Pani prezidentka, štátu škodia médiá v službách oligarchie... Nie premiér!

Zabráni plošné testovanie kolapsu zdravotníctva? Vráti Covid vládu korupcie a oligarchie? Vyjadrí sa kriticky pani Čaputová na adresu médií, ktoré klamú, destabilizujú vládu a nepriamo tým šíria chaos?

AJ ZDRAVOTNÍCTVO JE KORUPČNE CHORÉ

V súčasných dezinformačných časoch sa v politike až príliš „úspešne“ darí klamať, podvádzať a presadiť sa demagógiou a klamstvom oveľa skôr ako pravdou. Pri súčasnom tornáde Covidu to naplno zneužívajú práve klamári a demagógovia zo Smeru (I. a II.), keď intenzívne šíria o novej vlády a jej predsedovi nepodložené kritické „správy“, navonok zdajúce pravdivé fabulácie a zjavné dezinformácie, ale v skutočnosti všetko len deštrukčné lži. Namiesto toho, aby v tejto najvážnejšej chvíli štátu s vládou spolupracovali na riešení aktuálnych a podstatných problémoch záchrany životoch a kolapsu ekonomiky

Takže títo v korupcii a zlodejstve odhalení súdruhovia a páni si už žijú ako zajac na poli v čase úrody. Na veľké počudovanie si už rýchlo olízali politické rany i porážky z volieb a ešte rýchlejšie ožili z politickej agónie. Lebo ich klamstvá majú dnes „zelenú“ temer vo všetkých médiách. A preto sa im stačí len prizerať, akým tempom rastú ich preferencie v rôznych platených prieskumoch. Rýchlejšie než predtým ich ukradnuté milióny.

Veľmi vážnou úlohou vlády je dnes udržať pri živote naše choré zdravotníctvo, postihnuté Covidom a navyše korupčným vírusom Smer, aby rýchlo neskonalo. Lebo už dlhodobo nemá nevyhnutné počty lekárov, sestier a iného zdravotníckeho a technického zázemia, pričom je oveľa zraniteľnejšie než to zomierajúce lepšie české. Tento stav však nezapríčinila terajšia, len 7-mesačná vláda. Ale výlučne tá vraj „sociálno–demokratická“ a jej hlavný spoluvinník - 11-členná suita Ficových lokajov zo strany falošný Hlas!

Títo skvelí tribléri lží, aktívni v rôznych korupčných schémach a aférach, kryli po celých 12-rokov najrôznejšie zlodejstvá a kauzy Smeru aj v zdravotníctve. Cez skorumpovanú políciu a prokuratúru so šéfmi na najvyšších miestach dovolili Pente aj iným hrabošom štátnych zdrojov ho vyrabovať až do dna a spôsobili tak jeho dnešný už temer kolaps.

Takže hlavný šéf Penty Haščák správne zainvestoval práve do tejto sféry pre čo najrýchlejší jej a jeho zisk. Dosť o tomto „spôsobe podnikania“ prezradila z klietky načas vypustená Gorila, ktorá však bola znova zahnaná do kúta a teraz mlčí. Ale v tejto super kriminálnej agende by mal napriek Covidu už začať konať minister Mikulec

OČIVIDNÁ LOŽ O ZÁSLUHE PELLEGRINIHO

Preto ma dosť iritujú tie média, ktoré sa snažia podvádzať verejnosť, prekrúcať rôzne poznania, udalosti i skutočností a šíriť potom o nich dezinformačné bludy. Uvediem príklad, lebo nerád čokoľvek tvrdím nekonkrétne. V dennej tlači som dávnejšie čítal „novinu“, že práve končiaci premiér Pellegrini má hlavnú zásluhu, že v prvej vlne vírusu sme dopadli oveľa „lepšie“ než mnohé iné vyspelejšie krajiny s výkonnejším zdravotníctvom a ekonomikou.

Popieram toto klamstvo, že by sa o akýkoľvek úspech zaslúžil práve Peter Pellegrini a jeho odchádzajúca vláda tým, že na začiatku pandémie vyhlásila veľmi rázne, prísne aj účinné opatrenia proti šíreniu Covidu. . Lebo je to vyložená lož. Šlo len o mediálnu bublinu a zavádzanie verejnosti v prospech jeho vyššej popularizácii a zvýšenia preferencií..

Veď v tých prvých dňoch Covidu, „s ním vraj úspešného boja“ pána Pellegriniho, sa u nás až tak nič vážne nedialo. Ale ľahko sa nariadia najnáročnejšie úlohy a povinnosti v dejinách štátu pre iných (hlavne konkurentov). Keď tí ich potom budú musieť plniť aj splniť. Alebo pod ich nezvládnutou ťažkou nošou padnúť a musieť zo scény odísť!

