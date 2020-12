Pád premiéra? Rébus: Pelle, Sulík, voľby, úradnícka vláda?

Od roku 2008 mala oligarchia v každých voľbách „tátošov“. V poslednom derby si však nevsadila na víťaza volieb so zábezpekou „skutok sa nestal“. Preto mu objednala smršť ničivej kritiky. Stane sa už arbitrom vývoja prezidentka?

Hoci sa snažím v blogoch analyzovať v rámci daných možností stav a vývoj každej zvolenej témy (príčinu javu a dôsledok), ale niektorí kritici premiéra ma označili, že on je pre mňa modla a ja som jeho nekritický obdivovateľ a obhajca. Dokonca v myslení už senilný starec.

O tom, že sa mýlia, môžu sa presvedčiť z úryvku blogu, ktorý som uverejnil ešte v čase, keď sa tvorila po voľbách nová vláda. Ide tiež o mýlne tvrdenie, že by mi minister Sulík dráždil žalúdok. Preto v záujme reality odcitujem úryvok z blogu, ktorý som zverejnil 2. marca pod názvom „Sulík áno – Kollár nie! Vláda bez Kisku?“

„V predvolebnej eufórii by pán Matovič mal rýchlo vytriezvieť z prekvapivého víťazstva. Demokratické sily Slovenska sú mu za porážku Fica vďačné. Ale aj za to, že zahatal návratu do NR SR Dankovi a zahnal do temnôt prízrak menom Harabin. Ale teraz by mu už nemalo postačiť úsilie a talent opozičníka. Keď v kresle premiéra bude už rozhodovať o (ne)úspešnosti Slovenska žiada sa, aby uplatnil široký politický nadhľad, veľkú sebadisciplínu, múdrosť úsudku a umenie diplomacie.

Nemienim Trnavčana spochybňovať, či to on môže dokázať, aj keď v tom nemá ešte skúsenosť. Ale veľkú šancu má. Zrejme si už uvedomil, v akej vážnej a nezávideniahodnej situácii sa nachádza, keď možno váha mať v koalícii spolu Sulíka a Kollára? Azda verí, že prvý z nich bude omnoho spoľahlivejším vartášom pred číhajúcim po moci pahltným vlkom Ficom.

Budúci premiér by veľmi potreboval čo najspoľahlivejších pomocníkov pri čistení krajiny rokmi zasvineného chlieva. Predovšetkým v trestných orgánoch a v celej správe štátu, aby politickí nominanti a ich oligarchovia, číhajúci zlodeji za dverami moci, nemali čas sa prevliecť do vhodného kabáta, znova sa jej zmocniť a beztrestne kradnúť.

Ale ak chce víťaz volieb nepohorieť a dovládnuť celé funkčné obdobie, a splniť to, čo sľúbil, že vymetie čo najviac špiny a korupcie v štáte, potom sa musí sám zmeniť. Maximálne sa odosobniť od vlastností neúspešného vládnutia . Odpútať sa od vzájomnej animozity voči predvolebným rivalom, dnes potenciálne najvýznamnejšími spojencami. Zblížiť sa s politicky už rozhľadeným Kiskom aj s Oľanom rozsobášenou Remišovou.

Ak nový premiér nebude vyvolávať zbytočné osobné mocenské spory, určite nájde spoločnú reč aj so Sulíkom a spoločne s ním i zdravý kompromis. Bude tak mať v ňom spoľahlivého, v politike a ekonomickej odbornosti veľmi skúseného partnera, ktorý bude vedieť v reálnej politike odhadnúť a zvoliť správne kroky a nájsť s novým predsedom vlády potrebnú súčinnosť. Veď je on natoľko múdry, že sa už poučil z pádu vlády Ivety Radičovej.

