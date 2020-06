Fandím liberálke prezidentke i veriacemu premiérovi

Škodí odlišný názor ako môj demokracii? ÁNO ... ALE oveľa podstatnejšie by bolo, ak výjde plán na povalenie vlády a obnovy starej korupcie v novom kabáte: „Najprv skoliť Fica, potom Matoviča a nakoniec vrátiť Pellegriniho“.

Ide o nezvyklý prístup, aby autor nadviazal nový článok na už svoj zverejnený komentár na blogu zo dňa 14. mája 2020, Som už z mála pamätníkov, ktorí si ešte nemýlia klávesnicu klavíra s tou počítačovou, a od dávna spoznával politiku, jej nežiadúce rozmary a zneužitia. Prežil som aj rôzne dramatické obdobia od vojnového štátu až podnes, ich politické násilia, ekonomické či celospoločenské zvraty a ich dopady. Tiež som i osobne spoznal rôznych politikov a ich prevažne škodiacu politiku a to z pozície novinára.

AJ DOBRÝ GAZDA SI NAJPRV VYČISTÍ CHLIEVIK

Preto ma dnes straší, či sa znova nevráti k moci v novom pozlátku starý Ficov Smer s jeho korupčnými kauzami, skompromitovanými služobníkmi - jeho spoluvinníkmi. Porušujúcich dlhé roky základné spoločenské mravy a zákony rovnako než nimi kedysi zbožňovaný vzor – dnes nenávisťou a zradou postihnutý šéf. Veď nevinne sa tváriaci chameleón, a jeho desiatka zradcov z potápajúcej sa lode, sa drzo tvária, akoby celkom stratili pamäť. Razom zabudli, čo za skazu po sebe spôsobili za vlád ich chlebodarcu. Zrazu nevedia, že pridlho iniciatívne slúžili (bez jediného verejného vzdoru) zhubnej politike svojho pána. Keď mu iniciatívne pomáhali rozvíjať v mafiou ovládanom štáte netrestanú nezákonnosť, nespravodlivosť, korupciu, zlodejstvá či iné, zrejme ešte utajené neporiadky mimo zákona.

Preto by nemala mať šancu politika tolerancie a odpustkov na spáchané staré nepremlčané a nové zločiny. Čomu sa chcú títo škodcovia vyhnúť povalením len trojmesačnej vlády. A v tom ich podporuje aj najviac Kollár a Krajniak zo Sme rodina, keď tvrdia: Vraj v politike netreba márniť čas a neproduktívne sa zaoberať tým, čo sa už stalo a popáchalo. Lebo oni chcú realizovať pozitívne aktivity, v čom môže ľuďom rýchlo pomôcť, aby sa im lepšie žilo. Škodlivý populizmus a demagógia? Veď odpustky tu už boli po roku 1989. A kam to viedlo? Čo okrem dnešného všeobecného úpadku spôsobilo dobré?

Lenže ani správny hospodár nepustí do zasvineného chlievika svoje prasiatka, kým ho riadne nevyčistí. A ten náš až po strop zahnojený chlievisko nemôže Matovič dobre vyčistiť, ak by stratil podporu slušných občanov. Ani keby ho usilovne čistil až do konca svojho volebného obdobia.

Dnes však médiá poskytujú neprimeraný priestor práve hlavným hriešnikom tejto skazy krajiny – Pelleho jedenástke, bývalým prominentom Smeru. Aby mohli drzo očisťovať svoju minulosť. Stačí pozerať besedy v Markíze, RTVS a TA3 a čítať v novinách rozhovory s nimi. A výsledok sa už prejavuje. Hlavný spoluhráč Fica od vzniku Smeru, jeho favorit v každej podvodnej hre a super zradca je už v popularite na druhom mieste za prezidentkou. Je to výsmech a pľuvanec stovky tisícom slušných ľudí, ktorí protestovali po vražde Kuciaka v uliciach slovenských miest.

NA NEOBJEKTÍVNOSŤ MÉDIÍ NENACHÁDZAM SLOV

Namiesto oprávnenej kritiky týchto podporovateľov korupcie a jej niekdajších a možno budúcich mafiánskych zlodejov tak médiá už od prvého dňa fackujú trojmesačného premiéra, akoby práve on mohol za náš terajší ekonomický svrab a zločinnosť v krajine. Teda to, čo u nás dovolila páchať dvanásť rokov skorumpovaná a skompromitovaná Pelleho jedenástka.

Matovič veľa neopodstatnených kritík utŕžil práve za to, že zachránil možno len desiatky, ale zrejme stovky životov spoluobčanov. Na túto účelovo neoprávnenú kritiku tohto principiálneho tvrdohlavca – súbežne novinármi nazvaného vraj psychopata – potvrdilo aj štvrtkové číslo nákazy vírusom vo svete za jediný deň, keď počet ochorení koronou dosiahol rekord od jej vzniku – až 150 000 pacientov. Prudko však narastajú jej čísla aj u susedov - v Česku, Poľsku, na Ukrajine, pričom na Slovensku sa zatiaľ zvyšujú len pozvoľne. Ale nevie sa, čím nás toto ochorenie môže ešte prekvapiť budúce dni a týždne po silovom vynútení rýchleho uvoľnenia opatrení. Azda budú médiá za prípadne skoky nákazy znova nehorázne napádať Matoviča? Lebo tak si to želajú korupčníci oligarchie?

