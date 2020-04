Sulík, Kollár a média zrodili umlčané zlo – Fica

Hoci by mali kritizovať korupčný Smer, ale kritikou cielia na Matoviča. Takže Fico ožil a zavelil do útoku – lžou! Aj Markíza mieri na premiéra.. Už 3-krát opakovala starú správu, ale to podstatné v nej chýbalo.

Koronavírus a hroziaci pád ekonomiky spôsobili, že sa práve nový premiér stal od samého počiatku vo funkcii vďačným terčom pre korupčníkov, zlodejov, niektoré médiá i dvoch koaličníkov. V povolebnej defenzíve Smer tak prešiel do ostrej ofenzívy, keď zavetril spory v koalícii. – Matovičove zraniteľné miesta v podobe jeho ambiciózneho kritika Sulíka a so Smerom potenciálneho spojenca - kšeftára Kollára. Lebo inak prečo by tento prelietavý vták i v osobnom živote ponechal skompromitovaného korupčníka Vážneho (zo Smeru) vo významnej vládnej inštitúcii – ako šéfa Sociálnej poisťovni.

Len preto, že ako správny kšeftár utajene paktuje so Smerom pre prípad pádu Matovičovho kabinetu. Veď tieto jeho kalkulácie dosvedčujú i jeho nominácie do štátnych funkcií nevhodných a jemu verných ľudí. Preto nebude záhadou, prečo nevymenoval aj do Sociálnej poisťovne svojho človeka, ktorý by mu bol za túto vplyvnú funkciu vďačným. Je potom len zrejmé, že v prípade predčasných volieb by práve Kollár bol pre koalíciu aj opozíciu veľmi drahá nevesta (neviestka) k dispozícii spolu vládnuť. A preto v záujme svojho politického posilnenia sa na verejnosti vždy populisticky prezentuje ako ochranca sociálnych záujmov občana.

Skôr ako opozičný a nie koaličný politik sa verejne prezentuje aj minister Sulík. Jeho hysterické vystúpenie na diaľnici po jej zápche pred Veľkou nocou nemá v demokratických štátoch obdobu. Platí, že ak člen vlády nepresadí svoju konkrétnu vec či názor, potom buď sa jej uzneseniu disciplinovane podriadi, alebo potom pre neprijatie svojho riešenia abdikuje a z nej vystúpi. Ale v žiadnom prípade nemôže následne hrubo verejne napadnúť svojho šéfa – premiéra. A pre svoj egoistický populizmus a zrejme aj iné záujmy ohrozuje tak stabilitu už od vzniku labilnej vlády. Navyše v situácii akej momentálne je! Veď na diaľnici sršal proti Matovičovi takým hnevom, akoby sa prevtelil do zúrivého Fica.

Jeden novinár (najviac alergický na nového premiéra), tentoraz prekvapil vecným a pravdivým komentárom, že: „Kollár si robí, čo chce“. S týmto jeho článkom sa v podstate výnimočne stotožňujem. Preto z neho odcitujem pomerne značnú časť, lebo si tak čitateľ môže sám vytvoril objektívny názor, v akých zlých podmienkach vláda ako celok pracuje (osobitne Matovič). A zároveň v akom sme dnes s ňou potom spoločne v srabe, aj my, občania. Citujem z textu komentára:

„Jana Cigániková zo SaS vyhlásila, že vláde nedá dôveru, lebo ju koaliční partneri oklamali pri formulovaní konečného znenia PVV. Igor Matovič odkázal Richardovi Sulíkovi, aby si upratal v strane. Sulík sa vzápätí pochválil, že presadil otváranie prevádzok, čím nepriamo obvinil z klamstva premiéra, podľa ktorého rozhodla epidemiologická špička.

Potom Sme rodina navrhla do Súdnej rady sudkyňu, pričom v PVV sa píše, že vláda a parlament sudcov navrhovať nebudú.

