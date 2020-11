Ficov zákon o teple „okradol“ veľa domácností

Za posledné roky rapídne vzrástli ceny za vykurovanie „bytoviek“. Ale okrádaní občania sa nemohli „rozkmotriť“ s ich úžerníkom a odpojiť sa od monopolných producentov - centrálnych zdrojoch tepla.

(Dokončenie môjho blogu zo včerajška 23.11. – „Otvorený list premiérovi Matovičovi“.)

Mnohí vlastníci bytov by si preto chceli vybudovať spoločnú vlastnú kotolňu. Dôvod prečo – o tom uvediem príklad hlavných výhod. Prieskum ekonomiky výroby tepla v 53 domových kotolniach v Bratislave (s výkonom 300 – 500 kW) ukázal, že náklady na výrobu 1 MWh tepla vyrobeného vlastnou kotolňou sú v porovnaní s cenami v sústave z centrálnych zdrojov tepla v danej lokalite o 40 – 50% nižšie. Pre štát by potom bol veľký prínos aj vysoká úspora paliva. A z titulu racionálnejšej technológie aj podstatne nižšia strata tepla v starých neudržiavaných a kilometre dlhých rozvodoch. Táto úspora na palive by dosiahla v priemere cca 21%. Úmerne k racionálnejšiemu riešeniu by sa dostalo aj menej exhalátov do ovzdušia. (Konkrétne čísla výhod - aj v ďalších častiach textu - som zaznamenal z rozsiahlych písomných podkladov signatárov „Otvoreného listu ...“).

Keďže pôjde už o moderné technológie budovania zdrojov tepla, oproti dobou zastaralým veľkým „monštrám“ jeho výroby aj pre domácnosti, tak tieto dosahujú vyššiu účinnosť výkonu (až 98%). Tie centrálne zdroje ju majú len na úrovni 71% so zreteľom na zdroj + rozvody tepla. Navyše nové vlastné kotolne sú takmer bezobslužné, čo sa pri starých centrálnych zdrojoch energie tvrdiť nedá. Tiež vlastníci tohto lokálneho technického zariadenia na výrobu tepelnej energie využívajú v záujme osobných úspor aj technológie obnoviteľných zdrojov, čo je dnes celosvetový trend.

Veľkou výhodou pre obyvateľov domov s vlastnou kotolňou je aj to, že si kúria koľké teplo potrebujú a časovo kedy. Preto neexistujú ani žiadne povinné odstávky či „natláčanie“ nadbytočného tepla do bytov. Výstavba jeho vlastných kotolní vytvára aj nové pracovné príležitosti pre malých podnikateľov a živnostníkov. Práve Ficom prijatý zákon v roku 2014 vytvoril temer nekontrolovaný a garantovaný monopol, ktorý spôsobil, že sám štát tým stráca peniaze a zisk plynie vybraným súkromným firmám.

Ale akí sú to podnikatelia, ktorí reálne podnikajú na štátnom alebo obecnom majetku (majú od štátu prenajaté kotolne a rozvody), a ich veľké nezaslúžené zisky im zaplatia občania z vlastného vrecka? A zároveň ich v tomto nekalom „podnikaní“ (bez rizika) chráni zákonom štát. Ten vraj sociálny pod správou Smeru.

Ako je teda možné, že veľké teplárne, ktoré z plynu najprv vyrobia elektrickú energiu, až potom z tepla navyše ho poskytujú na vykurovanie domácnostiam, pričom vykazujú prvotným vstupom paliva jeho dvojnásobné zhodnotenie, ale tieto nižšie náklady za vyrobené teplo sa, presne naopak, objavia na faktúrach maloodberateľom (až dosiaľ!) v stále vyšších cenách?

To, že tu nie je všetko v poriadku ukázali aj nedávne kontroly vo veľkých štátnych teplárňach. Našli v nich neopodstatnené náklady pri výrobe tepla vo výške 7 mil. EUR. Časť týchto tzv. podnikateľov reálne nerobí nič iné, len sa zapodieva predajom tepla z druhej ruky tak, že majú od obcí prenajaté rozvody a k cene z teplární si len prihadzujú percentá až do výšky 40%. Chovajú sa ako priekupníci (šmejdi), ktorí do biznisu (bez rizík) investujú len nutné minimum.

Vážnych otázok je pri Ficovom zákone veľa, lebo naň (podľa konkrétnych poznaní signatárov Otvoreného listu ...) doplácajú aj existenčne ohrozené mnohé domácnosti. Nechcem sa rozpisovať o technicko – ekonomických výhodách pre občanov výstavbou lokálnych kotolní tepla, ktoré konkrétne čísla, tabuľky a údaje mám k dispozícii. Mňa viacej zaujíma protispoločenské politikum tohto zákona Smeru (I. a II.). Aj veľká pasivita príslušných kontrolných orgánov, rovnako čudný postoj Ústavného súdu SR, ktorý zákon neprikázal zrušiť. Som zvedavý na písomné zdôvodnenie zamietnutia návrhu na jeho zrušenie 34-mi bývalými opozičnými poslancami Oľano, ktorých vláda je teraz u moci.

Preto aj čakám, kedy sa konečne rozhýbe minister Sulík s návrhom pre Matovičovu vládu, aby zákon smerákov navrhla poslancom parlamentu novelizovať. A pre túto (podľa mňa) správnu a užitočnú vec vyzývam sa angažovať aj širšiu verejnosť. Tobôž, nie jej realizácii hatiť. Veď na to už máme mnohých politikov, odborníkov, novinárov či iných kritikov aj pozitív vývoja v krajine, ktorí do jej súkolia správy a prevádzky radi sypú piesok.