Falošné sú i nehorázne kritiky premiéra, že pochoval našu ekonomiku. Šermovať na obrazovkách a v iných médiách tabuľami prepadu HDP, zamestnanosti, v príjmoch obyvateľstva a ich porovnávanie s neporovnateľnými grafmi pred pandémiou je iba mediálny hunbug. Pred ešte v čase ekonomickej prosperity, ktorú predchádzajúce vlády Fica a malej časti aj Pellegriniho nezodpovedne premrhali. Namiesto úspor na zlé časy zadĺžili štát čoraz viac.

Naša ekonomika však vykrvácala pre rozmach koronavírusu v západných krajinách a nie pre prísne protiepidemiologické opatrenia premiéra. Lebo naše hospodárstvo je jednostranne orientované na export, závislé od objednávok zo zahraničia. A tých bolo od vypuknutia vírusu v západných krajinách minimum. Preto je čímkoľvek porovnávať našu neprispôsobivú ekonomiku v čase veľkej krízy s inými štátmi EÚ (bez uvedenia bližších špecifík), môže byť len účelovo zavádzajúci a neobjektívny údaj.

Novinári, ekonómovia a iní kritici súčasného premiéra by mali kritizovať skutočného vinníka tohto vážneho ekonomického fiaska. Teda Fica, Pellegriniho a ďalších politikov zo Smeru. Veď práve oni (aj osobne) parazitovali na dlhodobej svetovej ekonomickej prosperite. Ale okrem podpory kradnutia a korupcie vôbec nič neurobili. Aby zmenili jednostrannú orientáciu nášho hospodárstva za účelom menej bolestného prežitia v dnešnej najväčšej kríze pandémie. Len ich vinou je hospodárstvo závislé výlučne na exporte, ktorý nám zabezpečuje až 80-percent HDP ročne. Práve Smer mal na nevyhnutné zmeny štruktúry hospodárstva Slovenska dostatočný čas vyše 12 rokov. Je paródiou nevkusu a cynizmu, že médiá označujú za vinníka terajšieho vážneho stavu novú trojmesačnú vládu.

VERÍM LIBERÁLKE AJ KONZERVATÍVCOVI

O tom, že v zákulisí sa chystá „výmena“ ešte len začínajúcej vlády za inú, pre oligarchov prijateľnú, som písal ešte 24. mája v komentári: „Želania – skoliť Fica, potom Matoviča a nakoniec vrátiť Pelleho“. Lenže tí rátali s pokojným a tichým prevratom v Smere privilegovanými a vplyvnými sluhmi Fica, ktorí neprinútili už opotrebovaného kráľa k rozumu, aby sa zriekol trónu v prospech nástupcu Pelleho. Lenže ten sa proti šach-matu a zrade verných lokajov spriečil a zrejme začne okolo seba kopať štyrmi kopytami.

Takže potom už nezostalo iné než založiť celkom nové „kráľovstvo“ korupcie, zlodejstva a bezprávia. Pre oligarchov je to záťaž navyše, lebo na zmazania skompromitovanej minulosti Pelleho jedenástky musia investovať do jej klamlivej reklamy a obajoby ďalšie milióny.

Akosi nechápem, prečo sa na tomto komplote podieľajú aj „liberálni demokrati“ – niektorí novinári, politológovia či iní intelektuáli. Ja však fandím rovnako liberálke prezidentke, aj súčasnému konzervatívcovi premiérovi. Napriek diametrálne odlišnej čiare v ich spôsobe výkonu funkcií v prospech Čaputovej. Tá však mala až štvornásobný dlhší čas, aby verejnosť presvedčila, že svoje štátnické povinnosti zvládla dôveryhodne a presvedčivejšie než v kresle premiéra ešte celkom neskúsený Matovič.

Prečo obom verím? Napriek veľkej rozdielnosti pováh a spôsoboch konania a správania medzi nimi. Najmä preto, že obaja majú úprimnú snahu konsolidovať pomery skorumpovaného Slovenska a upratať v ňom neporiadok, nerovnosť pred zákonom a bahno korupcie, ktoré vznikli už od jeho osamostatnia. A tiež preto, že do politiky nešli kradnúť, obohatiť sa, či získať pre seba iné výhody. Napokon to rukolapne dosvedčil tvrdohlavec premiér, majster populizmu, keď pre tvrdé a kritizované opatrenia proti šíreniu koronavírusu obetoval svoju osobnú popularitu. Neviem, či by sa našli aspoň štyria statoční, ktorí by takto nepopulárne postupovali.

Nerád to uvádzam, ale očakávam, že tento článok bude mať len krátky život. Zrejme ani 24-hodín od zverejnenia. Veď ten predchádzajúci pod rovnakým titulkom ako súčasný článok „vyhorel“ už po 14 – hodinách. Keď dosiahol čítanosť 2101 krát. Ale potom, po ďalších 24-hodinách, bola už len 222 krát. Rovnako sa to stalo aj s karmou. Keď o 1.20 h. po zverejnení príspevku bola pri 225 čítaniach až 8.54, ale pri 2 216 krát za 24 – hodín iba 7.79.

Podobné negatívne poznatky mám aj pri iných „blogoch“. Informujem o nich správcu blogu, ale on mi radšej neodpovedá a usilovne ich maže. Napríklad mi trikrát spadla priemerná karma všetkých článkov na nulu, keď prevýšila číslo nad 7,00. Potom sa šplhala od nuly zasa hore. No nakoniec už dlho sa pohybuje nad číslom vyše 10,00. Pán správca mi túto diskrimináciu občas aj „kompenzuje“. Už nečítaný článok zaradí do ponuky „Hlavných správ“ na prvú stranu portálu. Ale čitatelia ho už nečítajú, ak vypadol z iných ponúk. Najmä z desiatky najčítanejšie Dnes ...