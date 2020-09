Vraj milujem Matoviča? Ak už – tak Pellegriniho!

Buď ten fešák s jamkami, alebo žiaden iný! Ale toho lásku mi zvábili doňho zamilované médiá. Vraj som stratil na staré kolená úsudok. Takto ma odhalil diskutér v mojom poslednom blogu ...

Žiaľ, musím mu dať za pravdu, že som naozaj musel potratiť nielen zdravý úsudok, ale dokonca vlastný rozum. Keď namiesto toho, aby som v pokoji dodýchal svoje posledné dni, tak píšem kritické politické blogy, pričom viem, že nemám šancu v niečom podstatnom čokoľvek zmeniť. Môj starecký hlas proti zlodejom, podvodníkom, mafiánom a ich utajeným spojencom i podporovateľom z politického spektra a štátneho aparátu je v tejto už aj myslením zdevastovanej krajine len prázdnym hlasom blúdiaceho v pálivej púšti.

Áno, stratil som zdravý úsudok, keď napriek poučne prežitým desaťročiam života som sa vôbec nepoučil ani z bohatých osobných skúseností. Keď v nich, obrazne povedané, kritické a správne SLOVO zakaždým prehralo s MATÉRIOU prospechárstva, chamtivej korupcie a všeobecnej ľudskej zlobe. Ale v protiklade s touto silou ničoty, beznádeje a úpadku samotných základov morálky som, našťastie, zažil aj tri nezabudnuteľné historické zvraty pozitívneho vývoja v krajine.

Udialo sa to v máji 1945, januári 1968 a v novembri 1989. Kto to sám hlbšie a aktívne nezažil, ten neverí týmto zmenám nadšenia, nádeje a entuziazmu. Na vlastné oči som potom uvidel vystrašené tváre hlavných vinníkov morálnych, politických a ekonomických dobových úpadkov – teda vtedajších kajúcnikov celospoločenského zla.

PRIANIE – ŠTÁT BEZ KORUPCIE a MAFIE?

Rád by som sa ešte dožil aj po štvrtýkrát nejakej podstatnejšej pozitívnej zmeny, v ktorej by právo a spravodlivosť vymietli aspoň časť desiatkami rokov nahromadenej špiny korupcie, dekadencie, krádeží a klamstva. Myslím si, že táto nádej je reálna práve teraz a výlučne s touto vládou, ktorá má ústavne navrch. Nie s tou zákulisne pripravovanou „budúcou“, naplánovanú z členov ešte z tej darebáckej. Z tej, ktorá nám rozkradla a zdevastovala štát. Práve jej vznikom sa chce zachrániť bohatá a všemocná oligarchická mafia.

Z obsahu médií sa dá čoraz presvedčivejšie analyzovať, že sa začala hra o politický zvrat - predčasné voľby. Ak by sa nepodarili, tak potom táto chobotnica znova snaží získať neobmedzený vplyv v štáte a ušlé zisky až v riadnych voľbách. Pomôcť jej v tom má účinná a intenzívna dezinformačná kampaň, ktorou sa dá ľahko vsugerovať nespokojným občanom s krátkou pamäťou, že ide nevyhnutné východisko z vážnej krízy práve vznik „osvedčenej“ a krádežami veľakrát usvedčenej staronovej koalície. V kríze sa však Slovensko naisto a dlhodobo ocitne pre vážne dôsledky pandémie Covidu-19.

Predpokladám, že by sa vytvoril prekvapivý vládny zlepenec novej koalície - Hlas, Smer, Sme rodina a SaS (prípadná alternatíva fašisti). Potom na čele koaličnej budúcej vlády by mohol byť Pellegrini, prípadne Fico, čomu už nasvedčujú intenzívne klamstvá Smeru v médiách. Veď podobne ako Mečiar v roku 1998 aj Oľano síce môže vyhrať voľby, ale Matovič by už novú vládu nezložil.

