Intenzívny médií lynč – pokus o rozpad koalície

Na rozvrat vlády temer postačil Kollárov plagiát! Ten sa razom stal terčom nekonečnej kritiky a deštrukcie. Vzišli tak škody pre už destabilizovaný štát z neriešenia skutočne dôležitých problémov.

Plagiátorstvo Kollára a snaha o jeho odvolania z funkcie sa razom stali dominantným cieľom a problémom našej korupciou zdevastovanej spoločnosti na celé dva týždne. A to počas vážnej hospodárskej krízy a nového ohrozenia koronavírusom. Práve v EÚ ekonomicky ohrozeného štátu najviac, ktorého stabilita je závislá od exportu, výroby a predaja automobilov. Preto kľúčovým problémom súčasnosti bolo, je a bude do akej miery riskovať pandémiu vírusu, (ne)vrátiť sa k bývalým obmedzeniam, a s najmenšími stratami otvárať zamrznutú ekonomiku, a znova ju nezmraziť.

ZA OCHRANU PRED NÁKAZOU ŽALOBA

Azda ani netreba dokazovať, že najviac nákazy korony privliekli domov zo zahraničia nedisciplinovaní Slováci, ktorí obišli príkazy nariadenej povinnej a nepríjemnej karantény. Pričom iní z nich, ktorých štát hneď z hraníc eliminoval v štátnych zariadeniach, a zdarma im poskytol stravu a ubytovanie, chcú spätne vysúdiť nemalé finančné odškodné za vraj (?) protiústavné obmedzenie osobnej slobody. Lenže iba vďaka prísnym opatreniam (aj karanténam) zostalo Slovensko najmenej infikované v EÚ, pričom dobrý stav v nákaze si naďalej drží.

Slovensko však primerane svojím možnostiam a akútnym vlastným problémom poskytlo všetkým navrátilcom (bez rozdielu) dôležitú ochranu pred možnou smrťou v cudzine. Ako viem, tak z ich domu ich nikto nevyhnal do dočasnej emigrácie. Šli výlučne z hospodárskych dôvodov za lepším zaopatrením.

Vari štát nemal prvoradú povinnosť chrániť i svojich vyše 5 miliónov občanov pred nebezpečím dovlečenia smrteľnej nákazy? Azda spoluobčania z cudziny čakali v danej kritickej a dramatickej dobe po príchode domov slávobránu a slávnostné uvítania? Mohla sa vláda spoliehať iba na ich slovo a ponechať ich behať v mestách a dedinách bez rizika zo vzniku pandémie? Veď opak by bol za cenu stoviek a možno tisícok úmrtí náhodných občanov namiesto len dvadsiatich ôsmich! Dovolím si tvrdiť, že nespokojnosť tých nespokojných spoza hraníc výdatne podnecovali neprimeranou a neobjektívnou publicitou práve médiá! Či nie?

Len si spomeňme ako zaujato a nezodpovedne v kriticky najťažších prvých sto dňoch novej vlády informovali verejnosť? Vari prísne obmedzenia na cestách počas Veľkej noci nezamedzili riziku rozšírenia vírusu po celom Slovensku? Čo vtedy hystericky vyvádzal s nezlučiteľnosťou u člena vlády na upchatej diaľnici jej podpredseda Sulík?. Na premiéra vtedy vylial vedro najsmradľavejšej vody. Pripomeňme si ako tento nevídaný nadmierou medializovaný cirkus v najťažšej dobe strachu z korony a jej nevyspytateľnosti deštrukčne rozmazávali a zveličovali televízie aj tlač. Z nich Markíza sa snažila najviacej.

Pričom teraz po konkrétnej konfrontácii pandémie s vývojom u nás a v iných štátoch, tak by sa mal minister Sulík a viaceré médiá a iní kritickí pisálkovia premiérovi dodatočne ospravedlniť. Opodstatnenosť tejto omluvy potvrdzujú niekdajšie hanobenia premiéra a útoky naňho v porovnaní so súčasným výsledkom o nakazených a predovšetkým mŕtvych v oveľa vyspelejších krajinách ako naša. V tých, v ktorých premiérom chýbala odvaha, razantnosť, neústupnosť aj včasné riešenia na utlmenie pandémie vírusu na rozdiel od toho nášho.

V USA PREPAD HDP ZA II. KVARTÁL O 52,6 %

Ani na základe nových poznatkov o vývoji pandémie vo svete iba málokto uzná, že Matovič konal správne, keď nepodľahol obrovským mediálnym nátlakom a osočovaniu. A nie neskoro, ako ho kritizujú mnohí neprajníci, ale opatrne otváral našu „uzamknutú“ ekonomiku. Preto dnes máme oveľa lepšiu situáciu nielen pri smrtiacom víruse, ako ju majú vo svete iní. Na prekvapenie u nás nastal o niečo menej katastrofický vývoj aj v našom hospodárstve. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť informovala (údaj z Google), že náš medziročný prepad HDP za II. kvartál 2 020 bude 11 – percentný. Je to však menší hospodársky pokles, ako predpovedali viacerí kritici z odbornej brandže, a médiá ním verejnosť strašili.

