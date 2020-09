Bol to Markízy podvod v hlasovaní 50:50?

Premiér dnes exceloval v relácii Na telo. Suverénne a štátnicky odpovedal na až príliš nepríjemné a úskočné otázky „ostro nabrúseného“ moderátora.

Tento tvrdý dramatický duel medzi hosťom relácie a neobjektívnym a na premiéra výborne pripraveným moderátorom sa však nakoniec ukázal veľmi problematickým. Na počítadle "pre diskutéra či proti nemu", keď premiér zo záporného počtu hlasujúcich získal nerozhodný stav (50:5O), tak počítadlo Markízy už od polovice relácie až do jej konca razom zamrzlo. Bez jedinej zmeny stále ukazovalo súbežnú dvojicu dvojčísiel - 50 na 50.

Buď prestalo počítať prírastky na oboch stranách, alebo, čo je zrejmé, sa stal zázrak v priamom vysielaní. Že by dovtedy hlasujúci priaznivci aj kritici Matoviča až polhodinu súbežne a v presne rovnakom počte hlasovali??? A tak mu už pozitívny či kritický hlas ani nepribudol,ani neubudol. Dokázal tým v Markíze to, čo sa nepodarilo Ficovi za dvanásť rokov čias kradnutia. Rozčesol za polhodiny celé Slovensko na dve znepriatelené skupiny (?) – na jeho priaznivcov a na neoblomných kritikov.

Teda tých médiami „správne“ zorientovaných odporcov, ktorých v relácii nepresvedčil k zmene hlasovania ani presvedčivým a skvelým vystúpením a argumentáciou. Vari výsledok pre Matoviča nesmel byť lepší než remíza?

Čarodej Karamur. moderátor Na telo, vyčaril v nej už nejedno kúzlo. O účelnosti a významu tohto „čarovania“ osobne nepochybujem. Vidieť to nielen v jeho metóde pozvaných hostí do relácie, ale tiež ako selektívne a výberovo im vie klásť úskočné otázky „na telo“.

To, že je ozajstným profesionálom mu však nemožno uprieť. Veď dosahuje výborné výsledky nielen v sledovanosti Na telo, .ale aj v zadaných prieskumom Markízy. V tých systematicky a plánovane klesá popularita koalície. Osobitne Oľano, vlády a jej predsedu. V koho prospech sa to deje, to nech sami posúdia čitatelia. Myslím si, že vo všeobecný prospech občana to však nie je!