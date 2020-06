Rozpad koalície a vlády sa už nekoná ...

Matovič posilnil, Kollár zoslabol. Rozhodla rozhodnosť: Pre diplomovku neohrozím vládu! Ani Pellegrini, ak bude schôdza odvolávania šéfa NR SR, nepotopí v tajnej voľbe potenciálneho spojenca. Bez drahej neviestky už vládnuť nejde.

V politike už nastávajú pre korupčníkov a ich ochrancov ťažké časy. Napriek kritike, že premiér preto temer nič nerobí. Čo nový minister vnútra a čoskoro iný policajný šéf aj nový generálny prokurátor? Čo nová ministerka spravodlivosti a predseda súdnej rady? Tiež húfne rezignácie sudcov, podpredsedníčky Najvyššieho súdu, predsedníčky Súdnej rady, zatýkanie mužov v talári a šéfa hmotných rezerv? Je to za tri mesiace málo?

Vari tu ide o nekorektné a opakujúce sa „politické čistky“ aj iných zmien na „silových“ postoch štátu? Súdny čitateľ si domyslí, prečo sa intenzívne kritizujú všetky uvedené zmeny už preventívne, hneď a len od oka. Kým ešte nemôžu noví Matovičovi ľudia preukázať svoju schopnosť či neschopnosť, teda dobré alebo zlé výsledky svojej práce.

Šancu to preukázať nedostal premiér už od prvého dňa, ani nikto koho vláda v rámci nevyhnutných zmien nominovala. Spochybňovaný bol dokonca aj minister, ktorý prišiel o zamestnanie, pretože poukazoval na reálne miliónové rozkrádanie Štátnych lesov za vlád Smeru. Právom sú však kritizované niektoré nominácie predsedu Sme rodina, ktoré nerobia dobré meno koaličnej vláde.

Dá sa však hneď vyčistiť za desaťročia zasvinený štátny chlievik bez rýchlych zmien (vrátane možných omylov) na rozhodujúcich miestach vládneho aparátu, v ktorých nezodpovední zodpovední zlyhali bez akýchkoľvek pochýb. Veď stačí sa iba vrátiť do nedávnej minulosti a menovite si posvietiť na ich (zlo)činy.

Ale môže premiér bez týchto zmien, ktoré sa musia realizovať iba v rámci zákona, splniť hneď na počkanie svoj hlavný predvolebný sľub – obmedziť korupciu? A tá u nás rastie rýchlejšie než burina. Pričom v čase, keď celé Slovensko a celý svet zahatala pandémia smrteľného vírusu. Teda zabrzdila aj možné postihy korupčníkov.

Veď samotná korupcia je rozhodujúci nástroj mocenskej deštrukcie štátu v rukách mafie a jej bohatých kumpánov. Takže korupčníci, najmä tí na najvyšších poschodiach oligarchickej mafie. Už zaznamenali varovanie, postihu za ich nepotrestané, nepriehľadné podvodné zmluvy a miliónové krádeže. Navyše sa mnohí trasú aj pred reálnou basou. Preto robia, čo môžu, a majú na to peniaze, aj iné prostriedky i mediálne zázemie, aby sa mohli hocijakým nedovoleným spôsobom zachrániť.

Ešte včas si vymysleli „návrat“ Pellegrinho a jeho „desiatky“, zodpovednej možno za stovku trestných káuz za Ficových vlád. A tak začali veľkou intenzitou premaľovávať za veľké investície Pellegriniho hriešny „Hlas“ nabielo. Na jednej strane spriadajú nafúknutú medializáciu nepodstatných káuz a chýb novej vláde. Osobitne štvavo útočia na integritu hlavného svojho nepriateľa premiéra. A na druhej vytvárajú falzifikát Trójskeho koňa, ktorým chcú zrodiť podobizeň anjela bez viny. Hoci predtým bol služobníkom a dlhoročným spolupáchateľom zla Fica.

Z diplomovky plagiátora „vyčarili“ hlavný politický kapitál a najvýznamnejší problém vraj morálky nimi eticky zdevastovaného Slovenska. Keď dôvtipne zosnovali možný rozpad nesúrodej a nepevnej koalície - výbušnú explóziu rozkolu medzi jej najsilnejšími dvomi partnermi. Premiér stál po kríze z korony pred ďalším veľmi problémovým rozhodnutím: Buď si navonok zachová svoju proklamovanú tvár principiálneho politika, alebo ju silno poškodí benevolentným prístupom voči plagiátorovi.