Neobjektívne média sa však zabudli poďakovať práve Igorovi Matovičovi za to, že vzniklá nová, ešte neskúsená vláda pod jeho neústupnou taktovkou výborne zvládla Covid. Aj to, čo vykonala pre záchranu možno stoviek životov a nízky prepad našej od exportu závislej ekonomiky. A to napriek sústavne vymýšľanej kritike všetkých televízií a tlačových médií v rukách oligarchov. Aj napriek závislosti od starých aj korupciou prehnitých zložiek štátneho aparátu. Žiaľ, rovnakú deštrukciu proti vláde uplatňujú závislé médiá aj dnes pri rozmachu druhej vlne Covidu ako predtým.

Fico, Pellegrini a iní smeráci vtedy správne kalkulovali, že tým vyvolajú u občanov veľkú nespokojnosť a protesty, ktoré mali ešte včasne, kým sa naplno nerozbehne proces postihov za kriminalitu aj „veľkých nedotknuteľných zvierat“, čo malo následne zlomiť premiérovi Matovičovi a jeho vláde väzy. Jedenásťčlenná partia predvídavých, dovtedy najvernejších sluhov Fica, hneď po prehratých voľbách s „veľkým bôľom“ svojho vodcu zradila a založila si neštandardnú stranu Hlas, bez mandátu vzniku z volieb.

Ale ďaleko od Smeru neutiekla. Jeho deštrukčnú a klamstvami vychýrenú politiku si zachovala. Takže v tom vyniká ako za čias svojej rodnej strany. Odmietla zákon o núdzovom stave a odmieta aj hromadné plošné testovanie občanov, proti čomu výdatne v médiách brojí. Aj v iných otázkach bezprostredného záujmu štátu už splýva s opozičnou politikou Smeru na úroveň kotlebovcov.

Lenže dnes týmto zapredancom oligarchických skupín už narástli rohy, keď cynicky a bezcitne chcú „rozhodovať“ o životoch spoluobčanov a nepriamo ich ohrozujú. Lebo takto konajú v prípade realizácie plošného testovania vírusu, keď ich osobné záujmy, mocenské a materiálne chúťky, sú pre nich prvoradé.

VARI SÚ AMERIČANIA HLUPÁCI?

A médiá im poskytujú pre ich deštrukciu veľmi široký priestor (napriek ich volebnej bezvýznamnosti, iba zisku 11-tich mandátov) pre šírenie bludov a demagógie. Potvrdili to aj posledné relácie Na hrane, O 5 minút dvanásť a Na telo, keď televízie Joj(ka), RTVS a Markíza poskytli Pellegrinimu, Žigovi, Blanárovi a Rašimu polovicu (presne 50 percent) svojho vysielacieho času.

Tým im umožnili lživé tvrdenia proti úsiliu vlády zrealizovať opatrenie na obmedzenie šíreniu Covidu. Dramaturgie a vedenia týchto najvplyvnejších televízií už týmto porušujú slušnosť a novinársku etiku.

Deje sa to všetko naprotiveň zaužívaným princípom demokracie, keď práve médiá rozhodujú o (ne)populárnosti politika, o jeho (ne)dôveryhodnosti, (ne)kompetentnosti či (ne)obľúbenosti. V našom prípade ide o kritiku a stratu dôveryhodnosti pranierovaného Igora Matoviča. Za mediálny neadekvátny výrok, či inú dnes nepodstatnú drobnosť. V jeho prípade „kritikom“ neprekážalo, že po slobodných voľbách začali viaceré médiá popierať ich výsledok.

Hoci s drvivou prevahou (s vyše tretinou mandátov v NR SR) zvíťazilo práve Matovičovo Oľano. Teda strany, v ktorej hlavným a už na plné obrátky sa rozbiehajúcim programom sú čistky i postihy za korupčné kauzy. Lebo pre oligarchov je to hrozivá a neprijateľná vec. Najmä potom, čo si šéfa Špeciálnej prokuratúry SR odvliekla NAKA v putách.

Aj nimi vlastnené médiá by mali rešpektovať „vôľu ľudu“ a zaužívané demokratické princípy. Konkrétny fakt, vládnou koalíciou vo voľbách získaných až 93 mandátov zo 150 - tich. Pre nich majú priam magickú príťažlivosť iba jedenásti odpadlíci zo Smeru s veľkou nošou korupčnej minulosti a nekalej povesti. Tajný to tromf záchrany oligarchov.

V štúdiu všetci oponenti z opozície unisono klamali a spochybňovali pre globálnu diagnostiku vírusu vhodné testy, vraj s veľmi nízkou vierohodnosťou. Zároveň „zdôrazňovali“ aj veľké riziko nákazy pri hromadných výteroch a to v rozpore s už overenou praxou. Ale pochybujem o ich výhradách z viacerých dôvodov. Napríklad, že by Američania, ktorých krajina má najširšiu vedeckú základňu na svete, len tak vyhodili z okna 750 miliónov eur (nie dolárov) na zakúpenie 150 miliónov málo účinných testov? A prečo potom chcú ísť rovnakou cestou ochrany pred vírusom ako my?

