Pani prezidentka, vládla u nás mafia Smeru? (2.)

Mal prezident Kiska v otázke mafiánskeho štátu pravdu? Môže ešte oligarchia zastaviť „Matovičov expres“ čistenia štátu od korupcie a mafie korupčníkov? Osvojí si ministerka kultúry môj aktuálny návrh?

Vláda naliehavé a významné predvolebné sľuby už začala plniť až tak dôsledne a prekvapivo rýchlo, že nám onedlho nebudú stačiť kapacity väzníc. Ale médiá napriek tejto realite naďalej tvrdia, že odvážny bojovník proti korupcii, nemilosrdný buldozér proti korupčníkom, je vraj nekompetentným klamárom predvolebných sľubov a údajne i najhorším premiérom v histórii Slovenska. Neuveriteľný zázrak, čo vedia vykúzliť naše médiá.. Zrejme by sa k nám mohol prísť „všeličomu“ doučiť, ak by žil, aj najznámejší demagóg, hlavný ideológ a propagátor nacizmu, Joseph Geobbels.

O najhlbší mediálny suterén sa pričinila v nedeľu RTVS v diskusnej relácii už výberom len jedinej témy - o Covide. V rámci nej moderátor systematicky kládol otázky na nôtu nacvičených a opakujúcich sa lží šikovného aj najdrzejšieho klamára a demagóga Erika Tomáša. Navyše táto nekultúrna debata aj už obohratá téma nepriniesla nič nové, iba sa zvrhla na drzú a drsnú kampaň opozičnej strany Smeru II., ktorej jedenástka kumpánov ešte nedávno podporovala korupciou a rozkrádanie štátu v najvýznamnejších štátnych pozíciách.

Do tri štvrte vysielania relácie, keď som ju už nezvládol ďalej pozerať, ale o aktuálnejšej téme týždňa, o korupcii a zatýkaní špičiek korupčníkov Smeru, nepadlo ani slovo. Toto mediálne divadlo a diletantstvo mohlo mať len jediný zámer - vyhnúť sa téme o zodpovednosti špičiek nedávnej hlavnej vládnej strany, a jej mafiánskych praktikách.

Moderátor nielen neprerušoval naučený dezinformačný verklík Tomáša, ale ani jeho nedisciplinované skákanie do odpovedí kultivovanej ministerke Remišovej. Aby sa tak jej čo najviac zhatila možnosť odpovedať na klamstvá a bludy nevychovanca v štúdiu. Moderátor nebol moderátorom, ale doslovným služobníkom Smeru II.

BUDÚ TELEVÍZIE POZÝVAŤ „HOSTÍ“ UŽ Z LEOPOLDOVA?

Naše hlavné médiá by si mali zobrať za vzor profesionalitu a serióznosť amerických televíznych staníc. Keď v rámci volebnej horúčky začal prezident Trump zaostávať za Bidenom a trepal neodôvodnené obžaloby a bludy o sfalšovaní volieb, tak ho v priamych vysielaniach vypli všetky televízie, teda aj tie jemu naklonené.

Inak je tomu však u nás. Markíza, RTVS, JOJ(ka) a TA3 najčastejšie pozývajú do diskusných relácií usvedčených klamárov a dezinformátorov zo Smeru II. aj I., aby mohli ďalej klamať a škodiť lžami a dezinformáciami verejnosti i politickým rivalom. Hoci v parlamente disponujú len 38. mandátmi z celkového počtu 150. Dokonca Hlas ich má iba jedenásť, pričom je to strana, ktorá vznikla samozvane a neregulárne až po voľbách.

Myslím si, že ide o antidemokratické nerešpektovanie výsledkov volieb. Veď z pozície slušnej žurnalistiky je to nanajvýš neetické až absurdné. Možno sa čoskoro dočkáme dokonca toho, že tieto hlavné oficiálne médiá budú niektorým z týchto preferovaných obľúbencov už pozvania do besied zasielať na novú adresu - do Leopoldova či Ilavy.

Preto si dovolím pani ministerke kultúry odporučiť, či by nemala zriadiť odbornú komisiu, aby preskúmala v týchto celoplošných médiách systém výberu hostí do diskusných politických relácií aj ich priebeh a obsah od vzniku novej vlády. Aj uplatňovaný spôsob ich moderovania. Určite by to boli zaujímavé výsledky aj pre verejnosť. Takáto komisia by mala byť maximálne kompetentná a objektívna. Keďže by šlo o príliš citlivú otázku samotnej podstaty demokratického štátu.

Ale podľa mňa už u nás nejde len o novinársku etiku, ale predovšetkým o nedovolený vstup a vplyv do samotného vývoja politiky našej krajiny, ktorý niektoré médiá dnes príliš deformujú. Teda už by nešlo len o otázku čisto mediálnu, ale najmä právnu. A to by bol problém veľmi zložitý a mohol by byť i nebezpečne deklarovaný aj zneužitý. Ale zároveň užitočný a zrejme už i nevyhnutný. Pretože ani médiá by si nemali uzurpovať pre seba viac demokratických práv a vplyvu ako zvolené politické orgány štátu.

