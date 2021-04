Zrejme Sputnikom sa zaočkuje 1,1 milión Slovákov

Ani smršť kritiky ruskej vakcíny už nevyvolá ďalšiu krízu vlády. A tobôž predčasné voľby. Hoci sa o to snažia médiá už rok aj oligarchovia, Pele-Smery, korupčníci a iní rozkrádači štátu.

V súvislosti s ruskou vakcináciou sa však rozohrali geopolitické hry Moskvy. U nás zase rôzne chronické politické prieky. Svojou podstatou arcišpión Putin využil vakcínu proti Covidu ako vhodnú návnadu vyvolať deštrukčné javy v Európskej únii. Najmä v štátoch bývalých sovietskych gubernií, v ktorých chce získať stratený zahraničnopolitický vplyv.

V podstate už doživotný ruský prezident riešil u vakcíny rozsiahle a drahé klinické testy rýchlo a lacno. Nechal ňou hromadne odskúšať možné jej riziká na tisícky stoviek ako pokusných králikov - vlastných občanov. Až potom cez vedecké ruské inštitúcie „zariadil“ zverejnenie v prestížnom odbornom časopise informácie o „svojom“ úspornom výskume, dokazujúcom vhodnosť použitia ruskej očkovacej vakcíny.

Na očkovanie proti Covidu si z krajín EÚ vybral Maďarsko, politicky prispôsobivého autoritatívneho premiéra Orbána. Práve cez tento v Únii politicky problémový štát chcel vniesť do spoločenstva demokratických krajín skrytú nálož nedorozumení a sporov.

Že by Orbán ako totálny politický samovrah riskoval stovky úmrtí Maďarov tým, že by spustil bez overených informácií a odborných garancií o dostatočnej bezpečnosti Sputnika samotné očkovanie vlastných občanov? Tak to určite nie!. Rusi len jemu ich určite poskytli. Preto maďarský premiér začal ako prvý v EÚ hromadne očkovať (ešte vo februári) ruskou vakcínou, čim dosiahol a dosiahne v počte zaočkovaných vysoké percento z krajín EÚ. Tým aj značný politický profit a ďalších nasledovateľov.

Dá sa teda oprávnene predpokladať, že od Rusov vedel, že Sputnik je rovnako bezpečný a zrejme i účinný ako napríklad Astra. Veď vo svete sa už ním zaočkovali milióny ľudí, ale varujúce čísla o mŕtvych zo žiadnej krajiny neprišli. Ani že by niekde spôsobil paseku a potom prestali vakcínou očkovať. To sú holé fakty logiky, ktorými sa riadia len predvídaví, rozhodní a odvážni politici v každej kritickej chvíli, čo si dobre zrátal aj Matovič, keď sme mali nedostatok vakcín výpadkom nami objednanej Astry.

Brusel zaváhal pri nedostatku vakcín v EÚ s očkovaním Sputnikom. Keďže naletel na spravodajskú hru deštrukcie Kremľa. Hoci práve výpadok zazmluvnených vakcín Astra spôsobili ich veľký nedostatok v EÚ a tým sa i zvýšil počet úmrtí jej občanov a nie aj zanedbateľný pokles ekonomiky v jednotlivých štátoch.

Preto neobstojí veľká kritika médií na bývalého ministra zdravotníctva, že málo objednal vakcín Pfitzer, lebo namiesto nich zvýšil objednávku lacnejších Astra. Ak by tak neurobil, tak by ho potom médiá obvinili z korupcie, že nekúpil lacnejšie ale drahšie. Keďže nebol prorokom, akých je už dnes dosť nielen v médiách.

Preto s “potleskom“ nevítam množiace sa vraj kritické „argumenty“ a „objektívne a múdre články“ k podobným témam už po funuse. Napríklad od europoslanca KDH „Kto dokáže zastaviť Igora Matoviča?“ s nadtitulkom – „Ak chce niekto viac vakcín, ide do Bruselu a nie do Moskvy“. Určite by mu ich tam naložili aspoň do jedného batoha.

Už dlhodobo čítam a počujem okolo Sputnika a opatrení novej vlády len mediálnu hystériu. Osobitne sa to týka ministra financií, ktorý ešte ako premiér je i po oskalpovaní o funkciu premiéra najčastejšie zdrvujúco kritizovanou persónou. Takže získal primát najnenávidenejšieho politika Slovenska od čias Svätopluka, ktorého vraj „mal zradiť“.

Nuž, niet divu, keď v celoplošných štyroch televíziách je „hviezdou“ kritiky každého večera, pričom tam vždy chýba, aby jej mohol čeliť. Na obrazovkách však vidím klamať a prekrucovať realitu politiky známe tváre, ktoré spôsobili občanom nenahraditeľné materiálne a morálne škody počas ich 12 – ročného vládnutia. Takže ma ani neprekvapilo ich zázračného politického zmŕtvychvstania, o čom jasne hovoria rôzne prieskumy popularity, objednávané médiami týždenne niekedy i dva.

Vraj za ich znovuzrodenie v obľúbenosti ľudu nemôžu protivládne kampane médií, ale sám nepríčetný Matovič a jeho mafia zlodejov? Kam až táto kritika expremiéra došla, to vystihuje aj úryvok z komentára mienkotvorného denníka:

„Celkom vážne a bez irónie: Okolnosti a podmienky nákupu Sputnika zakladajú vážne podozrenie z viacerých trestných činov od zneužitia právomoci verejného činiteľa, cez korupciu a ohrozenie verejného zdravia až po vlastizradu. To všetko počas krízovej situácie“.

Ale nie každý novinár a publicista podľahol psychóze davu, spochybňovania novej vlády a jej kritiky každý deň. Napríklad Roman Cuprik uverejnil triezvy a vecný pohľad na ruskú vakcínu „O zmluvu o Sputniku sa môžu súdiť“ s podtitulkom „Rusi zodpovednosť za škodu nenesú, utajiť môže hocičo. Ako vyzerá maďarská zmluva na Sputnik V“.

Ide však o iný pohľad i na našu zmluvu a jej (ne)opodstatnenosť, aký má v tom istom dni (včera) jeho kolega. Ten už dopredu nezabudol spochybniť maďarských vedcov už i medzititulkom, či „Bude posudok maďarského laboratória dôkazom, že Sputnik je bezpečný?“. Autor článku neberie na zreteľ, že Maďari na rozdiel od našich odborníkov vlastnia medzinárodnú akreditáciu pre predmetnú činnosť hodnotenia. Vari by chceli o ňu prísť chybným výsledkom a omylom pre nás? . .

Už rok v blogoch píšem, takisto ako predtým, tak aj dnes, že vôbec nejde o Sputnik, jeho neprotokolárny nákup či iné riešenia ministrom Matovičom či v Moskve alebo Budapešti. Ale o vyvolanie nedôvodných kritík pre rozpad už druhej protikorupčnej vlády s premiérom Hegerom.

Veď protokolárne a formálnym spôsobom by minister financií ťažko niečo vybavil u našich susedov aj u mocipánov na Východe. Veď zložité a citlivé problémy, aký je i Sputnik, sa predovšetkým zvyknú riešiť neštandardne, nezdĺhavo nediplomaticky cez osobné kontakty. Čas nakoniec vždy ukáže, kto skutočne veci škodil, kto sypal piesok do súkolia daného problému. A prečo? Ale málokedy sa však zachránia už vzniklé škody. P.S.: Otázka - bude článok pre "nevhodný" obsah cenzurovaný?