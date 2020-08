Dve televízie, jedna tlačovka – dve iné správy!

O krádežiach a neporiadkoch v štátnych hmotných rezervách priniesla JOJ(ka) objektívnu informáciu (25.8.). Ale Markíza v TN o tejto významnej téme informovala skôr dezinformačne.

Správa štátnych hmotných rezerv (ďalej SŠHR), v ktorej sa ročne „točia“ desiatky miliónov eur, informovala verejnosť o stave v tejto z najvýznamnejších inštitúcií štátu po zmene jej vedenia. Na tejto tlačovke uviedla konkrétnosti, čo sa tam za prvých sto dní už zmenilo od „zametania“ 20- ročnej korupčnej špiny vlád Mečiara, Fica a Pellegriniho. Ale aj to, čo podstatne sa ešte bude musieť zmeniť pre ochranu veľkých materiálnych hodnôt Slovenska.

Žiaľ, hoci ide o veľmi vážnu, zaujímavú a dnes nanajvýš aktuálnu tému, tiež pre štát závažnú otázku ochrany nášho majetku, no média málo zaujala. Ani ma to neprekvapilo, pretože tie sa zameriavajú na čokoľvek, čo môže poslúžiť na kritiku novej vlády. Ako napríklad bol veľký a vytrvalý pokrik o plagiátorstve diplomoviek a naň nadväznej morálke vládnych politikov. Ale nie na to dnes akútne, čo má pre spoločnosť reálny význam a osoh.

Práve to podstatné z tlačovky, čo v médiách potom chýbalo, o tom tam informoval novinárov nový šéf SŠHR Rudolf a minister Sulík takto:

Pri súčasnom nákupe ochranných a pracovných zdravotných pomôcok pred pandémiou očakáva minister hospodárstva v priemere až o 80-percent nižšiu cenu, než sa nakupovalo doteraz. Závažná je informácia, že SŠHR predložila žiadosť na ich nákupy o nenávratný finančný príspevok z eurofondov vo výške 44 mil. eur. Obaja predstavitelia štátnej správy kritizovali trvalé zlé hospodárenie bývalých vedení: „Nejde len o nevýhodné nákupné či prevádzkové zmluvy, ale aj o nepotrebný luxusný materiál, dodávky prác za faktúrované predražené sumy, za nepotrebné údržby a podobne.“ Podľa Rudolfa budú všetky tieto zákazky predmetom skúmania orgánov činných v trestnom konaní. Ďalej upozornil, že v skladoch SŠHR je množstvo materiálu, ktorý morálne zastaral a je nepoužiteľný pre krízové stavy štátu v 21. storočí. Napríklad nákladné autá pre armádu (tzv. vetriesky), využívané vojskom ešte v čase tzv. studenej vojny pred polstoročím. Pričom na ich údržbu, pojazdnosť a „stav nepotrebnosti“ za desaťročia sa už premárnili nemalé štátne financie. Šéf SŠHR uviedol, že chce naštartovať proces transformácie celej tejto štátnej organizácie, lebo „v mnohých jej oblastiach prevláda ťažký socializmus nielen v skladových zásobách, ale aj vnútorných procesoch.“ Takže v tomto smere je nevyhnutné zanalyzovať celý hnuteľný a nehnuteľný majetok SŠHR, V tejto na financie najnáročnejšej zložke štátu sa tiež budú znižovať počty pracovníkov o 10 percent oproti dnešnému stavu, aby sa tak ušetrili nemalé peniaze.. Podstatné je tiež to, že šéf Rudolf nerozprával do vetra, ale veľmi konkrétne, čo sa dá z pozície plnenia v krátkom čase preveriť.. Na tlačovke vyznelo aj to, že už nepôjde iba o akúsi populistickú kritiku na chamtivých kamaríl Fica a Pellegriniho, ale o ich plnú zodpovednosť za dlhoročný marazmus a kradnutie v SŠHR. Nasvedčuje tomu práve skutočnosť, že nové jej vedenie maximálne a súčinne spolupracuje s orgánmi v trestnom konaní. Pričom temer na týždennej báze s NAKA. Takže dvere väzníc sa zrejme čoskoro otvoria aj pre ďalších doteraz chránených a nedotknuteľných „našich ľudí“ na vysokých postoch.

Preto sa mala verejnosť dozvedieť o významných informáciách z tlačovky SŠHR. Len tak potom môže sama spoznať, či nová vláda iba do prázdna netára a sľubuje, aleže už začína v čistení smeráckej žumpy aj konať. Ale médiá podobne ako v iných prípadoch radšej mlčali o podstatnej aktivite vlády. Aby tak nepoškodili na bielo premazávaný čierny portrét súčasnej politickej hviezdy Pellegriniho a jeho starej gardy skompromitovaných klamárov. Dnes častých hostí Markízy v diskusnej relácii Na telo. Hoci sú diskutérmi iba poslanci ešte ani nezaregistrovanej strany.