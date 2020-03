AD: „Pán premiér Matovič, prosím vás, neplačte!“

Brýzgať deň po vymenovaní premiéra, ktorý porazil na hlavu zlodejskú dominantu Fica, zahatal nárastu hlasov Kotlebovi, vyhnal z politiky Danka a Harabina, je veľká hlúposť či osobná zlomyseľnosť a nenávisť.

Matovičovi uprieť, že bol úspešným majstrom opozičnej politiky, sa v ničom nedá. Ale čo z toho, čo nám pred voľbami sľúbil, napokon aj môže splniť, na to ešte musíme trpezlivo čakať a sami sa o tom neskôr presvedčiť. V danej nešťastnej dobe mu musíme veriť, lebo iné nám ani nezostáva. Na úver iba dôverovať novej metle moci a podporiť ju občianskou sebadisciplínou, trpezlivosťou, osobnou zodpovednosťou a statočnou prácou. Veriť mu, že vymetie starú špinu a následne ani medzi „svojimi ľuďmi“ nedopustí zahniezdenie sa všemocnej korupcie. A že s Božou pomocou nás, ako kedysi Mojžiš Židov, prevedie cez nebezpečnú záplavu nového moru.

Kuvikať bez argumentov už dnes ako stará dementná sova a kritizovať prvé kroky premiéra je veľmi neseriózne, nežiadúce a pre splnenie akýchkoľvek pozitívnych očakávaní i nanajvýš patogénne. Veď on prevzal výkonnú moc v štáte v najkritickejšej situácii v histórii predmníchovského, povojnového, pofebruárového, pookupačného, aj slobodného Česko -Slovenska ako i samostatného Slovenska.

Mali by si slušní občania plne uvedomiť, že predseda vlády má „k dispozícii“ len prázdnu, už vyrabovanú štátnu kasu. Tiež, že náš maličký štát nie je pupkom sveta, ako to tvrdia demagogickí záchrancovia Slovenského národa. Lebo skutočnosť je dnes taká, že sme až po uši zadlženým štátom, pričom máme aj nevyhovujúcu a neperspektívnu štruktúru hospodárstva. Horšie, že počas dlhej hospodárskej prosperity vládna kamarila nevytvorila žiadne rezervy na dnešné zle časy, ale iba dlhy. Takže tie nám nepomôžu zmierniť obrovskú finančnú záťaž na štát, celý verejný život a jednotlivých jeho obyvateľov. Preto nové nevyhnutné pôžičky sa budú môcť získať na finančných trhoch iba za úžernícky úrok.

Navyše možno čakať, že čoskoro skolabuje naše čoraz chorejšie zdravotníctvo. Pričom na obe nohy kríva aj ficovymi voličmi zahniezdený byrokratický a drahý štátny aparát. Vážnym neriešeným problémom bude pre Matoviča v tejto superkríze nespoľahlivá polícia, prokuratúra a súdy. Ešteže určil za nového ministra vnútra profesijne a na čestnosť už praxou prevereného a činmi odvážneho Mikulca, krátko to šéfa vojenského spravodajstva za vlády Radičovej. Tomu má pomôcť urobiť v polícii poriadok ďalší profesionál rovnakých kvalít Kyselica.

Aktuálnou vážnou otázkou bude, či premiér odolá tlaku koaličného partnera Kollára, ktorý chce pretlačiť do vedenia SIS-ky svojho človeka. Ak povesťou pochybnému a nespoľahlivému populistovi a tlčhubovi ustúpi, urobí vážnu chybu. Lebo tajná služba ma celkom iné úlohy, ako u nás býva zvykom,

že prioretne slúži jednej vládnej strane. Odstrašujúcim príkladom je nedávna minulosť, keď jej šéfa si nominovala koaličná SNS Danka. Dopad takejto neprijateľnej nominácie si dostatočne uvedomil už bývalý prezident Kováč, keď hneď po vzniku republiky odmietol Mečiarovi vymenovať za riaditeľa SIS Ivana Lexu. Až potom, keď známy uzurpátor moci zmenil zákon, že riaditeľa tajnej služby vymenúva premiér (nie prezident), dosadil svojho sluhu do tejto funkcie. A vieme, ako to nakoniec dopadlo.

Matovič to bude mať ešte o to ťažšie, že oligarchovia už v neúnosnej miere ovládajú banky, fabriky, vodu, plyn, komunikácie, zdravotnícke zariadenia, médiá a iné. Keď už majú temer všade rozhodujúci vplyv. Predovšetkým by však občania nemali zabudnúť, kto tu dvanásť rokov nekoncepčne a svojvoľne vládol a kradol. Kto teda môže za našu spoločnú biedu, neporiadok a marazmus.

Niekoľkodňový premiér tento celospoločenský chlievik, ktorý chce vyčistiť, však nespôsobil. A tiež nevyvolal ani koronavírus. To by mal chápať a nie si klamstvá vymýšľať jeho účelový kritik – hudobník, ktorý vedel v minulých režimoch triafať na správnu nôtu. Matovič zrejme správnym Smerom zanôtil zavčasu na útok a hneď sa ocitol v paľbe kritiky. A každý kto má hlavu na krku dobre vie a radí, ako by mal správne vládnuť. No vari práve on by mal ako premiér mlčať a „štátnicky sa tváriť“ ako populista Kollár, že len spoločne s vinníkmi nášho úpadku môžeme vykysnuté zlo odstrániť?

Azda by sa mal Matovič venovať výlučne nástrahám koronavírusu, aby zotrel zo seba nálepku kontraverzného politika a preobliekol sa do hávu falošného štátnika? Vari chceme to, aby mlčať o tom, čo mal v predvolebnom programe a sľúbil voličom - o mnohých zlodejstvách, podvodoch a korupcii bývalej koaličnej tiež „reprezentácie“? Aby len hlúpo vyčkávať, kým ho títo klamári falošne obvinia z hocičoho, čo sa im a oligarchom bude hodiť. Veď tí by boli neskôr v záujme vlastnej záchrany o ňom schopní tvrdiť akýkoľvek toxický nezmysel. Preto pre Slovensko by bolo osudovou chybou, ak by sa pre koronavírus zabrzdila očista verejného života aspoň od časti najvýznamnejších podliakov a kriminálnikov.