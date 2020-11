Konala ocenená lekárka správne, keď vrátila Pribinov kríž?

Mohla tento nezodpovedný čin šírenia vírusu, nepokojov a chaosu v už vážne roztrieštenej a spolarizovanej spoločnosti ako hlava štátu jednoznačne odsúdiť. Pričom by nebol problém si tiež zachovať svoju eleganciu slovnej výpovede. Veď teraz už ide o zúfalý pokus Fica o záchranu kriminálne ohrozeného Smeru I., ale aj záujmu Smeru II., zvrhnúť legálnu, len vyše sedemmesačnú vládu.

ŠTÁTNE VYZNAMENANIE DO „ÚSCHOVY“ PREZIDENTKY?

Preto som so sklamaním zaregistroval, že hlava štátu tento jednoznačne negatívny čin v podstate schválila tým, že oficiálne prijala nespokojnú držiteľku vyznamenania. Navyše toto „gesto neúcty“ voči všetkým už vyznamenaným, následne v televízii zhodnotila ako nejaký principiálny postoj ocenenej. Našťastie, premiér na to v médiách nezareagoval.

Ešte v roku 2000 som bol tiež ocenený prezidentom Schusterom za celoživotnú publikačnú činnosť Pribinovým krížom III. triedy. Odvtedy som mal za vlád Fica aspoň desať dôvodov vrátiť na protest jej kriminálnych praktík a činov do rúk prezidenta Gašparoviča. Lenže ja si na rozdiel od pani lekárky vážim toto uznanie štátu za môj postoj v krízovom období normalizácie a záslužnú prácu v profesii. Preto som ani nepomyslel na vrátenie tohto uznania. Keďže podľa môjho vnútorného cítenia by šlo o nedôstojnú reakciu a čin.

A preto v širších súvislostiach aktuálnej politiky nevidím žiaden význam a prínos, aby nositeľka najvyššieho štátneho vyznamenania sa ho ostentatívne, a provokujúco vzdala na protest proti akejkoľvek vláde. V konkrétnom prípade sa to stalo ešte predtým, kým nám čas neukáže jeho konkrétnu úspešnosť a výhodu či niektoré nedostatky tohto v médiách bagatelizovaného odvážneho aj úspešného projektu záchrany životov a zároveň hospodárstva.

KONSENZUS VŠETKÝCH SA VYLUČUJE

Ako však z médií viem, tak má predseda vlády okolo seba desiatky odborníkov pre riešenie pandémie vírusu. Ale zároveň sú k riešeniu problému života a smrti trvalo prizvaní aj iní lekári ako len príslušní odborníci - epidemiológovia, virológovia a hygienici. V ústrednom krízovom štábe je teda veľa aj „neodborníkov“ mimo sféru epidemiológie a pandémie. Do tohto mimoriadne zložitého a zároveň nekompaktného pandemického tímu prizýva vláda aj ekonomickú odbornú skupinu.

Aby práve tá mohla oponovať zdravotníkom v záujme zmiernenia prijímaných opatrení aj v prospech záchrany aspoň obmedzovanej životaschopnosti našej živiteľky - ekonomiky. A rovnako musia mať v krízovom štábe silné slovo aj zástupca(covia) samospráv, ktoré sú hlavnými realizátormi dobrých či zlých vládnych rozhodnutí. Ale z tejto počtom až príliš širokej (vraj až 40 - člennej) a nesúrodej skupiny rôznych odborností tvoria praktickí odborníci na pandémiu zrejme ani polovicu.

Ale je treba zobrať do úvahy aj realitu, že v komisii sa nedajú spoznať lobisti rôznych záujmov, zrejme čisto osobných, aj časť politicky opozične orientovaných jednotlivcov. Ale môže ich potom od nástupu vo funkcii kritizovaný za každé zlo a neúspech v štáte zodpovedný Matovič z nej silovo vypudiť? Veď by tým poskytol médiám rukolapný dôvod na masovú hystériu.

Do problémov Covidu by radi vláde „múdro“ (vo svoj prospech) „radili“ cez „svojich odborníkov“ aj mnohé záujmové skupiny z vonka. Tie, ktoré nie sú v poradných komisiách vlády. Keďže v tom neuspeli, tak teraz na vládu útočia aj nepodloženou „odbornou“ kritikou, ktorej aj mnohí čestní občania prikladajú informačný dôraz a kritike uveria. Lebo „odborníkov“ na „koronu“ máme všade, vo všetkých profesiách. Nájdu sa už trebárs aj na ulici.

Keďže aj o zahraničných investíciách (u nás ako aj inde), aj o výške úrokov, za ktoré môžeme získať úvery v zahraničných bankách, sa vždy odvíjajú nielen od stavu ekonomiky, ale rovnako od politickej stability štátu.. Túto realitu zakaždým veľmi dôsledne posudzujú renomované ratingové tri svetové agentúry. A práve nimi potom stanovené kurzy pre jednotlivé štáty (o stave hospodárstva aj politickej stability a dôveryhodnosti) rozhodujú, a sú tak alfou i omegou pre banky komu požičať a za čo. Pre investorov zasa kde a koľko miliónov majú investovať do investične najvýnosnejšej a najbezpečnejšej krajiny.

Práve terajší mediálny lynč Matovičovej vraj nekompetentnej vlády vyslal do zahraničia o politickej stabilite Slovenska veľmi škodlivý a varujúci signál. Ako pre investície politicky nespoľahlivej krajiny, v ktorej investori môžu čakať mocenské zvraty a politicky nepredvídané zmeny. Lebo pre svoje peniaze hľadajú vždy bezpečnú „pokladnicu“, do ktorej ich vložia a v nej sa aj množia..

V rámci veľkej kritiky vlády sa zmazal aj dobrý obraz o našej ekonomike, že sa krajina už začala rýchlo očisťovať od bahna korupcie. Lebo do tej príliš korupčnej a skorumpovanej sa seriózni investori ešte nikde vo svete nehrnuli. Zakaždým prichádzala tam iba ich spodina špekulantov a zlodejov za účelom beztrestného korupčného kradnutia a rýchleho zbohatnutia.

A zrejme to môžeme čakať aj od zvyšných dvoch. Aj vše kritici voči čomukoľvek čo vláda urobila a hodlá ešte len urobiť, by si mali konečne uvedomiť a zatiahnuť brzdu svojej nekorektnej fabulácie „kritík“ vlády. Aby sme na ich nezodpovednosť nakoniec nedoplatili všetci občania bez rozdielu.

Táto ich nezodpovednosť dospela už do veľmi nebezpečnej podoby. Dosvedčuje to až taká paradoxná skutočnosť, keď práve na 17. novembra chcú spoločne protestovať za „hodnoty demokracie“ bývalí komunisti, terajší fašisti a násilníci na štadiónoch. Dopomohla k tomu aj účelovo nekritická a vysoko nadštandardná publicita Smeru I. a predovšetkým II. Ožila v nich príslovečnú „drzosť a odvaha“ znova nehanebne klamať.

Až natoľko, že ani teraz, po ich odhalených celoplošných mafiánskych škandáloch si nekľakli na kolená, nekajali sa, nezaliezli sa skryť do krysích dier. Ale vyštartovali do ulíc protestovať za pád vlády a so zámerom reštartovať spolu s mafiou oligarchov svoju neobmedzenú moc zlodejstva a korupcie.. Aj za cenu, že v krajine vyvolajú chaos, nepokoje, rozvrat a ešte viac biedy predovšetkým tých najchudobnejších.