Potvrdzujú to aj poznatky napríklad vývoja ekonomiky v USA. po hrozivých počtoch úmrtí a nakazených vírusom. Podľa aktuálnych údajov v Google HDP Spojených štátov za II. štvrťrok 2 020 medziročne pokleslo až o 52,6 %. Spôsobila to predovšetkým politika Trumpa, jeho nátlak na guvernérov v ekonomicky rozhodujúcich a najľudnatejších štátoch (napríklad Texasu), ktorí potom predčasne „otvárali“ domácu ekonomiku na úkor ochrany životov. Dôvod bol prozaicky, aby nenastala veľká hospodárska kríza pred novembrovými prezidentskými voľbami. Tej však aj tak nezabránili. Ale naopak, ešte ju nebezpečne prehĺbili.

Podstatne inak než Trump, čo si nakoniec vynucoval aj minister hospodárstva Sulík, ekonomickí odborníci a médiá, konal Matovič. Za čo potom zožal veľký mediálny lynč. Vraj ako premiér koná alibisticky a nie samostatne. Dôvod (?), že sa jednoznačne postavil za názory svojho štábu odborníkov. Vari vždy rozhodný a neústupný Matovič môže konať nesamostatne, ak by s tým sám nesúhlasil? Je to síce totálna hlúposť, ktorej ľudia však médiám uverili.

Tento amorálny lynč sa udial len na základe toho, že pozorne počúval odborníkov a dlhé dni s nimi rokoval. A koho mal v tejto najkritickejšej dobe počúvať, vari „fašírku rôznorodých múdrostí“ šamanov z radov kritikov a médií? Aj Rada pre rozpočtovú zodpovednosť jeho nekompromisný postoj potvrdila, keď informovala (údaj je z Google) o našom medziročnom prepade HDP v II. kvartáli 2 020, keď bude iba 11 – percentný. Je to prijateľnejšie číslo, aké očakávali kritici z odbornej brandže. Zrejme to naznačuje aj menej kritický vývoj našej ekonomiky, ktorej strmým pádom bičovali médiá premiéra a strašili ním verejnosť.

MARKÍZA ZNOVA DEZINFORMUJE DIVÁKA

Môžem uviesť desiatky príkladov nemorálnych prešľapov médií a novinárov voči Matovičovej vláde a jeho osobitne. Pre malý priestor blogu dnes zverejním aspoň tieto: „Tak sme to teda pokazili. Dobre, predstava, že tu my v tejto našej svojstojnej krátkej, ale dlhej karpatskej demokracii porazíme hnusobu a zostaneme najlepšími na celom celučičkom šírom svete, patria akurát do brakovej vedeckej fantastiky.“

Komentár okrem iných navonok reálnych úvah pokračuje: „Je asi najvyšší čas, aby sme sa facebookového premiéra, ako je Slovensko pripravené na túto situáciu.“(Nárastu výskytu smrtiaceho vírusu.) Ďalej citujem: „Ako naša krajina premýšľa nad nákupmi budúcej vakcíny, ktorá bude najnedostatkovejším tovarom na celej planéte ...? „A aký máme plán, keby sme náhodou očkovanie zohnali?“

Nevenoval by som pozornosť uvedenému komentáru, ak by jeho autor bol neznámy elév, a nie, popredný novinár. Veď i jeho ďalšie otázky sú síce vecné, ale odpovedať na ne by nevedela ani slávna grécka veštica Pýtia. Tobôž autorom „skúšaný žiačik“ menom Matovič. Sú tak na úrovni asi podobných otázok: Ak by sa napríklad sused spýtal suseda, ktorému práve zhorel dom, akými farbami chcel vymaľovať jeho izby? A či už na maľovku zohnal vybrané farby?

Ešte jednoznačnejšiu zaujatosť som včera videl na obrazovke v TN Markízy. Keď informovala o dvoch tlačovkách a ich jednom obsahu. O návrhu novelizácie Potemkinovho Štátneho rozpočtu pre rok 2 020 s dierami väčšími než v Titaniku. Účelovými strihmi a dĺžkou krátenia u oboch príspevkov Markíza zmenila význam slov v prospech bývalého ministra financií a znížila silu argumentov terajšieho šéfa financií, ktorý predkladal dnes zmenený návrh ŠR. Ale celkom inak (objektívne) informovala o tejto pre Slovensko hospodársky a politicky významnej veci a zároveň nástrahy zo smradľavej skrine Smeru televízia JOJ.