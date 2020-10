AD: “Odpovede o zmenkách Pavlíny Matovičovej”

Už 7 mesiacov je hlavnou a najvýznamnejšou témou médií náš premiér. Dozvedáme sa priam poburujúcu zvesť, že za tento krátky čas stačil napáchať viacej škôd než Fico a Mečiar dohromady (za 18 rokov).

“Prečo má verejnosť právo vedieť, ako investuje manželka predsedu vlády?” “Igor Matovič si s manželkou Pavlínou rozdelil majetok už v roku 2007 …” Tak znie podtitulok a text pod foto v SME (9.10.) v článku „Témy“ na dve novinové strany.

Dovolím si autorovi protirečiť. Totiž neviem, podľa akého práva by mala verejnosť vedieť, a prečo by sa mala Pavlína Matovičová verejne “spovedať”, kam a koľko investuje? A to ako súkromná a neverejná osoba! Tiež prezrádzať, o aké finančné čiastky v zmenkách šlo. Veď ona investovala len svoje peniaze, nič pritom neukradla zo štátnej kasy. Ani v ničom neporušila zákon. V jej prípade ide aj o chránené tzv. “obchodné tajomstvo”. Prečo by potom mala novinárom čokoľvek prezradiť o svojom podnikaní, ak je legálne?

Neviem ani o jednom prípade, že by od vzniku SR novinári tak vytrvalo naliehali na ktorúkoľvek manželku korupciou toxického politika. A pre korupčné kauzy bolo u nás zlodejstiev možno viac, aké mali krajiny celej Škandinávie od vzniku.

Majú vôbec títo “patologickí“ kritici vlády a jej predsedu nejaké objektívne opodstatnenie domáhať sa informácii o majetkových pomeroch rodiny Matoviča? Za stavu, že niet nijakého kriminálneho pozadia či podozrenia? Keď autor sám priznal, že Matovičovci si rozdelili svoj majetok v roku 2007. Keď ešte Matovič vôbec nebol v politike. Do ktorej vstúpil až o tri roky ako poslanec SaS.

Zrejme svojej manželke musí plne dôverovať a miluje ju až natoľko (na rozdiel od záletníka aj birmovanca Fica, či napríklad zvodcov obžalovanej Zsuzsovej), že jej zveril celý svoj majetok. To, že jej v podnikaní naďalej pomáhal, o čom médiá písali kriticky, je u každého bežného manžela samozrejmosťou. Či nie? Preto niet ani dôvod, aby v tejto samozrejmej veci niekto konšpiroval proti premiérovi, a videl v tom čokoľvek výnimočné. Tobôž protizákonné a nemorálne.

Majú teda média pod kuratelou oligarchie opodstatnený dôvod, aby vytvárali nátlak verejnosti na pani Pavlínu (čo sa už dlho deje), aby ju vo „verejnom záujme“ nútili k tomu, čo ona nechce vyzradiť? Čiže to, ako investovala v rámci zákona. Stačí na takýto prístup len objednávka, zámer, fabulácie a na základe nich potom šíriť dezinformácie, aby sa cez ne mohol škandalizovať a skompromitovať premiér, zamestnaný cez deň aj v časti noci riešením najväčšej krízy krajiny?

Iba preto, že pani Pavlína je podnikateľka aj manželkou predsedu vlády? Hoci už trinásť rokov s ním nemá spoločný majetok. Ak by mal byť takýto postup aspoň právne odôvodnený, tak potom treba rýchlo uzákoniť absurditu, že manželky politikov nesmú počas mandátu ich manželov ekonomicky podnikať.

V tejto súvislosti sa vynára ďalšia právna otázka. Má vôbec premiér v súlade so zákonom oprávnenie prezradiť médiám údaje o investovaní manželky do problémových zmeniek? Môže sa na ňu len hnevať, že finančne uškodila rodine zlou investíciou. Pretože, ak by konal bez jej súhlasu, tak by potom porušil zákon. Otázne je, či by v prípade zasahovania do podnikania manželky nevedel ako v tom čase vplyvný politik získať včasné informácie pred riskantnou investíciou manželky. Veď investícia bola už v tom čase veľmi toxická.

NEZÁKONNÉ KONANIE NAKA?