Priznám sa, že napriek životným skúsenostiam, neviem posúdiť, či by bola lepšia trojkoalícia či štvorkoalícia. Obe majú veľké diery a slabiny. V danej vážnej situácii pre krajinu by bola jednoznačne žiadúca ústavná väčšina, ktorú v iných prípadoch odmietam ako nebezpečnú pre časté mocenské zneužitie.“ (Koniec citátu.)

Prečo som potom zmenil svoj názor? Pretože falošné, nepodstatné, bezohľadné a účelové kritiky na nového premiéra (pre úzky záujem kriminálne ohrozenej veľkej časti oligarchie) ma ako bežného občana pobúrili. Nespadol som z Mesiaca, žijem v tejto krajine veľmi dlho, neutiekol som z nej ani po roku 1968 pred existenčnou perzekúciou, takže si málokedy pomýlim pravdu so lžou, koristnícky zámer so správnym úmyslom a podstatnú vec s nepodstatnou.

Nie som však ani ideologicky či inak jednostranne zaťažený proti vyznávačom akejkoľvek viery či nevercom, príslušníkom iných národnosti či rôznych sociálnych a politických skupín. Samozrejme, že som v bojovom strehu pred fašistami, fanatickými nacionalistami, autokratmi, demagógmi, či inými, najmä koristníckymi asociálmi.

Žiaľ, ich počty u nás akosi rýchlo narastajú aj v čase ohrozenia pandémiou a s nimi aj nenávisť, klamstvá, zlodejstvá a iné vážne neduhy. To bol dôvod, že obhajujem IM, ktorý už na úvod narazil na tvrdý mantinel oligarchickej mafie pre svoj predvolebný sľub, ktorý si obdivuhodne úspešne plní – boj s hydrou korupcie a korupčníkov. .

ZÁCHRANA OLIGARCHIE – ADAPTÍVNY PREMIÉR

Pri vzniku vlády som čakal, že práve predseda NR SR bude najslabším aj najviac zraniteľným článkom tej novej antikorupčnej. A tak už pred jej vymenovaním pani prezidentkou som uverejnil 2. marca blog: Sulík áno – Kollár nie! Vláda bez Kisku?

Považoval som za chybu budúceho premiéra I.M., keď pre potrebu ústavnej väčšiny a ústavných protikorupčných zmien spojil vládu s budúcim predsedom NR SR Ale som sa zmýlil a podcenil predvídavosť Matoviča. Až neskôr som si uvedomil tento môj omyl. Takže som zverejnil 22. júna iný blog: „Môže premiér „odvolať“ Kollára? Nemôže ...!“

Článok bol bezprostrednou reakciou na intenzívnu a bezdôvodnú kritiku médií voči novej vláde hneď od jej nástupu. V skutočne demokratických krajinách je takéto mediálne cielené štvanie nemysliteľné. Každá z nových vlád má na oddych od tlaku médií svojich sto dní. Aby bez nátlakov a vyvolanej nervozity mohla v pokoji ukázať, ako vládnuť vie či nevie. A nie, že na to nemá možnosť ani deň! A napriek tomu tá celkom nová, v najvyššej politike ešte neskúsená. zvládla ničivú prvú vlnu pandémie bravúrne. Pričom výsledky ochrany pred vírusom boli v iných vyspelejších krajinách než Slovensko až kriticky ničivé.

Dnešní mnohí kritici premiéra však na túto podstatnú skutočnosť „akosi“ rýchlo „zabudli“ aj teraz zaslepenou a nenávistnou kritikou šíria ani rok po voľbách nespokojnosť, chaos a neporiadok v spoločnosti. Práve preto som napísal článok o zámere oligarchie, že v médiách štvavou kritikou sa snaží odstrániť z protikorupčnej vlády pre ňu najnebezpečnejšieho premiéra, aby jeho odchodom z funkcie eliminovala pre ňu nebezpečie naštartovaného zatýkania. Zdôraznil som túto podľa mňa už realitu v publikovanom blogu ešte 28. apríla: „Sulík, Kollár a médiá zrodili umlčané zlo – Fica“.

