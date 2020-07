Ide výlučne o skalp Matoviča a lži o ňom v médiách

Po 4. hodinách správca včera znemožnil prístupnosť aj na moju 10-riadkovú poznámku „Už cenzúra i článku: Bol psychiatrov Flash blog (18.7.) „cenzurovaný“?“ A bude cenzurovaný i tento kritický komentár? (Ospravedlnenie za písmo)

Neobjektívny a zaujatý prístup médií voči premiérovi napovedá i postup správcu blogu SME . Dosvedčuje to technická cenzúra mojich dvoch „umlčaných“ článkov a následná už i cenzúra mojej stručnej, pre správcu neprijateľnej poznámky, takže po vyše tristo čítaní sa už stala pre čitateľov nedostupná. Najmä, ak problém so správcom porovnám s nepravdivým obsahom blogu od VIP blogerky. Tento protimatovičovský pamflet akoby jeho autorke priamo diktoval do počítača „silno veriaci katolík“, bývalý komunista, vždy pravdu vraviaci R.F.

Nejde mi o kritický názor autorky na premiéra, na čo má plné právo, ale o bohapusté lži a výmysly o ňom. Tie od faktografie, serióznosti a nestrannosti sú oproti politickej realite a objektívnosti výsmechom. Za ich zverejnenie, ak by šlo o text proti Harabinovi, tak by on určite vysúdil tisíce eur, o čom svoje vie i redakcia SME. Pre vytvorenie objektívneho obrazu o tomto blogu postačí uviesť iba jeden citát a už nič viac:

„Hovory s renomovanými vysoko postavenými známymi mu hneď ráno potvrdili (Róbertovi Ficovi.. – poznámka J.S.) dlho tušenú pravdu: náš premiér je „čudák“. Vraj celé 4 dni v Bruseli nič nerobil, blúdil po chodbách, zrážal sa v kútoch, fotil sa s policajtmi a nič nevybavoval. Všetci európski lídri vyjadrili svoje pohoršenie a údiv nad tým, ako sa Slovensko mohlo takto spustiť. Všetci jeho priatelia na telefón sa pána Fica pýtali: „Preboha, čo za šaša ste sem poslali?“ A to nebolo všetko, čo sa Matovičov predchodca (tento pravdu milujúci a „rešpektovaný“ premiér v celej EÚ – pozn. J.S.) od svojich priateľov, ktorí okrem svojich štátnických záležitosti, jedným okom sledovali i nášho premiéra, dozvedel ...“

Zaujímalo by ma však , čo sa Fico vraj telefonicky „dozvedel“ na Matoviča od „kamarátov“ (premiérov EÚ) ? Ako niekdajší pravoverný ochranca morálky, pravdy, nekradnutia a cti? Akú hroznú neznámu vec? Čo spáchal jeho nástupca v druhom poradí? Koho zabil, ktorú sekretárku znásilnil, koho okradol či podviedol? Len za štyri mesiace vlády? A vôbec mal tento „hodnoverný telefonista“ nejaký rozhovor s Bruselom, ako tvrdí v blogu jeho hovorkyňa?

Pre mňa občana je zo „zájazdu“ neskúseného premiéra v Bruseli len jediná vec podstatná, že „hlúpy a nevychovaný Jano z búdy“ „vyboxoval“ v európskej centrále 7,5 miliardy eur na prekonanie nastávajúcej hospodárskej krízy, ďalších 18,6 miliardy na čerpanie peňazí z európskych fondov a ďalších 6,8 miliardy si budeme môcť požičať za nízky úver. Neverím, že by počas štyroch dní sa hádajúci šéfovia vlád o peniaze, ponúkli na tácke uvedené desiatky miliárd práve Slovensku.

Vari by súdruh Fico s jeho kamarilou služobníkov (napríklad s Blahom), s ich ideologickou aj politickou priazňou a orientáciou Smerom na Východ, ďaleko od EÚ, vybavil v Bruseli viacej pre nás podpory než Matovič? A týchto obdivovateľov Moskvy a kritikov EÚ sa dovolím spýtať, asi v čom (akými prostriedkami) by nám v nastávajúcej kríze mohol teraz pomôcť Kremeľ? Jedine tak tankami ako v šesťdesiatom ôsmom!