Vyvoláva sa už akákoľvek možná kritika a osočovanie vlády, akási všeobecná NESPOKOJNOSŤ s ňou. Prečo by inak „okupovali“ médiá zavádzaním občanov účelovým dezinformáciami práve Pellegrini, Raši, Žiga či Tomáš? Ale tiež Fico, Blaha, Blanár či ďalší demagógovia, klamári a ohýbači pravdy. Práve tí, o ktorých sa škandálmi a zatýkaním „ich ľudí“ denne dozvedáme, že sú plne zodpovední za vzniklý korupčný a iný marazmus v štáte.

Ako sa táto vraj informačná protivládna deštrukcia realizuje v praxi, dá sa posúdiť aj podľa nasledujúcej skutočnosti - hlavných diskusných relácií RTVS, Markízy a JOJky (za posledný jeden týždeň a jeden deň):

O 5 minút dvanásť (13.9.). Do štúdia boli pozvaní 4. hostia. Z vládnych strán však bol len jeden diskutér (SaS). Ďalší boli zo Smeru, KDH a strany „progresívci“. Z OĽANA, ktorá strana má až 53 poslancov a 8 ministrov, však nikto.

V ďalšiu nedeľu v tejto relácii RTVS (20.9.) moderátor vítal Róberta Fica (Smer). Jeho oponentom bol minister Krajniak (Sme rodina).

Na telo (13.9.). Diskutéri dvaja – Remišová (Za ľudí) a poslanec Raši (Hlas). Divácka anketa bola pre ministerku na začiatku relácie nepriaznivá (42:58). Ale keď argumentami Rašiho z Hlasu deklasovala, tak sa skóre vyrovnalo - 50:50. Potom však nastal v počítaní hlasov divákov skrat - už sa viac neobjavili na obrazovke žiadne čísla až do konca relácie. Zopakoval sa tak stav hlasovania bez konečného výsledku, aký bol (6.9.) aj v prípade premiéra Matoviča.

V ďalšom vysielaní Na telo (20.9.) diskutovali poslankyne Európskeho parlamentu Beňová (Smer) a Nicholsonová (SaS)..

Na hrane (16.9.). Diskutéri dvaja – minister Krajniak (Sme rodina) a poslanec Tomáš (Hlas).

RTVS (rozhlas) – Sobotňajšie dialógy (12.9.). Diskusný duel – Matovič (Oľano) a Fico (Smer)..

Ďalšia táto relácia RTVS (19.9.) Diskutéri – minister školstva ((SaS) a poslanec NR SR (Smer).

ČÍSLA UKAZUJÚ NA DISKRIMINÁCIU

Pre príslušné redakcie hlavných politických celoštátnych relácií dopadla táto štatistika vo výbere hostí do svojich relácii politicky žalostne a diskriminačne.. Keď pozvali do štúdií zástupcov politický strán takto: za Smer (bez Hlasu iba 27 poslancov) – až 6-krát, Sme rodina (13 poslancov) – 4-krát, SaS (12 poslancov) – 3-krát, Za ľudí (11 poslancov) – 1-krát, Hlas (11 poslancov) – 2-krát a OĽANO (53 poslancov) – iba 1-krát.

Tieto čísla dôvodne predstavujú jednoznačnú perzekúciu, diskrimináciu a zaujatosť daných médií voči vládnej strane OĽANO, ktorá má predsedu vlády, 8. ministrov, 53 poslancov a v ktorých ministerstvách sa pripravujú rozhodnutia pre hlavné činnosti štátu. Lenže tieto médiá nemali záujem informovať občanov o tom, čo sa práve deje v ôsmich kľúčových ministerstvách na čele s ministrom z OĽANO v rámci serióznej televíznej diskusie. .

Prezrádza ich o tom štatistka, keď do siedmich diskusných televíznych relácii pozvali príslušné redakcie len jedného diskutéra z OĽANO (premiéra Matoviča). No z celkovo pozvaných hostí do štúdií v počte 16-tich politikov boli z troch vládnych strán (OĽANO, SaS a Za ľudí) pozvaní iba 5. diskutéri, hoci by nadpolovičným počtom poslancov mohli vytvoriť samé vládu.