Práve vtedy som si aj uvedomil, že bez milovníka háremu žien a muža s pochybnou minulosťou by sa Slovensko dávno zmietalo v neporovnateľne horšom chaose než dnes - teda už po páde vlády. Nie však „zásluhou“ Kollára, ale výlučne pre deštruktívny postoj k jej protipandemickým rozhodnutiam a osobitné provokácie voči premiérovi večne rebelujúceho koaličníka Sulíka.

Toho ministra vládnej koalície, ktorý v najkritickejších chvíľach štátu bezprecedentne a nezodpovedne odoprel a dodnes nesplnil zadanú úlohu od premiéra nakúpiť identifikačné testy na Covid 19. Tým priamo ohrozil životy tisícok občanov. Toho politika, ktorý bagatelizoval nový smrteľný vírus: Prečo vraj toľké cirkusy okolo tejto pandémie, keď chrípka ročne zabije viacej ľudí.

Od člena vlády to bolo však rovnako nezodpovedné, „choré“ a nebezpečné zavádzanie verejnosti, aké počúvame od Fica. Pretože tímy vedcov na základe štatistík o úmrtnosti zistili, že na Covid zomrie za rok až trojnásobok nakazených.

O tom, čo oligarchia až teraz realizuje za pomoci médií v jej rukách, aj Ficov Smer a jeho odnož Hlas, som už písal pred mesiacmi vo viacerých blogoch. Napríklad: „Ohrozená oligarchická moc hľadá záchranu v zmene premiéra“ (zo 4. mája). Takisto zo 6. októbra: Hrá sa na nedôveryhodnosť premiéra, aby padla vláda a vznikla nová“.

Konečne sa v tejto veci vykľulo šidlo z vreca! O čo v podstate tu šlo a ide, čo som v blogoch zdôrazňoval a čitatelia mi vtedy až tak neverili, to v sobotňajšom komentári SME už jeho autor požaduje neomalene:„V SaS by mali ...“ „ ... spolu zaľuďmi vytvoriť (brutálny) tlak na klub Oľano, že obetovať premiéra v zmysle so zachovaním koaličnej konfigurácie je v najvyššom záujme štátu i všetkých strán koalície.“ To už tiež priamo nabáda nerešpektovať výsledok demokratických volieb a destabilizovať vládu s negatívnymi dôsledkami na krajinu. Na čo nebol potrebný ani rok. Toto tvrdenie ešte bližšie objasním.

STRACH Z GORILY RASTIE

Myslím si, že nemá význam citovať ďalších autorov, ktorí do razantného a odvážneho premiéra proti korupcii a pandémii vírusu sa snažia tornádom kritiky a urážok bezcitne kopať a udupať ho nevyberane a surovo hoci pod zem. A to v čase, keď je predpoklad, že jeho imunita organizmu potom (čo denne musí prežiť a za čo všetko byť aj zodpovedný v čase najväčšej krízy) musí byť veľmi zoslabená, a preto sa nedalo vylúčiť, že po nákaze bol a ešte je kandidátom smrti. A takto chorého človeka vysmievať v médiách, že je už len zlomený „plačko“, na to musí mať každý kritik veľa cynizmu a bezcitnosti, ale málo charakteru.

Predpokladám, že po zatknutí šéfa Penty sú mnohí z oligarchov aj z členov vlád Dzurindu a Ficovho Smeru vystrašení, že pomaly už temer dve desaťročia na smrť uspatá GORILA ožila v plnej sile. Preto ma neprekvapil kritický článok v SME (15. decembra) o premiérovi s názvom „Ničiteľ, poskok a opravár“ od ministra Dzurindovej vlády.