MENTOROVALA PREMIÉRA PANI PREZIDENTKA?

Pani prezidentka kedysi dávno poprela, že by u nás bol mafiánsky štát. Ale zásluhou súčasných kriminálnych odhalení v samom vrchole niekdajšej moci sa dá súhlasiť s exprezidentom Kiskom a s jeho vtedajším názorom. Napokon preto aj obozretná ochranka premiéra konala preventívne a predvídavo, keď najobávanejšieho nepriateľa - premiéra rozsiahlej množiny korupčníkov už vozí v opancierovanom aute.

Pre dobrú povesť pani prezidentky som sa angažoval nielen v niektorých mojich blogoch, ale aj v súkromných debatách. Keď dezinformovaní, inak seriózni moji priatelia, nevedomky šírili zo zdroja „jedna babka povedala“ klebety a významom nepodstatné veci. Ale napriek tomu si myslím, že by vo vážnej a zložitej situácii, v akej sa Slovensko teraz nachádza, by mala byť menej právne rigorózna a zdržanlivejšia výrokmi na adresu premiéra. Veď naša legislatíva vôbec nerátala s fenoménom Covid a preto i pri jej výklade v núdzovom stave treba zachovať zdržanlivosť, pretože ochrana životov by mala byť v právnom a tobôž už mafiánskom štáte prvoradá.

Z novín som sa dozvedel o názore z prostredia vlády, že pani prezidentka sa snaží mentorovať a usmerňovať premiéra. Lenže on má v rukách výkonnú moc v štáte a z toho mu vyplýva oveľa väčšia ústavná a politická zodpovednosť, než má hlava štátu.. Ak táto informácia je objektívna, tak potom musím poznamenať, že pani prezidentka by sa nemala stavať do pozície starostlivej matky, ktorá sa snaží naprávať nevhodné správanie syna.

Pre Slovensko je dnes nevyhnutná harmonická a navzájom ústretová spolupráca najvyšších dvoch ústavných činiteľov. Preto si myslím, že šťastnejším by bolo mlčanie a nepripájanie sa ku kritikom, napríklad i plagiátorstva diplomovky za čias mladosti premiéra. Platí to staré biblické: „Kto je bez viny, nech hodí do mňa kameňom.“

A podľa mojej stareckej skúsenosti toto plagiátorstvo nebola v danom nečase pre Slovensko vonkoncom podstatná vec ani z hľadiska práva. Lebo podstata v hystérii okolo diplomovky bola celkom iná. Cieľom korupčníkov bolo zbaviť sa Matoviča a dosiahnuť tým pád celej vlády. Prvýkrát sa o to pokúsili v médiách nevídanou kritikou nového premiéra hneď po vymenovaní - pri samotnom riešení ochrany štátu pred dôsledkami Covidu (v prvej vlne).

Veľmi akútna je dôsledná zdržanlivosť a opatrnosť oboch vrcholových predstaviteľov vo vyjadrovaniach na adresu partnera. Ide o prvoradý záujem krajiny. Bol som svedkom už na samom začiatku sporu medzi premiérom V.M. a prezidentom M.K.. Poznám jeho genézu a samotné dôsledky. Preto sa domnievam, že pani prezidentka má šťastie, že jej hlavným ústavným partnerom nie je ani Václav Klaus, ani Vladimír Mečiar či Róbert Fico, ale neobľúbený a kritizovaný Igor Matovič. Ak by ešte žil Václav Havel a Michal Kováč, vedeli by o konfliktných vzťahoch s premiérmi vtedajších vlád veľa dramatického povedať. (predovšetkým pán Kováč).

Našťastie pre Čechov a Česko mal neformálny Václav Havel vo svete silné zázemie a prestíž, tým aj ľahšiu pozíciu ako jeho proťajšok na Slovensku v spore s konfliktným a neústupným premiérom Klausom. Obaja Václavovia, subjektívne a názormi príliš rozdielni, vedeli utlmiť pred verejnosťou svoje navzájom antipatie voči sebe v záujme vlastnom aj štátu.

Lenže vychádzať s Mečiarom a jeho nerešpektovaním protokolárnej etikety, morálky, pravdy a zákonov nebolo v praxi možné. Ani so zaťatými zubami. Veľmi zodpovedný prezident Kováč sa až príliš snažil s ním nedôjsť do konfliktov a riešiť rozpory pokojnou „spoluprácou“ mimo médií. Vynakladal na to obdivuhodnú trpezlivosť, ale márne. Spory sa vyhrotili až na ostrie noža.

O týchto dramatických vzťahoch veľa prezradil v kruhu „blízkych“ podpredseda vládneho HZDS Matejka veľavravným výrokom: „Kováča sa musím zbaviť za každú cenu. Prekáža ...!“ Na tento zámer a cieľ potom premiér zneužíval a uplatňoval čokoľvek – aj únos prezidentovho syna.