Zaujímavé je aj to, čo sa v SME píše v tomto článku (citáty): “Kde sa vzala informácia, že Matovičova manželka má zmenky v hodnote desať miliónov eur?” “Týždenník Plus 7 dní túto informáciu zverejnil ako špekuláciu, uviedol “možno až do 10 miliónov eur”, ale tento údaj následne prebrali iné médiá a opoziční politici, ktorí ho ďalej šírili po svojom a mohli tak vytvoriť nesprávne zdanie, že investícia vo výške desať miliónov eur je skutočná.”

Aká je teda v prípade zmeniek skutočnosť? To prezradil autor v ďalšom texte svojho rozsiahleho výtvoru, z ktorého uvediem tri nadväzné citáty: “Pavlína Matovičová – investovala do neverejného zmenkového programu Arca investments, (teda nie do toho, čo uvádzali médiá – poznámka J.S.) – hodnota investície má byť trikrát dvesto tisíc eur – patrí medzi poškodených veriteľov. Arca jej peniaze nevrátila.” V tejto najpodstatnejšej a Matoviča kritizovanej veci však média klamali a šírili vedome dezinformáciu. Keď len na základe pravdepodobnosti uverejnili, že pani Pavlína (ako manželka premiéra) mohla byť Arcou uprednostnená pred inými veriteľmi, a vyplatená! Čo bola neoverená a neprípustne zverejnená lživá informácia, škodiaca premiérovi. .

V tejto veci nepresvedčivá komunikácia šéfa vlády s médiami vyplynula zrejme z toho, že o podnikaní manželky vtedy nemusel nič vedieť, aby mohol túto nepríjemnosť včas a dôveryhodne vysvetliť novinárom a verejnosti. V tejto preňho hektickej predvolebnej a potom premiérskej dobe a enormnej psychickej záťaže by nešlo o nič nezvyčajné. Lebo zrejme nemal čas komunikovať s manželkou o tomto jej investovaní. Spoľahol sa v tom na jej správny úsudok, ktorému dôveroval. Inak by nezveril celý majetok spravovať ešte v roku 2007.

Z časového hľadiska nemohlo ísť vtedy o účelový politický zámer, ako sa o tom tlačí do povedomia občanov dnes. Svetlo do vtedajších politických nemorálnych vzťahov spätne verne zobrazujú dva či tri opakované prekvapivé prepady zakuklencov NAKA vo firme jeho manželky. Prepadovka si zakaždým odnášala (za veľkého mediálneho teátra) počítače a iné aktuálne dokumenty spoločnosti. Vynútila si i tie už archívne a neskartované z povaly domu Matovičovej babky. Ale žiadna obžaloba sa napriek veľkej medializácii a kriminalizácii prípadu nekonala.

Neopodstatnené zásahy NAKA a toto zastrašovanie vládu kritizujúceho poslanca Matoviča nakoniec polícia a Fico, šermujúci pred kamerami papiermi v rukách, hlúpo a nekonkrétne uzavreli. Vraj spáchaný trestný čin bol už premlčaný. Čo nemá logiku zásahov NAKA do práv a súkromia Matovičovcov bez dôkaznej viny. Navyše potom, čo od roku 2007 firmu už vlastnila manželka Pavlína.

NEPRAVDIVÉ PRIROVNANIE K BABIŠOVI

Autor článku Odpovede o zmenkách Pavlíny Matovičovej prirovnal nášho premiéra k českému Babišovi, keď o ňom napísal (citujem): “Matovič je v podobnej situácii ako predseda českej vlády Andrej Babiš, ktorý síce previedol svoje firmy vrátane skupiny Agrofert do zvereneckého fondu, ale naďalej je ich konečným užívateľom výhod, pretože tieto fondy, manažované jeho manželkou a právnikmi, konajú v prospech Babiša a tak si naďalej zachováva vplyv na svoje podnikanie.”

Takéto totožné prirovnanie v rozdielnych prípadoch u oboch premiérov je za čiarou logiky, časovej reality, slušnosti a novinárskej etiky. Veď Babiš konal podvodne a zištne, keď ako nastávajúci premiér previedol svoj obrovský kapitál do “zvereneckého fondu”. Aby sa tak mohol neoprávnene a nehanebne obohacovať z fondov EÚ pre svoje firmy z pozície postavenia premiéra. Ide o Bruselom preukázaný podvod, pre ktorý žiada Prahu vrátiť poskytnuté obrovské finančné prostriedky, čerpané na Babišov projekt “Čapí hnízdo”.