Keďže SaS a zaľudia sa rozhodli zachovať podľa tejto dohody, z nejakých tajomných dôvodov kandidátku Borisa Kollára podporili kotlebovci ...“

„Naopak, zvolený nebol kandidát SaS na čelo výboru na kontrolu Vojenského spravodajstva. Tu je hlasovanie tajné, ale keďže výbor „patrí“ LSNS a Sme rodina nemá problém podporiť za predsedu Mariana Kotlebu, asi tušíme, kto ako hlasoval. To je slušná bilancia koaličných nezhôd v čase, keď vláda ešte ani nedostala dôveru.“ (Poznámka J.S.: Ak kritický novinár argumentuje vecne, slušne a objektívne - ako v tomto prípade- potom nemám s jeho oprávnenou kritikou novej vlády žiaden problém.)

Matovičova čistička korupcie

Preto pre Smer – jeho chamtivých oligarchov a iných korupčníkov a zlodejov, je dnes práve Matovič najobávanejším a najnebezpečnejším nepriateľom, ktorého potrebujú čo najskôr znemožniť a zneškodniť. Lebo už od volieb majú z nekompromisného, razantného a tvrdohlavého „pomstiteľa“ oprávnene veľký strach. Preto sa ho snažia akýmikoľvek spôsobom z vlády vypudiť - lžami, prekrúcaním faktov i za pomoci niektorých „svojich“ kritických médií voči vláde.

Pre tento účel sa zneužívajú aj jeho nepodstatné nováčikovské omyly a mediálne úlety, ktorých by sa však mal čo najskôr vyvarovať. A to zvýšením disciplinovanosti, nebyť aj hovorcom vlády, prijať za svojho pomocníka profesionálny mediálny tím. Veď ani najdokonalejší premiér nevie rýchlo a dobre riešiť a zabezpečiť všetky úlohy v situácii, v ktorej by ako Matovič na „nič“ nemal primeraný čas.

Korupčný Smer a jeho komplici majú dnes opodstatnené obavy z nových mien na najvyšších postoch ministerstva vnútra aj z vymenovania novej ministerky spravodlivosti Koníkovej. Tá nekompromisne vymetá od špiny svoj rezort. Nič dobré pre nich neveští ani minister Mikulec, jeho štátny tajomník Kyselica a zrejme i budúci policajný prezident Spišiak s povesťou, že on je v boji s mafiou slovenským Catanim.

Napriek smrť šíriacej korone a len vyše mesiac vládnutia by mohli Matovičovi neprajníci z médií priznať mu aspoň to, že vytvoril účinnú a nekompromisnú čističku od korupcie a zlodejstva. Premnoženej to rakoviny verejného života už od vzniku samostatného štátu. Prvé výsledky ukázali, že čo sľúbil svojím voličom i verejnosti, to aj plní. A to sa ešte vtedy o koronavíruse, ako prvoradom probléme novej vlády, ani nechýrovalo.

Aj pre spriaznené duše Smeru – chamtivých oligarchov sa už javí smutná budúcnosť. Pre nich tiež bude platiť, že v najlepšom prípade nebudú môcť ako doteraz vykrádať štát a až tak zbedačovať občanov. Táto spoločenstvu „škodná“, dosiaľ chránená pred trestnými paragrafmi, sa už nemôže spoliehať na pomoc od policajného prezidenta, štátnej tajomníčky ministerstva spravodlivosti, korupčných policajtov, prokurátorov a sudcov. Dobrou správou je, že už dvadsať sudcov „radšej dobrovoľne“ opustilo svoje honosné posty a iní s korupčnou nošou pôjdu čoskoro za nimi.

Ak sa Smeru a jeho bývalým spojencom (predovšetkým oligarchom) nepodarí rýchlo zvrhnúť premiéra, dobre vedia, čo ich bude čakať, ak znova nezískajú moc. Alebo aspoň vo vláde prijateľnejšiu zmenu ako Matovič. Zostáva im potom len jedna možnosť záchrany - nevyhnutný politický zvrat za pomoci médií, ktoré v značnej časti vlastnia.

Premiér žne kritiku za každú aktivitu

V tejto prekérnej situácii, keď chudobné Slovensko plienia dve pohromy – koronavírus a korupcia – si dovolí odporučiť 85-ročný starec (ktorý má v živote mnohé zlé (okrem chorôb) za sebou a zrejme nič dobré ani pred sebou) slušným, rozumným a disciplinovaným občanom, aby vo vlastnom záujme podmienečne a aspoň teraz podporili Matoviča ako premiéra.