Rozhodol sa správne, keď si zvolil cestu plávať proti prúdu verejnej mienky, za cenu neprimeranej veľkej kritiky a obžalobe z nemorálnosti, že sa zreteľne nedištancuje od viny plagiátora. Toto sa u nás ešte nestalo ani za mnohé a mnohé vynútené a zdĺhavé rezignácie aj pri potrestaní zločincov, ktoré vytrvalo obhajoval premiér Fico. Aby ho ako Matoviča natoľko hanobili za koaličný (nie kriminálny) amorálny čin. To sa nedialo ani pri dvoch ministroch, odsúdených za tzv. nástenkový tender až po desiatich rokov.

Takisto ako pri pandémii vírusu sa Matovič aj teraz prejavil silným a prezieravým politikom. Pri oboch neporovnateľných rizikách alternatívy rozhodol sa hneď adekvátne a správne, keď očakával, že Kollár odmietne sám rezignovať. Pre zachovanie štvorkoalície potom radšej obetoval dočasnú stratu prestíže a popularity. Aby tak zachránil hrozbe vládnej krízy, predčasným voľbám, chaosu v krajine a návratu Pellegriniho.

Tých názorov na možný vývoj, čo by sa pri alternatívnom rozhodnutí premiéra stalo a čo by sa nestalo, je viacej. Môj názor, od pôvodného z 3. marca už iný, je ten, že vládnuť ďalej s plagiátorom bolo vynúteným a zároveň nevyhnutným riešením. Lebo ak by Matovič s poslancami Oľano inicioval odvolanie Kollára z funkcie v parlamente, potom by plagiátor so svojou „rodinou“ – drahou neviestkou každej možnej koalície – odišiel zo súčasnej, o čom sa premiér v osobnom rozhovore s ním určite presvedčil. V dôsledku toho by museli byť predčasné voľby, po ktorých by vznikla iná koalícia v inom zložení. Najskôr s premiérom Pellegrinim bez Oľano. Nakoľko predseda NR SR nesúhlasí so svojou rezignáciou, ani s výmenou zaňho, napr. ministrom Krajniakom..

V trojici by aj vrtošivý a panovačný Sulík omnoho viacej rebeloval a narušoval tak slabú súdržnosť a akcieschopnosť vlády. V rámci záujmov jeho i strany. Aj podpora zoslabenej, na naše pomery až príliš slušnej strany Za ľudí bez „vodcu“ by nestačila pre zásadné zmeny v štáte. Ak premiér presadzuje pre mnohých vplyvných kritikov neprijateľné plány, tak potom by bez Kollára s oveľa nižším počtom v podstate dosť nespoľahlivých poslancov a niektorých z nich „prehovoriť“ na zradu by nebol veľký problém na pád vlády.

Umožnil by jej výmenu za sprofanovanú kamarilu Pellegriniho, ale už v novej zostave zo SaS a Sme rodina. Túto spoluprácu ani Sulík, ani Kollár nevylúčili. Skôr ju svojimi umiernenými postojmi voči politickému sokovi v Markíze a RTVS v túto nedeľu len potvrdili. Preto Matovič má šancu len v štvorkoalícii s ústavnou väčšinou splniť svoje sľuby a podstatne obmedziť moc všemocnej korupcie a nekontrolovaný vplyv na (ne)činnosť štátu zo strany chobotnice mafie.

Tiež, že len v štvorici udrží záujmy a chúťky koaličných partnerov nakrátko. Na dnes krátkej uzde, ktorá by sa odchodom plagiátora z koalície pretrhla, To je realita a pragmatizmus, ktoré idealizmus a morálku nezvykne realistická politika vpustiť do rozhodovania. Premiér síce musel prehltnúť raka, ale svoju pozíciu politika do „zlého počasia“ si upevnil aj medzi „svojimi“.

Ukázal im silu, neústupnosť, rozhodnosť a autonómnosť i politicky dôvtip v krajne nevýhodnej situácii, že sa vie včasne aj adekvátne zorientovať a potom rázne rozhodnúť. Viem si v nej predstaviť váhajúceho a na všetko kompromisného Pellegriniho, čo by u nás za vyhovujúci chaos mnohým mecenášov vyhovoval.