Lenže na tieto nevídane veľké miliardy (ešte len na účtoch zahraničných bánk) si už najviac brúsia zuby. A najviac kričia proti vraj pomalej vláde v rozhadzovaní, bývalí Mečiarovi privatizéri z Klubu 500. Toho času najbohatší podnikatelia u nás. Hrozia veľkým prepúšťaním a nezamestnanosťou, ak im dobrodincom a „živiteľom“ chudoby vláda rýchlo nepomôže. Ak nebude zhadzovať miliardy do ich kešení z helikoptéry, tak vraj im hrozí psota a Slovensku hrozná bieda a suchoty.

Veľmi sa tiež hnevajú, že Matovičova družina pokračuje v sociálnych balíčkoch predchodcov Smeru. Na čo sa hnevá aj Fico i Pellegrini, že oni by zo „štátneho“ rozdali o mnoho viac. Hoci dlhoročný vládca a vykupiteľ spasenia Slovákov nechtiac pred médiami vybľabotal, že nebyť 13-teho dôchodku, tak volebné výsledky Smeru by bolo hlboko pod dosiahnutou hranicou, že Smer zachránila táto volebná korupcia a nie sympatická maska Pellegriniho. V tom tentoraz výnimočne neklame, že chlebová politika zakaždým zaberie najlepšie.

Nuž, hoci by sa mi trinásty dôchodok veľmi zišiel, ale vôbec nejasám. Lebo spolu s inými už adresnými výhodami pre sociálne slabé rodiny ide síce o zlý, ale v súčasnosti o nevyhnutný čin vlády, ktorý ju má za 500 miliónov eur zachrániť. To si dobre uvedomil sociálne mysliaci konzervatívec Matovič i jeho oponent liberál Sulík. . Do tohto finančného prepadu však vohnala koalíciu veľmi škaredá a cielená kampaň médií pre skalp a rezignáciu premiéra.

Tým aj možný a neprajníkmi vysnívaný pád vlády, ktorý si vrúcne prajú rýchlo vykvasené zbohatnuté vrstvy rôznych zbohatlíkov za čias Mečiara a Fica. . Tí si už dobre uvedomili a zrátali, čo ich môže čakať za novej vlády verejne zosmiešňovaného „klauna“ Ten by bol pre nich príliš ťažkou prekážkou k miliardám z Bruselu či iných kšeftoch so štátom, ktorý by už nebol ich štedrou dojnicou ako doteraz.. Dokonca, že niektorých z nich môže postihnúť aj basa.

Pre týchto vydriduchov by bol ktokoľvek iný prijateľnejším premiérom (hoci Sulík) než neústupný a nekompromisný Matovič. A v hre sú teraz podľa vývoja rôzne figuríny. Napríklad na všetky strany ohybný Pellegrini, do ktorého popularity a jeho ešte ani na MV SR nezaregistrovaného falošného Hlasu už mocní z pozadia „investovali“ nemalé peniaze. Vidieť to predovšetkým v médiách, aký dnes nadmerný priestor majú na klamstvá práve zradcovia Smeru, ale aj ich protivník - deštruktívny patologický klamár Fico. Je tu oprávnené nebezpečie, že koalícia sa môže rozpadnúť, a to nadväzne na dnešné odvolávanie premiéra.

Pre jeho očakávanú neústupnosť, aby sám pre plagiátorstvo z roku 1998 dobrovoľne rezignoval, možno čakať aj nežiadúci výsledok hlasovania. Veď Matovič nevyhovuje aj niektorým vlastným, ktorí by sa chceli nabaliť. Preto sa nedá vylúčiť, že vláda dnes neprežije. A potom nič dobré pre bežného občana nenastane bez odhodlaného a rozhodného bojovníka proti korupcii premiéra rapídne vzrastie netrestaná korupcia, desaťmiliónové krádeže z miliárd poskytnutých z EÚ a nežiadúca zadlženosť štátu s malým úžitkom.