„ON TIE NEZMYSLY MYSLÍ VÁŽNE“

Úspech tohto testovania však veľmi závisí od disciplíny a ochoty občanov sa dať diagnostikovať na vírus v čo najvyššom možnom počte. Pri veľmi nízkej účasti občanov táto nádejná a úprimná snaha vlády by však vyšla nazmar. A skončila by pre ňu, predovšetkým pre jej predsedu, fiaskom. A o to oligarchom a ich vlastneným médiám, tiež Smeru (I. a II.) práve ide. O čom sa nedá pochybovať a dá sa presvedčiť pozornejším sledovaním obsahu závislých médií.

Z plejády negatívnych a často iba anonymných pripomienok o spochybňovaní tohto projektu vlády, zverejním zopár citátov z článkov z 21. a 22. októbra od známeho komentátora a ešte známejšieho kritika premiéra Matoviča . Citáty sú z nadtitulku a podtitulku aj z krátkych úryvkov z oboch článkov:

„On tie nezmysly myslí vážne.“ „Najracionálnejší je občan, ktorý slová premiéra ignoruje ako zbytočné trepanie vyšinutého narcisa“. „A keďže pod túto absurditu (plošné testovanie – poznámka J.S.) sa, dúfajme, nikto príčetný nepodpíše, v praxi to Igor Matovič zrejme odpískal a namiesto toho budeme mať lockdown (čo už, ten budeme mať aj tak).“ (Autor sa však zmýlil, že premiér odpískal celoplošný projekt vlády.) „Hlavný problém však zostáva. Kam smeruje štát s predsedom vlády, ktorý takto drasticky likviduje dôveru spoločnosti?“

Pod „absurditu“ Matoviča“ na celoplošné testovanie vírusu sa pokojne podpíšem. Verím, že by som nebol sám. Lebo nevidím, ani som od nikoho ešte nepočul, iné vhodné a menej bolestivé východisko (bez vakcíny) z prekliateho labyrintu nešťastia z Covidu. Veď s ním si nevedia poradiť aj oveľa skúsenejšie vlády, aká je naša len vyše polročná. A preto, ak by novinár („odborník“ aj na vírus a vytrvalý Matovičov kritik) o nejakom inom realizovateľnom riešení obmedzenia vírusu vedel, tak ho prosím, aby to okamžite zverejnil.

„Kritizujúcich“ autorov na tému Matovič je v médiách na tucty. Na záver tejto mojej pozornosti k autorovi citátov uvediem ešte jeden.. Ten z 19. októbra znie takto: „deklarovaný cieľ nárazovo vyliečiť Slovensko a obnoviť normálnu prevádzku, splnený nebude. Predseda vlády by nám mohol povedať, aký typ hmotnej politickej zodpovednosti potom vyvodí.“

Ale akú zodpovednosť a voči komu (vari voči sebe?) by mal premiér vyvodiť za neúspech tejto enormnej odvahy a snahy vlády? Azda by mal v prípade neúspechu vládou schváleného a kompetentnými odborníkmi odporučeného projektu rezignovať a spáchať harakiri. Aby potešil „kritické“ médiá a ich živiteľov? Chápem, že niektorí oligarchovia ešte viac znervóznili hneď potom, čo z mocenskej štruktúry im vypadol šéf Špeciálneho súdu SR Jozef Kováčik, ich ochranca, ktorý skončil v putách NAKA

VÝSLEDKY VOLIEB BEZPREDMETNÉ?

Jedným z dôkazov pre toto tvrdenie je správanie médií v najkritickejšej dobe v histórii našej štátnosti, ktoré neposkytli novej vláde ani takú samozrejmosť – dať jej obvyklých sto dní „pokoj“. Ale hneď od prvého dňa ujatia sa moci bezdôvodne a ostro na ňu útočili. Aby sa nemohla nadýchať a „sformovať“ na plnenie vážnych problémov súčasnosti, o ktorých predtým žiadna iná vláda nemala ani potuchy. Aby aj tá celkom nová mohla začať riadne pracovať bez nervozity a umele vytváraných nátlakových prekážok. A tiež, aby čo len deň nemusela reagovať na mediálne štvanice, prekážajúce jej v činnosti.

Hoci tá získala najvyšší mandát voličov od vzniku SR, pre médiá nie je tento výsledok volieb rozhodujúci. Teda nič, na čo by mali v bezuzdnej kritike prihliadať. Ale „dôveryhodnejšie“, s vyššou „výpovednou hodnotou“ sú pre ne rôzne voličské prieskumy počas len vyše polročnej existencie vlády. Keď sa práve na ňu zosypala najostrejšia paľba vplyvných médií, zhubnejšia než bola tá za 12-ročnej vlády Fica. A to útokmi na všetko a za všetko, čo robila, alebo, čo ešte len chcela urobiť.

Ešteže občas čítam od niektorých novinárov a publicistov na premiéra síce aj kritické, ale seriózne napísané články. Bez zaujatosti, neobjektívnosti a zámeru mu škodiť. K týmto autorom môžem bez pochýb zaradiť výborných publicistov Jaroslava Rumpliho a Matúša Ritomského, publikujúcich v SME.

(Dokončenie zajtra alebo o dva dni.)