Vari náš len polročný premiér spáchal niečo podobné a nezákonné? V čom získal pre seba z funkcie, či pre firmu manželky, akú finančnú či inú materiálnu výhodu? V čom teda poškodil náš štát ako Česko premiér Babiš? Čo ukradol alebo spreneveril? Azda jeho hlavný a stále médiami riešený politický “hriech” je ten, že už tri roky predtým, kým ho zvolili za poslanca za SaS, previedol celý svoj majetok na manželku Pavlínu? Veď vo vláde sa stal šéfom až v 28. marca 2020 a dovtedy bol len opozičným poslancom, ktorého sledoval Fico cez políciu „mikroskopom.“, aby čokoľvek naňho našiel.

Azda teraz, keď je premiérom, by mal manželke zakázať podnikať? A z pozície predsedu vlády by to vari mohol urobiť bez jej súhlasu? Až trestuhodne sa teda javí skutočnosť, ako médiám ich vlastníci (Penta či iné oligarchické skupiny) prikazujú neobjektívne informovať verejnosť o podstatných veciach štátu a práve v ich koristníckom záujme. Aby napríklad v prípade Matoviča zničili jeho dôveryhodnosť medzi občanmi a následne padla terajšia vláda.

V následnej vládnej kríze jediným vhodným východiskom bez volieb, aby vznikla z terajšej koaličnej už iná, pre oligarchov prijateľnejšia. Predovšetkým bez premiéra Matoviča. Oligarchom by zrejme väčšmi „vyhovoval“ ako dočasný premiér Sulík, ktorý už neraz podryl postavenie koalície a vlády ako ich koaličný partner.

Z ROZHOVORU BADAŤ STRACH ŠÉFA PENTY

Toto riešenie by vyhovovalo aj Pente či inej skupine a predovšetkým Gorilou a Kočnerom ohrozenému jej šéfovi Haščákovi. Už dlhšie o tom píšem v blogoch v iných súvislostiach, hoci by som sa radšej venoval aj iným témam, ak by nešlo o pád vlády a následnému kritickému vývoju u nás. Spomenuté ohrozenie šéfa Penty pre jeho mnohé telefonáty s Kočnerom, to nechtiac sám potvrdil v rozhovore pre Aktuality hneď po vraždách Kuciaka a jeho snúbenice.

Z interview jednoznačne vyznieval značný strach oligarchu z objavených kompromitujúcich telefonátov s kriminálnikom Kočnerom. Obával sa možnosti, že sa ocitne v úlohe podozrivého aj on zo spoluúčasti na príprave oboch vrážd. Mal teda bezprostredný záujem tento vzťah so zatknutým nejako verejnosti objasniť a predovšetkým ho vo svoj prospech zbagatelizovať. Pričom novinárovi sa preriekol a prezradil “veľa kompromitujúceho” aj o sebe. Naisto viacej, než chcel. Ďalší vývoj však ukázal, že polícia zahamovala už pri jednom jeho utajenom výsluchu. Asi veľmi málo využila proti Haščákovi kompromitujúci rozhovor v Aktualitách. Prečo? Vari nie preto, že by sa potom zatýkalo aj na najvyššom poschodí utajovanej skutočnej moci?

Tento pán, predtým študujúci mladý súdruh na moskovskej škole pre diplomatov, namočený do korupcie v Gorile (v rámci debaty o uchmatnutí zdravotníctva pre Pentu s Dzurindom a pri Cole aj s Ficom), má “svoj veľký záujem”, aby obvinený a prvostupňovým súdom zatiaľ z prípravy vrážd oslobodený Kočner aj obvinená Zsuzsová, naďalej zaryto mlčali. Aby s políciou a prokuratúrou nezačali spolupracovať, a nič nevyzradili počas dlhej väzby a mnohých usvedčujúcich výsluchoch.