Prečo by inak mohla byť u renomovaného analytika – bývalého ministra taká nečakane radikálna zmena názoru na IM? Keď on predtým (22. septembra) zverejnil v SME obsahom celkom iný príspevok „O nevypočítateľnosti Trumpa a Matoviča“, z ktorého odcitujem krátky úryvok:

„Výhodou jeho nevypočítateľnosti môže byť, že ho rovnako ako Trumpa odlišuje od typických liberálnych elít, ktoré to dnes majú ťažšie než kedykoľvek predtým.“ Článok síce vyznel na premiéra Matoviča aj kriticky, ale bol vecne a argumentačne O.K., takže som sa s autorom v podstate stotožnil, čo sa však vonkoncom nedá povedať na ten druhý z 15. decembra.

Z hrobu Matovičom vykopaná Gorila (a následne zatknutie pána Haščáka) vypovie veľa nebezpečných tajomstiev o korupčnom roku 1 998 pred očakávaným pádom vlády Mečiara - tesne pred voľbami. Keď najmä Penta štedro investovala milióny eur až do dvoch jej očakávaných víťazov.

A správne vsadila na novú vládu, po Slovensku bicyklujúcu stranu SDKÚ. Pritom nezabudla podporiť aj konkurenčný nový Smer s novou tvárou ešte neskompromitovaného „rytiera cti“ Fica. Ale ten zrejme z Penty, pri kokakole v byte na Vazovovej ulici, ako sa o tom klebetilo, mal získať „vlastnou hlavou“ podarúnok pre Smer (vyše 80 miliónov korún).

Oligarchia musí rýchlo konať, aby mnohí z jej mecenášov už čoskoro nešli do chládku za šéfom Penty. Podstatné bude ako o ňom rozhodne NS SR a čo „zmôžu vybaviť“ jeho piati advokáti s veľkým mešcom „zlata“. Kým ešte nezačne šéf Penty prezrádzať polícii jej „obchodné tajomstvá“. Preto sa už mediálne intenzívne tlačí na Oľano, a zrejme aj mimo médií sa dôverne „dohovára“ jeho viacerým poslancom, aby Matoviča zradili.

Lebo ani keby vystúpili z koalície SaS aj Sme rodina a pridali sa k Smeru a Hlasu by nemohli spolu vytvoriť tzv. zrekonštruovanú vládu. Mali by len 68 poslancov. K takémuto spojenectvu sa však strana Za ľudí s 12-timi mandátmi určite nepridá nielen z princípu, ale aby potom nedopadla ako chameolón Bugár.

Oligarchovia, štedrí mecenáši našej politiky, môžu rátať s alternatívou dvojice Pellegrini – Sulík na funkciu premiéra, ale až po prípadných predčasných voľbách. Obaja sú pre nich v danej kritickej situácii v celku prijateľným riešením. Najmä expredseda vlády.

V danom čase masového potláčania korupcie však bude veľmi ťažké lobovať v Oľano pre dostatočný počet zradcov. A ťažko sa bude aj hľadať v jeho radoch vhodný zradca na post premiéra s nevyhnutne potrebnou podporou v strane a predovšetkým parlamente. Nedá sa však vylúčiť odchod I.M. z postu šéfa vlády a rozpad jeho strany na dve časti so značným jej zoslabením.

Až potom nastane ničivá vládna kríza veľkého chaosu, prípadne aj nepokojov, z ktorej jediným východiskom bude až do realizácie predčasných volieb (čo by tiež bolo problematické), aby pani prezidentka ustanovila dočasnú úradnícku vládu. Či dlhotrvajúcu „dočasnú“ bez mandátu volieb podľa vzoru českého prezidenta Zemana? Čo je i prvotným cieľom na vyriešenia naliehavých záujmov ochrany stále mocnej oligarchie pred kriminálom.

Je si pani prezidentka vedomá, do akej špinavej hry sa zaplieta kritikou premiéra aj vlády, jej zasahovaním do rozhodnutí výkonnej moci? Keď zasahuje do vecí, za ktoré nenesie žiadnu zodpovednosť. A tým komplikuje vláde v lepšej činnosti, lebo ju oslabuje.