Veľká drzosť... Reklama pri mojom blogu - Hitlerov Mein Kampf

Túto kritickú glosu som uverejnil ešte včera (30.5. o 16.32 h.), ale asi po dvoch hodinách, keď dosiala do 300x čítaní, bola už pre čitateľov technicky neprístupná. Preto ju opäť publikujem bez zmien - v pôvodnom znení textu:

Včera pri článku „Čo má spoločné premiér s 96-miliardovou kauzou?“ bola propagovaná obálka zločincovej knihy so známym znakom nacistov, tzv. hákovým krížom. Azda ide o iný prípad než symboly na šekoch Kotlebu?

Preto dôrazne žiadam správcu blogu, aby sa pri mojich článkov už podobná škandalózna reklamy nezopakovala. Veď šíriť a propagovať „bibliu“ najznámejšieho zločinca sveta, na ktorej pri jej prvom vydaní zarobil v roku 1933 až 1,2 – milióna vtedajších ríšskych mariek, môže byť vecou iba chorej morálky, politickej krátkozrakosti či komerčnej zvrhlosti.

V mnohých krajinách je vydávanie a rozširovanie Hitlerovho titulu so satanskou nenávistnou ideológiou zakázané. Aj u nás sa našli pochybné vydavateľstvá, ktoré vydali tento obsahovo demagogický brak. Ešte za vojnového štátu jeho ministerský predseda Béla Tuka sa ho snažil dať preložiť do slovenčiny a potom knižne publikovať. Ale zločinec Hitler mu v tom zabránil, lebo preklad do vraj „balkánskeho jazyku“ on nedovolí. Aj v tejto neznalosti ukázal svoju nevzdelanosť. A budúcim pokoleniam tiež ignorovaný historický odkaz, že najhorší krutí vládcovia sú práve nevzdelanci.

Ku knihe napísané ospravedlnenia, doslovy a posudky (údajných odborníkov) o najznámejšom zvrhlíkovi dejín nič nezmenia v tom, že vraj samotné vydanie Mein Kampfu nie je v rozpore so zákonmi krajiny. Vôbec nič to nezmení na skutočnosti, že z hľadísk morálky ide o barbarský čin. Napríklad Hitlerov text vydala v roku 2 000 akási ARA – Bratislava a vydavateľa súd to potom posúdil ako trestný čin (len pokutou). Terajšia jeho reklama na blogoch má však odlišný charakter, keď propagovaná obálka zobrazuje znak a symbol nacistov – všeobecne známy hákový kríž. Tým sa táto nacistická symbolika (bez pochybnosti) popularizuje v oficiálnych médiách len v maskovanom šate.

Je potom dnes oprávnenosť či dôvod rozširovať obrovský labyrint dezinformácií? A tým zvyšovať cez komerčnú reklamu ideológiu nacizmu fámami už počtom veľa dezinformovaných, ľahkomyseľných a ľahkoverných čitateľov? Kŕmiť ich v záujme biznisu a zisku lžami, výmyslami a chorobným snívaním patologického psychopata o vláde nad svetom? Pre slušných ľudí by to však mala byť varovná výstraha na ostražitosť. Hoci v podstate je to dôsledok neznalosti hrôz vojny, na ktoré sa už zabudlo za vyše 70-ročného mieru v Európe.

Očakávam, že aj táto glosa sa rýchlo vytratí z pozornosti čitateľov. Takisto ako mnohé iné moje kritické články sa bude môcť čítať iba v prvý deň do polnoci od uverejnenia. Kým ešte nevypadne z desiatky Dnes najčítanejšie, ak sa vôbec do nej dostane. Zrejme „môj štýl“ písania sa nepáči správcovi blogu.