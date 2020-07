Kňažko (výstižne): „Idioti v politike“

Tento titulok komentára v Aktualitách (5.7.) mohol doplniť ešte vetou: „Aj v niektorých médiách?“. Tým idiotom však nemyslel premiéra. Ako exminister a umelec uvažuje o vláde pozitívne aj exminister Mikloš a publicista Rumpli.

Tento v písaní korektný a uvážlivý učiteľ a spisovateľ v článku (Sme 4.7.): „Bez Kollára by to bolo horšie“, zverejnil:

„Každá vláda je odsúdená na problémy. Táto vláda je odsúdená na Sme rodina. Alternatívy sú iba dve: koalícia s nimi alebo predčasné voľby. Obe môžu priniesť len jedno: rádovo ešte horšie problémy.“

Jeden z najskúsenejších politikov u nás, minister financií a podpredseda v troch vládach po roku 1989, ako u liberála sa predpokladá kritický názor na premiéra, v rozhovore pre Sme tvrdí , že v prípade plagiátu Kollára Matovič konal pragmaticky, vecne a správne. Ak by inak konal inak, tak by potom postupoval vo funkcii predsedu vlády nezodpovedne. To rámcovo vyplýva z obsahu celého článku, uverejnenom v Sme (6.7) s názvom „Mikloš: Tandem Za ľudí a SaS mal vzniknúť skôr“. Z tohto rozhovoru s ním som vybral dva citáty:

„V kauze diplomovky Borisa Kollára koná logicky aj premiér ...“ Ďalej o tom výstižne píše: „ ...aj novinári by mali rešpektovať, že opozičný politik je v inej pozícii, keď sa stane predsedom vlády a chce na začiatku vládnutia krajinu zmeniť. Navyše, keď je krajina v takom zúfalom stave.“

Ďalej pokračuje: „Túto krajinu nevytvoríme v priebehu niekoľkých týždňov ani mesiacov na Nemecko ani na Švédsko, kde je iná politická kultúra, kde sa pri pochybeniach odstupuje. Použil som preto na to anglické príslovie, že „dokonalé je nepriateľom dobrého“. Nehovorím, že Kollár by nemal odstúpiť ...“

Ivan Mikloš už v dvoch rozsiahlych článkoch triezvo, prezieravo, veľmi taktne a korektne „školí“ nekvalifikovanú a povrchne mysliacu verejnosť. Tých občanov, ktorých v danej zámerne nafúknutej kauze zahltilo množstvo skreslených, nereálnych a zaujatých informácií od kritikov Matoviča. Nielen bulvárne médiá. Iné však o tom tvrdí v politike veľmi skúsený exminister v spomenutom článku takto:

„Treba si však uvedomiť, že krajinu treba zmeniť v oblasti boja proti korupcii a koalícia má proti sebe nielen Smer 1, Smer 2 a fašistov, ale aj oligarchov z pozadia Smeru, ktorí si nahanobili neuveriteľné ekonomické zdroje a budú ochotní využívať ich na to, aby koalíciu rozbili. Neviem si dosť dobre predstaviť, ako dlho by koalícia so 78 hlasmi dokázala robiť potrebné ekonomické zmeny a reformy v oblasti právneho štátu aj vymožiteľnosti práva.“

Zrejme aj v politike skúsený a dôvtipný umelec Milan Kňažko, revolucionár z Novembra ´89, sa nevedel bez reakcie asi iba pozerať, že už pretiekla miera publicistky ohrozujúcej nás dnes dezinformáciami, takže následne napísal výborný, jednoznačný a výstižný komentár k tejto veci s názvom: „Idioti v politike“. Z článku som vybral úryvky textov tak citlivo, aby som neskreslil ich podstatu obsahu:

„Ten kto v politike čaká rytiera na bielom koni, mimoriadne vzdelaného džentlmena, bude sklamaný. Týchto našich dnešných sme si nezvolili preto, že sú dokonalí. Bola by na výber už len horšia, alebo veľmi zlá alternatíva.“

V analýze súčasného kritického stavu spoločnosti pokračuje nasledovne: „Našu krajinu uniesla mafia. V tom sme sa zhodli všetci. Preto sme si zvolili ústavnú väčšinu a bez nej zásadná zmena jednoducho nebude možná. Mafia je ako chobotnica a v tých chápadlách sa za tri roky funkčného obdobia ficizmu zahniezdilo priveľa prisluhovačov režimu, takže pri politických funkciách v štátnej správe a v štátnych podnikoch prestaňme tárať o výberových konaní. Po tomto všetkom je povinnosťou koalície dohoda. Nech sa dohodnú akokoľvek, ale kým sa tak nestane, nech zo sály nevychádzajú“.

Práve kritici a kritickí novinári novej vlády (už od jej vzniku) by sa mali zamyslieť nad slovami autorov citovaných časti z ich článkov. Isto je cenný názor vo svete rozhľadeného liberála a u nás zrejme v politike najskúsenejšieho Ivana Mikloša. Ten aj ako liberál si zrejme uvedomil nebezpečie zo súčasných dezinformačných kampaní voči vláde a jej predsedovi. Asi práve preto kvalifikovane, citlivo a pokojne vystúpil v prospech novej vlády a proti v podstate vymýšľanej kritike voči Matovičovi. Veď niektoré médiá až nenávistne a bezprecedentne útočia na akýkoľvek krok premiéra pri hasení akútnych problémov spoločnosti. A zamestnávajú ho zástupnými a bezvýznamnými kauzami.

Aj vinou viacerých médií sa nachádzame už v čoraz hlbšej dezinformačnej tme a nežiadúcej názorovej rozpoltenosti.. Azda daný kritický stav temer vo všetkých oblastiach života zavinil Matovič za tri mesiace vlády? Či politika sofistikovaného koristníctva, zlodejstva a korupcie Fica, Pellegriniho a ich nemorálnych kumpánov počas 12-tich rokov?

Takisto ako citovaní traja liberáli (predpokladám, že aj publicista Rumpli k ním patrí) zvyknem ešte kritickejšie nazerať na nezodpovedné média, ktoré „kŕmia“ verejnosť nezmyslami. Napríklad podobnú kritiku v médiu, že „Za 95 dní za vlády zmeny – žiaľ sa začala mrazivo podobať na koalíciu Smer – SD, SNS a Most – Híd.“ Denne počujem a čítam tieto mediálne stupídnosti. Ale zaráža ma, že tento neobjektívne zaujatý a neetický prístup praktizujú aj redaktori a publicisti, ktorých som doteraz celkom rád čítal.

Preto o to viacej .ma potešili výborní a objektívni autori – páni Mikloš, Kňažko a Rumpli a ich spoločný pozitívny názor na novú vládu, ktorej dávajú šancu na zásadné zmeny v spoločnosti. Tieto články sú mi názorovo blízke a tiež mojím už zverejneným komentárom „Môže premiér „odvolať“ Kollára? Nemôže ... !“ (24.6.) a „Rozpad koalície a vlády sa už nekoná ...“ (1.7.).