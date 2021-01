V čom by sa dal zefektívniť boj proti pandémii?

Práve tento ústredný orgán by bol výlučne kompetentným a všeobecne uznávaným subjektom, ktorého návrhy protiepidemických opatrení by vláda odsúhlasila ako v štáte záväzné. Len výnimočne by mohla rozhodnúť inak ako odborníci. Napríklad z dôvodu nenahraditeľne vzniklých škôd v ekonomike. Ale každú zmenu navrhnutých opatrení by musela odsúhlasiť vláda ako celok aj so súhlasom prezidentky. Výkonná moc by zároveň určila, kto môže o už jej schválených opatreniach informovať médiá.