Ich advokáti, obhajujúci len najťažšie zločiny, v tom však vedia výborne chodiť. Vedia “správne usmerniť” svojich kriminálnych klientov, že majú mlčať a popierať svoju vinu. Lebo len vtedy môžu rátať s pomocou ohrozených papalášov na najvyššom kopci. To je však môj názor bez potrebných dôkazov. Rovnako si myslím, že médiá po vynesení rozsudku nad Kočnerom príliš rýchlo stíchli a prejavili veľkú ohľaduplnosť voči súdnemu senátu.

Hoci ten vyniesol veľmi rozporuplný a pre verejnosť neprijateľný rozsudok. Ale razom sa médiá pod správou Penty či iných oligarchov odklonili “priazňou” s argumentujúcou prokuratúrou a v podstate v ničom ani nespochybňovali nepopulárne rozhodnutie súdu, ktorý zavelil spiatočku voči priebehu svojich pojednávaní. Pričom aj hlasovanie troch sudcov v senáte nebolo jednoznačné, ale protirečivé (2:1 ). Razom sa však o tom v médiách prestalo písať a hovoriť, ale skôr diskrétne a potichu pomlčalo. Hoci ide o veľmi podstatný rozsudok pre spoločnosť pre obnovu spravodlivosti a poriadku. A nie ako banálny prípad nepreplatených zmeniek Pavlíny Matovičovej.

NÁVOD NA VYRABOVANIE ŠPAJZE HEGERA

Dnes „politiku“ médií „reprezentovala“ aj stála minianketa v pentáckej Plus 7 dní (v čísle 1.9.), keď položila desiatke prominentov “aktuálnu” otázku: “Mal by náš premiér papierovo bezmajetný zverejniť majetkové pomery svojej manželky?” Prekvapilo ma, že iba jedna prekladateľka vyjadrila jednoznačne “NIE”! Nuž, vidieť, že dezinformačná kampaň proti predsedovi vlády úspešne zabrala i vo vyšších kruhoch verejného života. „Vivat“ Pellegrinimu…! „Vivat“ patrí aj nehorázne kritizujúcej politickej mŕtvole Ficovi, ktorá len „zásluhou“ médií utiekla hrobárovi z lopaty.

To, že je dnes premiér podľa prieskumov nedôveryhodný a najviac nepopulárny politik o to sa v plnej miere pričinili podobné články ako v SME, ktoré tiež pomohli jedenástke poslancov Pellegriniho sa dostať v prieskume AKO na 1. miesto v preferencii strán. Zázrak, ktorý sa môže stať len u nás.

Ukážkovým článkom neserióznosti, uverejnený bol 20.7. pod názvom: „Čo kritizujeme, keď kritizujeme Matoviča. So sugestívnymi a výstižnými podtitulkami: „Igor Matovič je zase zákerný zlodej, klamár a manipulátor. Zatiaľ.“ „Keď to jedného dňa zistíte, nenadávajte nám, to vy ste sa dali oklamať“. Za takéto osočovanie by súdruh Harabin vysúdil desťtisíce eur.

Za 85-rokov života som zažil len raz (po okupácii Rusov) až takú deštrukčnú publicistiku proti vládnej moci ako dnes. Nepamätám si, že by sa ani za čias 18-ročného vládnutia Mečiara a Fica udialo čosi podobné. Potvrdzuje sa to aj v komentári SME (13.9.) „Hurá do špajze“, v ktorom autor píše toto: „Sulík je možno libertarián, ale teraz je najmä minister hospodárstva a za týchto okolností môže byť aj zástancom štátnej pomoci, inými slovami, je čas vyrabovať Hegerovi špajzu, ošklbať mu hus a obrátiť mu mešec naruby a plošne rozdávať.“

Napriek koaličným výčinom Sulíka verím, že nestratil súdnosť a rozum, aby celkom rozvrátil štátne financie a spôsobil bankrot štátu. Čomu by mali slúžiť takéto rady? Prezradil to sám autor v úvode textu: „Dávnejšie sme si síce povedali, že bez naozaj silného vonkajšieho tlaku sa koalícia nemá celkom prečo zrútiť...“

P.S.: Odkaz: Pán bloger – „občan“, prosím, budem veľmi rád, keď k mojím článkom budete naďalej diskutovať. Máte o tom môj odkaz v príslušnom blogu.