Bol psychiatrov Flash blog (18.7.) „cenzurovaný“?

„Čítal som rozhovor p. Lasicu, články pánov Kňažka a Mikloša a blog p. Sitka a chcem sa pridať k ich vnímaniu situácie u nás, lebo tento pohľad mi pripadá objektívny a zasluhujúci si čím širšiu podporu.“

Tento skúsený psychiater MUDr. E. Gemza, odlišne než tvrdia v médiách v „medicíne zbehlí“ kritici premiéra, on o „psychopatovi“, vraj patriaceho do jeho opatery, v blogu napísal, že: „Nepáči sa mi skutočnosť, že premiér, predseda parlamentu, aj minister podvádzali s diplomovkami, ale na Slovensku sú vážnejšie problémy a dôležitejšie úlohy na riešenie.“

Ďalej pokračuje: „Tridsať rokov sa tolerujú zlodejstvá, podvody, krádeže, korupcia, ba aj vraždy, bez toho, že by sa očakávalo vyvodenie politickej zodpovednosti, tobôž, že by boli najrôznejšie trestné činy dovyšetrované a zodpovední za ne šli do väzenia.“ Ďalší citát z jeho textu znie takto: „Alebo to potom vyzerá na hromadné a účelové manipulácie ...“ (hovorí o kritike médií na vládu a jej predsedu – pozn. J.S.) „a mystifikáciu občanov.“

Autor MUDr. Gemza reagoval na môj komentár „Ani múdry liberál Lasica (SME 16.7.) nekritizoval premiéra. Očakával som, že u čitateľov nebude mať tento zaujímavý príspevok úspech. To sa rýchlo potvrdilo, keď za vyše sedem hodín od zverejnenia mal o polnoci iba 137x čítaní.

Myslím si, že šlo o zámer správcu útlmu blogu, keď nebol ani v ponuke rubriky POLITIKA. Len kamuflážne sa objavil v avíze Hlavných správ a Korzára. Tým pozornosť čitateľov sprvu ochabla. Potom sa síce zvýšilo jeho čítanie za 24 hodín od uverejnenia len na vyše 600x. Keďže nenastal jeho rast v prvé hodiny od zverejnenia, vytratil sa z pozornosti čitateľov. To nasvedčuje, že zrejme došlo k nedovolenej manipulácii s príspevkom.

V podstate zle dopadol aj môj nový komentár, hoci dosiahol za necelých 24-hodín až 4 708 čítaní. Do polnoci bol tak v desiatke „Najčítanejšie – Dnes“ suverénne na 1.mieste: Ale namiesto toho, ako je to u iných blogoch bežné, už dynamicky nezvyšoval svoj náskok pred druhým príspevkom „Bahno ako bahno“, ktorý mal o 877x menej čítaní, a pred tretím blogom až o 1 690x. Takže ráno už bol v tabuľke na 3-ťom mieste za blogom „Bahno ako bahno“ a začal prudko stagnovať v čítaní.

Všimol si to už aj bloger (93 95 30 J.D.), keď svoj postreh uviedol v diskusnom príspevku (18.07. 22.02 h.) na už spomenutý môj komentár: „Pozrel som si blogy na SME a stále je tam starý blog Šimečku, ale Váš už nie. Ak by som Váš nemal medzi obľúbenými blogermi , čím dostanem info o Vašich blogoch na email, tak tento blog ani nezachytím. Je to smutné a nanajvýš neprijateľné, že musím konštatovať, že máte pravdu v tom, že Vaše blogy nie sú vítané. A tak správca blogov asi využije prvú príležitosť, aby ten Váš blog stiahol. Nech Vás však neodradí. Pozdravuje J.D.“

Neviem, čo sa stalo, ale veľmi sa čudujem, keď správca nezasiahol do dynamického čítania vynikajúceho kritického článku „Prečo Zuzana Čaputová pri diplomovke Igora Matoviča zakopla“(19.7.), ktorý je v rozpore s drsnou kritikou vládnej moci, osobitne I. Matoviča. Autor objektívne, pravdivo a s nadhľadom zhodnotil pre Slovensko nežiadúcu situáciu a deštruktívnu úlohu v nej mnohých médií a publicistov. Ďakujem autorovi za tento skvelý a výstižný analytický rozbor našej politiky a to v širokom kontexte jej vývoja. A som tiež rád, že dosahuje až taký rekordný počet čitateľov. Treba len optimisticky dúfať, že sa niektorí kritici premiéra nad svojim unfair konaním aspoň zamyslia.