskou vakcínou sa objavili mnohé a mnohé nepravdivé skutočnosti, o ktorých teraz médiá radšej mlčia. Útočia naďalej a riadia sa tým, že útok je najlepšia obrana. Súvislý citát z komentára znie však takto: „Celosvetovú senzáciu vyvolala správa, že vakcína, ktorú sme dostali je iná ako tá, ktorá mala úspech v prestížnom časopise Lancet.

Najprv si pripomeňme, ako sa to celé stalo. Dna 6. apríla 2021 sa dostáva na verejnosť stanovisko ŠÚKL, v ktorom sa uvádza: „Šarže vakcíny použité v predklinických testoch a klinických štúdiách publikovaných v časopise Lancent nemajú rovnaké charakteristiky a vlastnosti ako šarže vakcíny dovezené na Slovensko.

Denník N na základe toho vzápätí publikuje článok s titulkom: Sputnik V u nás nie je identický s tým v Lancete.

Správa vyvolala záujem, rýchlo sa dostáva za hranice a o dva dni už svetový denník New York Times publikuje článok s názvom: Slovensko tvrdí, že dostalo inú vakcínu, ako si objednalo.

Medzitým na twitteri reaguje ruská strana slovami: Správy, ktoré tvrdia, že vakcíny Sputnik V na Slovensku sú iné ako tie v klinických štúdiách, sú podvod. (Koniec citátu.)

Od zverejnenia pôvodného stanovisku ŠÚKL absolvovala jeho riaditeľka Zuzana Baďová viaceré vystúpenia. V diskusii Iniciatíva veda pomáha tvrdí, že odpoveď na totožnosť problémových šarží Sputnika môže dať len výrobca. Ďalší citát z komentára SME: „Zhodný postoj tlmočí aj hovorkyňa ŠÚKL Magdaléna Jurkemiková, podľa ktorej úlohou štátneho ústavu ako liekovej agentúry nie je dokazovať rovnocennosť či rozdiely vakcín, ale v prípade pochybnosti vzniesť otázky smerom k výrobcovi.“

To je aj kameň úrazu, ktorý odhaľuje kto klame verejnosť – Matovič či ŠÚKL i médiá? Ďalší citát z článku je nasledovný: „Pre našu liekovú agentúru je kľúčové, že výrobca nedodal dostatok potrebných dokumentov.“

Autor komentára trafil klinec po hlavičke, keď upozornil na podstatu tejto vážnej a verejnosti falošne deklarovanej a cieľavedome spolitizovanej kauzy, že vo „verejnom diškurze je však podstatné aj čosi iné. Schopnosť odlíšiť tvrdenie „nemáme dokumenty, ktoré dokazujú, že náš Sputnik je rovnaký“ od tvrdenia „Sputnik V dodaný na na Slovensko je iný ako ten v Lancete“.

To bol aj reálny dôvod, prečo ruský výrobca sa cítil Slovenskom vo svete poškodený pre spolitizovanie Sputnika aj u nás. Preto tiež žiada vrátiť vakcínu. Hovorí o porušení zmluvy, hoci táto reálne vzniklá a nepredvídaná skutočnosť nemusí byť v zmluve uvedená. Takže externý spolupracovník SME dokazuje to, o čo mi v blogu vlastne ide. Kto tento megaškandál vyvolal a vedome o ňom šíri hmlu. Klame o podstate kauzy, pokračuje v tom a zatajuje jej podstatné fakty. Myslím si, že to by malo byť z uverejneného textu každému triezvemu rozumu jasné. Ak ešte nie, stačí si navyše prečítať rozhovor so šéfkou ŠÚKL v Aktualitách (16.4.). Na jeho glosovanie však už nemám v tomto rozsiahlom blogu žiaden priestor.