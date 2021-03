Kríza sa dá ukončiť už dnes! Ak ...?

OĽaNO urýchlene zvolá koaličnú radu bez zreteľa, či by ju bojkotovala SaS, a premiér tam predloží na rokovanie a schválenie nasledujúci stručný dodatok ku koaličnej zmluve. Aj za možnej prítomnosť médií.

Samotný návrh textu dohody, o ktorom sa domnievam, že by mohol bez prieťahov umožniť vyriešiť vládnu krízu v prijateľnej aplikácie si dovolím zverejniť (hoci si myslím, že sa už v tomto koná).

PO PRVÉ: Ešte predtým než premiér podá bezprostredne demisiu, pani prezidentka by ju mala odobriť, že dohodnutú a menovitú rekonštrukciu vlády s novým premiérom bez prieťahov schváli, že v nej už nebude (v záujme rýchleho riešenia krízy a Slovenska) žiadať nijaké zmeny a vládu s novým premiérom vymenuje.

PO DRUHÉ: Nová vláda môže vládnuť aj v koaličnej trojke, lebo od včera má už reálnu podporu 80-tich poslancov bez SaS. Ak sa nakoniec nedohodne s trojkou strán a rozhodne z koalície vystúpiť. Podľa môjho názoru môže nevyhnutná dohoda v záujme krajiny vzniknúť len za nasledovných predpokladov a ústupkov:

ZA A/ - Koalícia sa rýchlo dohodne na mene nového premiéra, ktorý od tej chvíle bude viesť koaličnú radu.

ZA B/ - Hneď po schválení dohody zo strany troch či štyroch subjektov osloví koalíciou vybraný premiér odídených z vlády ministrov s ponukou pokračovať v bývalej funkcii. To platí najmä pre ministra zahraničných vecí, ak solidárne ako nominant SaS odstúpí. Lebo v jeho prípade ide o výnimočný záujem SR smerom k zahraničiu. Ak by predsa ponuku niektorý z nich neprijal, potom treba čo možno najrýchlejšie sa v koalícii dohodnúť na inom možnom ministrovi.

ZA C/ - Štvorkoaličná dohoda v rámci možnej rekonštrukcie vlády by bola reálna vtedy, ak AĽaNO vyjedná navrhnutý spôsob rýchlej rezignácie Igora Matoviča. A to za predpokladu, že zostane členom vlády aj v prípade, že bude treba rozšíriť jej platnú nomenklatúru. Tiež, že nebude žiadať rezignáciu podpredsedu NR SR (Za ľudí), a ponechá SaS(ke) pôvodné tri rezorty. Ale výlučne vtedy, ak jej predseda už nebude vo vláde. V opačnom prípade by sa len zopakovala ešte vážnejšia kríza s horším celospoločenským dopadom.

ZA D/ - V prípade deštrukcie tohto možného spôsobu vyriešenia vládnej krízy by tak jeho ktorýkoľvek narušiteľ len odhalil pred verejnosťou svoju skutočnú politickú tvár, skrytú za maškarádnu masku. Treba dodať, že daný konštruktívny postup umožnila práve nečakaná jednota poslaneckých klubov OĽaNO a Za ľudí. Ale rovnako štátnicky príklad zodpovednosti v kríze na včerajšej tlačovke ministeriek Remišovej, Koníkovej a ďalších poslancov tejto strany.