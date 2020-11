Bol dôvod presunúť na súkromný blog „Otvorený list premiérovi ...“?

Správca zásah voči blogu zdôvodnil, že vraj som porušil kódex blogera. Lebo údajne by malo ísť o text, ktorého nie som autor. Ale to nezodpovedá realite. Keďže už v liste som informoval, že ho následne aj skomentujem, čo sa stalo.

V čom som teda porušil etický kódex blogera? Vari v tom, že v dobrej viere a zámere som chcel pomôcť občanom v predmetnej celospoločenskej veci? Keď ich zo zákona, prijatého vládou Fica v roku 2014, okrádajú podnikateľské skupiny monopolistov? Azda potom, keď ani opoziční poslanci (dnes vládni) sa viackrát nepresadili v NR SR návrhom na novelizáciu tejto asociálnej legislatívy pri odbere predraženého tepla a nehorázneho sa obohacovania „svojich vyvolených“? Veď ide pre domácnosti iba o jeho vynútený monopolný odber, bez trhovej alternatívy. To sa však prieči princípom trhovej ekonomiky, keď bráni podnikaniu konkurentom.

Preto som len ťažko zobral na vedomie, že ÚS SR zamietol návrh 34. bývalých opozičných poslancov, aby nová vláda navrhla novelizáciu príslušného zákona parlamentu na schválenie. Vari tento rozhodujúci článok na dodržanie ústavnosti ešte stále trpí poplatnosťou voči nedávnej korupčnej kriminálnej dobe?

Keďže uverejnením Otvoreného listu ... na mojom blogu šlo bezpochyby o veľmi významnú iniciatívu nápravy starej krivdy v prospech občana, nemal som nijaký dôvod, aby som ho nezverejnil v plnom znení (bez úprav). Mohol som ho však odmietnuť zverejniť, ale to by bolo v rozpore s mojím názorom na morálnosť. A publikovať list len v citáciách, ktoré by som komentoval, by potom utrpel na hodnovernosti a obsahovej zrozumiteľnosti. Takže môj zvolený spôsob uverejniť najskôr list a hneď potom naň aj reagovať komentárom, považujem za jedine možný optimálny postup, ktorý je v súlade s novinárskou etikou aj Etickým kódexom Sme.

Takže zásah správcu, že ho preradil z bežnej zaužívanej „normy“ na môj súkromný blog, hodnotím ako všeobecne neprijateľný čin. Tým poškodil predovšetkým signatárov „Otvoreného listu premiérovi ...“.

Blog bol v prvý deň sprvu v desiatke Dnes – Najčítanejšie na prvom mieste (počtom čítaní až 2107x) a naberal veľké obrátky. Ale „odmlčal“ sa hneď potom, čo bol rázne preradený do „ticha súkromia“ blogu. Jeho čítanie sa tak načas zastavilo. Od polnoci v druhý deň však ožilo a prekvapivo, až rekordne rástlo.

Vyskočilo priamo z karantény neprístupnosti blogu až na prekvapivých 3490x čítaní. Ale v tretí deň (dnes do 20.53 h.) však neuveriteľne upadlo na číslo – len 153x. Je to ozajstné najväčšie prekvapenie. Súčet troch necelých dní teda činí 5903x čítaní, čo je o niečo viac ako (podľa mňa) nepresný údaj v štatistikách blogu. Sú to však priam zázračné kamzičie skoky v čítaniach, ktoré neviem pochopiť. Ale jednu podstatnú príčinu týchto „skokov“ viem objasniť.

Stalo sa tak v dôsledku zverejnenia nadväzného článku „Ficov zákon „okradol“ domácností ...“. Keď práve následný môj komentár pomohol informovať, že „záhrobie“ nedostupnosti "ukrýva" blog - Otvorený list ... A tak sa jeho čitatelia dozvedeli, že utajený blog o predraženom teple som už zverejnil o deň skôr.

Dané čísla a skutočnosti len potvrdili nevídaný záujem o túto na mojom blogu zverejnenú tému predmetného Otvoreného listu ... Ale veľká škoda, že hneď bol diskvalifikovaný a do uverejnenia nadväzného môjho komentára v podstate neverejný a nedostupný.

Navyše sa ukázala veľká nelogická disharmónia v počtoch čítaní prvého blogu (5903x) a môjho druhého - čítaného o polovicu menej! Hoci si čitatelia prvého „utajeného“ blogu museli ešte pred jeho čítaním prečítať najprv ten v poradí druhý blog. Lebo si až potom mohli kliknúť na Otvorený list premiérovi Matovičovi.

(P.S. Prosím o prepáčenie za "koňskú veľkosť" písma, ale chyba bude vo "vysielaní správcu". Pretože každá moja snaha zmenšiť z kľúča na blog takto veľké písmo je márna. A čo navyše, až dnes sa mi text článku podaril preniesť na blog (zo včerajška) asi na desiaty pokus.)