Nedovolili mu škodiť bezdôvodnou kritikou, znevažovaním jeho dôveryhodnosti vo funkcii či nátlakom na vládu nesplniteľnými požiadavkami a nárokmi zo strany rôznych bezohľadných záujmových skupín a nespokojných sťažovateľov. Stále hľadám, v čom on počas krízy vírusu v podstatnom a konkrétnom zlyhal? Prečo ho viacerí novinári až nenávistne kritizujú?

Azda ho chcú obrazne povedané pribiť na kríž, že chce dôsledne chrániť naše životy? V dôsledku čoho máme minimum mŕtvych. Pretože hneď počiatkom vládnutia viacej si cenil hodnotu života než obchodu? Za tento svoj nekompromisný postoj zožal spŕšku posmechu, nevôle a zamaskovanej kritiky od ekonomickej a podnikateľskej elity. Vrátane ministra hospodárstva Sulíka a voči premiérovi kritických médií..

Ich nekorektný a zaujatý postoj vidieť aj v tom, keď pre Matovičove brebty (spôsobené aj časovom stresom pod ich tlakom) si o ňom vymýšľajú falošné horory. Rád by som ich videl na poste premiéra, ako by oni postupovali a konali. A museli za svoje problémové rozhodnutia niesť i zodpovednosť. Ako by hneď vedeli uspokojiť tisíce nespokojencov za rôzne obmedzenia ich osobného života. Podľa týchto kritikov spoza svojho stola (nie z terénu) je akékoľvek rozhodnutie premiéra hneď po zrode, keď ho ešte nepreverila skúška času a praxe, nanič a často s posmechom kritizované. .

Nevolil som Oľano a voči Matovičovi mám výhrady, ale zatiaľ ma ako premiér nesklamal. Skôr ma zaráža, aké nepodstatné a malicherné chyby mu hneď od vzniku vlády vytýkajú niektoré kritické médiá. Nedali mu pracovný pokoj ani prvý deň po vytvorení novej koalície. Tobôž obvyklých sto dní. Domnievam sa, že ani keby Matoviča (ako vyznavača konzervatívnych hodnôt) vyhlásila cirkev za Svätého, tak by im prekážala práve jeho Svätosť.

Napríklad Markíza trikrát odvysielala v hlavných správach v obmenách významovo tú istú starú správu a potom ju ešte v rozhovore pripomenul Matovičovi po štvrtýkrát moderátor v relácii Na telo. Ako inak, ako zlomyseľný zámer, hodnotiť tento počin Markízy? Keď sa opakovane vracali v prím sledovanom čase k banálnemu výroku možno trojdňového premiéra, ktorý neuvážene trepol na tlačovke, že odchádzajúci rozkradači štátu nakúpili nespoľahlivé a predražené testy na koronavírus za milióny. Ale tie môže nová vlády iba hodiť do Dunaja.

Ide o neuvážene problematický výrok, ktorým Matovič nepresne a skreslene informoval verejnosť o ďalšom korupčnom čine starej vlády. Ale stalo sa tým až také niečo hrozné, aby Markíza už zabudnutý tento jeho brebt až štyrikrát po sebe odvysielala? Ale skutočná realita tejto mediálnej kauzy je celkom iná! Vo vysielaní sa síce objektívne tvrdilo, že Matovič zrušil predražený nákup nespoľahlivých, identifikačne rýchlych testov na koronu v počte jedného milióna. Aby potom tie isté testy v počte len 500-tisíc kúpil o jedno euro za kus drahšie. To je síce pravda. Ale Markíza zabudla odvysielať to podstatné, že premiér usporil štátu 3,5 milióna eur, keď znížil kontrakt o 500 tisíc nepotrebných (?) pomôcok ochrany.

