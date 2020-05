Markíza je už politickým bulvárom

Dnes to opäť potvrdila relácia Na telo. Moderátor Kovačič sa namiesto sondy do aktuálnych politických otázok vyžíval v nepodstatných personálnych vzťahoch v koalícii či opozícii. No boli na ne len bezobsažné a vágne odpovede.

V tomto televíznom súboji sa stretli za Smer klamár a demagóg so serióznym a fundovaným oponentom, podpredsedom strany Za ľudí. V ňom bol od prvej chvíle jasným favoritom na víťazstvo bývalý hlavný organizátor Za slušné Slovensko Juraj Šeliga. No v štúdiu ho prekvapivo prevalcoval klamstvom, drzosťou a agresívnosťou Erik Tomáš.

Nováčik v politike Za ľudí sa už neraz ukázal ako výbojný a schopný diskutér. Mal tiež poruke na útočnosť a lži smeráka dosť konkrétnych argumentov, aby ho z klamstva usvedčil. Ale pasívne a nepresvedčivo naňho reagoval a v štúdiu často mlčal. Ale aj moderátor sa „vyznamenal“. Kládol účelové jednostranné otázky a poskytol asi dve tretiny vysielacieho času opozičníkovi na jeho propagandu Smeru. V slušnej diskusii by mal byť čas rovnako rozdelený všetkým účastníkom časomierou. Nemala by o ňom rozhodovať ľubovôľa moderátora.

Pasivita Šeligu sa napokon ukázala aj na konečnom výsledku v hlasovaní divákov na Facebooku, keď do súboja lepšie pripravený Erik Tomáš úvodný veľký náskok preferencií súpera (30:70) nakoniec podstatne znížil.

Vidieť, že aj v Markíze sa čoraz väčšmi „pracuje“ na snahe pádu vlády Matoviča niektorými médiami v súčinnosti so Smerom, na ktorý ešte nedávno intenzívne útočili. Na dôvod tejto nečakanej zmeny a etických mravov som poukázal už v článku „Sulík, Kollár a médiá zrodili ...“ Presne a natvrdo to však následne konkretizoval Július Kovács v blogu „Nepozerajte Markízu je to hnoj ...“ Preto sa touto otázkou už nemienim zaoberať a sa opakovať.

Takže všetci koaličníci by sa mali konečne zoradiť do jedného šíku a lepšie sa pripravovať aj do televíznych diskusií. Oveľa lepšie ako to ukázal dnes Juraj Šeliga. Zároveň razantne brániť svoju vládu i jej premiéra pred útočníkmi a demagógmi opozície. Aby svojich voličov a slušné Slovensko nesklamali. Veď majú proti sebe veľmi silné deštruktívne sily – Smer na čele s Pellegrinim a oligarchov, v ktorých batohu nechýbajú veľké peniaze. A tie krivia chrbticu viacej než najťažšia noša.