Nedá sa to nazvať inak, ako účelový bojkot týchto strán a tým aj vlády, ktorej každé jej rozhodnutie je systematicky médiami kritizované. Pričom tieto médiá týmto prístupom iba ukázali výrazne negatívny vzťah k vláde i vládnym stranám, predovšetkým OĽANO a Za ľudí. Pričom naopak, pred voľbami poskytovali média dominantný priestor práve pochybnej propagande bývalej vlády, ale omnoho menší „piesoček“ medializácie pre vtedajšiu opozíciu. To sa však dalo ešte ospravedlniť prioritným významom vládnych informácii, než je často kritické harašenia opozície.

Ale je až trestuhodne zarážajúce, že dnes je tomu presný opak, že členovia vlády a vládne strany majú do médií príliš zamedzený prístup. A keď už majú, tak potom len, ak sa bránia na nejakú pokútnu kritiku Fica, Tomáša, Pellegriniho, Rašiho či iného síru šíriaceho „žalobcu“. Média neberú na vedomie ani to, že už viacerých z tejto skupiny bývalých prominentov Smeru (dosiaľ nedotknuteľné persóny) začala NAKA zatýkať pre hospodárske kriminálne delikty.

Dvíha sa mi žalúdok, keď si skonfrontujem miliónové aféry prominenta Smeru, významného člena bývalých jeho vlád a konečne už odvolaného šéfa Sociálnej poisťovne, a počujem ho na obrazovke soptiť klamstvami na súčasnú vládu. Len preto, že ho konečne odvolala z funkcie. Rovnako ako poslanec Muňko však nikdy nemal v nej byť a rozhodovať o miliardách eur dôchodkov.

Ale z pozície kritiky médií je vážna ešte iná vec. Ani nie pred polrokom sme len počuli o „spolku“ odpadlíkov Smeru – o 11-tich verných sluhoch Fica, mnohých z nich aj exministrov, a inak skompromitovaných odpadlíkov. Vytvorili spolu parlamentnú grupu, z ktorej dnes vznikla mimo volieb jedenásťčlenná strana Hlas. Tá v prieskumoch objednaných za peniaze médií akoby zázrakom razom vyskočila na druhú priečku preferenciami hneď za najsilnejším Oľanom. .

Práve tejto parlamentnej skupine, ktorá má po voľbách iba 11 mandátov a vznikla mimo volieb, poskytujú médiá (najmä Markíza) k jej významu neadekvátny priestor na jej rýchlo vykvasený úspešný reštart (prominentov Smeru). Je to výsmech voličom, výsledkom volieb a pľuvanec do tváre samotným princípom každej demokracie. Vari tento nevídaný zázrak (v skutočnosti veľký klam) vytvorila výnimočnosť Pellegriniho, Sakovej, Rašiho, Žigu, Tomáša a ďalších ešte nedávno najvyššie postavených „elít“ Smeru, všetko bývalých spolutvorcov ním šíreného úpadku Slovenska?

Kritik môjho blogu môže namietnuť, že Hlas vôbec nedominuje v mojej tabuľke v médiách RTVS, Markízy a JOJky za hodnotených osem dní. Myslím si, že oligarchovia zavelili, že rýchly a veľký nárast teraz na MV SR zaregistrovanej strany sa javí podozrivo. Piar Hlasu je vhodné načas obmedziť. A zlepšiť zlý imidž a možný volebný potenciál aj ich „druhého koňa“ (Smeru) pred budúcimi voľbami. Bude jeho publicita v dôležitých médiách – ako predpokladám - narastať?

Je iste správne, že sú médiá kritické a slobodné, veď o to po Novembri ´89 šlo. Ale zároveň by mali byť nezávislé, korektné, objektívne, bez potreby konať v prospech ktorýchkoľvek z oligarchických skupín. V tom, že dnes nekonajú takto, ich usvedčuje i to, že novú vládu začali kritizovať už od prvého dňa, ako ju potvrdila prezidentka. Keď vláda ešte ani nemohla niečo pokaziť.