Tiež neodvysielala politicky významnú správu, že nové vedenie štátnych hmotných rezerv nakúpili iné nedostatkové ochranné prostriedky rovnakej kvality omnoho lacnejšie ako za korupčníka Smeru v zaisťovacej base – Kičuru. Čím ušetrili štátnej kase ďalších šesť miliónov eur. Túto podstatnú správu som čítal v ten istý deň ešte pred vysielaním TN Markízy v správach Aktualít. Azda by to mal byť Markíze odporučený spôsob šírenia dezinformácií a neopodstatnenej kritiky na Matoviča od jej najbohatších inzerantov? Dúfam, že nie!

Aj iné televízie i noviny hodnotia kroky nového premiéra neobjektívne až zaujato. Ide o moje zistenia, ktoré aj konkretizujem. Napríklad sprvu médiá veľmi iniciatívne kritizovali možnosť nakupovať potravín dôchodcami ráno počas štyroch hodín v čase predaja. Vraj hypermarkety boli vtedy temer prázdne. Sťažovali si na to mladší kupujúci, že musia stáť vonku v dlhých radoch. Keď to hlavný hygienik však zmenil na dve hodiny nákupu, tak zasa protestovali nespokojní dôchodcovia. A televízie spustili spŕšku kritík na vládu v oboch týchto prípadoch v rozpore s logikou, keď paradoxne skritizovali obe prijaté riešenia ako zlé. Raz prvé a potom to druhé.

Vari sa nemala prijať žiadna ochrana starých ľudí pred koronou v obchodoch? A nebol by až potom skutočný problém? Lebo ak by sa z nich mnohí nakazili, tak by títo novinári urobili z Matoviča trhací kalendár! Jeden známy komentátor v prestížnom denníka komentoval vzniklú situáciu aj takto (len citát z článku): „No. Také nebolo a nikdy nebude, aby akýsi „pošahaný„ bambus Matovič s iskrou fanatika v oku hovoril, kedy ja pôjdem na nákup. To si netrúfol ani boľševík.“

Ale prečo útok na premiéra, keď príkaz vydal hlavný hygienik? Som omnoho starší dôchodca ako autor tejto kritiky, ale som sa s osobným obmedzením nákupov disciplinovane zmieril. Môžem ho ubezpečiť, že na mňa si kedysi dovolil boľševik „neporovnateľne horšie“ než Matovič dnes. A potom som už 20 rokov nezverejnil v novinách ani slovo. Nuž, páni kritici, ľahko je byť Janom Husom v čase, keď sa už neupaľuje.

Len sa týmto kritikom čudujem, že nekritizujú teraz Smer za zjavne škodlivú deštrukciu parlamentu pri prerokovaní dôvery vlády, čo je pri počte 95 hlasov (i bez jednej poslankyne) len formálnym aktom hlasovania. Pri nepredvídateľnom vývoji rozšírenia vírusu a očakávaného krachu hospodárstva je tiež len formálne aj schválenie Programového vyhlásenia vlády. Veď aj rôzne prognózy epidemiologických a ekonomických odborníkov v týchto dvoch zásadných otázkach sú iba veštby a nie orientačné dokumenty.

Preto, ak by bol Smer konštruktívnou opozíciou, ako o sebe tvrdí v čase korony, tak potom zámernou deštrukciou by nebrzdil teraz vládu prieťahmi pri schvaľovaní dôvery vlády. Deštrukčne by nemárnili jej čas, aby sa mohla venovať užitočným a naliehavým veciam v prospech občanov. A nie sa zaoberať hlúpou a neužitočnou polemikou s deštruktívnou opozíciou.

A čo na to médiá? Informujú, podľa mňa, len o nepodstatnej veci z rokovania NR SR. Namiesto toho, aby obštrukcie Smeru a pokrytecké konanie škodcu Fica a jeho kumpánov ostro a vecne skritizovali, aby odtiahli domov na Súmračnú. Veď konajú presne tak, čomu sa, obrazne povedané, naučili od českých rozvratných komunistov v koaličnej vláde pred februárom 1948: „Čím se budou mjeť občané húř, tým pre nás bude líp“!!! A tak sa to aj stalo na štyri desaťročia.

(Príbuzné téma je aj na blogu autora článku: „Sulík áno – Kollár nie! Vo vláde bez Kisku?“)