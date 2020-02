Harabin - hrozba a výsmech pravdy i rozumu

Kedysi komunistický trestný sudca, potom Mečiarov minister spravodlivosti a Ficov verný sluha - predseda Najvyššieho súdu SR klame, podvádza, šíri zlobu a rozvrat. Ale nedá sa vylúčiť ani jeho deštrukcia v NR SR.

Také klamstvá, nesplniteľné sľuby a lživé osobné útoky som ešte nezažil v kampani žiadnych volieb. Tiež by som s radosťou uvítal Ficov trinásty dôchodok. Mladé rodiny, pretĺkajúce sa v tiesnivých podmienkach u rodičov či v podnájme, čo očakávajú od vlády sociálnu pomoc, najmä lacný nájomný byt, by zasa privítali splnenie predvolebných sľubov o podpore v rodičovstve. Napríklad oveľa vyššie prídavky na deti. Ale nie iba lživé a nesplniteľné predvolebné „prísľuby“, ktoré ich kritickú situáciu nevyriešia. Iba neskôr vyvolajú v mysli oklamaných občanov chaos, sklamanie, rozčarovanie a odpor ku všetkým politikom aj politike.

Je preto naivné a hlúpe čakať nádej na zmenu k lepšiemu od odchovancov fašistických a komunistických metód klamania, podvodov a iba sľubov, ktorí si chcú len zachovať moc, privilégie a pochybné príjmy. Veď už len hlupák môže uveriť tým, ktorí povedia pravdu, iba keď sa pomýlia. Tým, ktorí tu 12-rokov vládli počas svetovej hospodárskej prosperity. Za čias, keď „gazdovali“ s miliardovými Európskymi fondmi, pričom pre seba si stačili „uliať“ stovky miliónov eur.

Veď práve politici ako Mečiar, Slota, Fico, Danko či iní výkvet umožnili obludnú korupciu. A to za asistencie hlavného arbitra skorumpovaných súdov Harabina, najlepšieho ministra vnútra Kaliňáka, generálnych prokurátorov Trnku a Čižnára aj ďalších ochotníkov slúžiť akejkoľvek vláde. Všetci títo majstri v podvádzaní voliča sa roky podieľali na postupnom úpadku zdravotníctva, školstva, životného prostredia či na rozklade polície, prokuratúry a súdnictva.

Na tomto celospoločenskom marazme má nemalý podiel práve súdruh Harabin, ktorý dnes nevyberane útočí aj proti zlodejstvám smerákov, ale kedysi vrelo a súdružsky vypusinkoval svojho chlebodarcu Róberta Fica priamo v televíznom štúdiu. Úprimnejšie to nevedel ani svetoznámy pusinkár Leonid Brežnev, keď bozkával svojich zahraničných straníckych bossov. Od takejto verejnej priazne sa musel trocha naoko zdráhať aj adresát bozkov premiér.

Dnes Fico za pomoci kotlebovcov a dankovcov (pre záchranu svojich kšeftov a z obáv pred možnou basou), sa snaží uplatiť voliča a zakryť mu cez žalúdok kritický zrak úplatkom až vo výške 800-miliónovej sekery do veľmi deravého, problémového, už parlamentom schváleného štátneho rozpočtu, hlavného to zákona každého roka. Aby potom tlak neuspokojených voličov zahnal budúcu rôznorodú vládu buď do kúta ako asociála, alebo aby musela splniť sľuby, ktoré sľúbili nezodpovední konšpirátori.

Tým by však vláda rozkývala ešte viac (v blížiacej sa kríze) verejné financie, ohrozila svoju akcieschopnosť a svoj vládny program . Až potom by nastal zúrivý útok na tohto vládnuceho nepriateľa chudoby. Bol by to veľkolepý cirkus klamstiev a výmyslov. Fico + Kotleba + Harabin + Danko či ďalší radodaji zo „spoločného“ by ostro označili týchto zlých vraj asociálov v novej vláde. A kalkulujú už dnes, že by sa potom čoskoro vrátili znova vládnuť. Ale tentokrát neobmedzenou formou autoritatívnej moci. Aspoň tak , ako sa predtým poučil a doučil ich priateľ Orbán

Preto po voľbách každú vládu bude silno bolieť hlava, či cez Smerom zamínované polia prežije. Veď ju bude čakať už vykradnutá, všeobecne zdevastovaná, neperspektívnou štruktúrou výroby zaťažená a občiansky nespokojná a rozhádaná krajina. Predovšetkým účelovo vsugerovanými problémami ako je Istanbulský dohovor, migranti či iné. V súčasnosti nepodstatné témy a témičky. Tie však u niektorých voličov stále zaberú.

Už komunisti našli po roku 1945 účinný recept ako uchopiť neobmedzenú moc, keď v koaličnej vláde s demokratmi vytvárali rôzne deštrukčné problémy so zámerom, že čím bude v republike horšie, tým pre uzurpátorov totalitnej moci lepšie. Túto zradnú politiku potom dotiahli až do „víťazného februára“ v roku 1948. Aj Smer pod hrozbou volebnej porážky a pre neúspech s Pellegriniho údajnou zmenou iba loga, narýchlo siahli po deštrukčnej politike v reklame vždy efektívnej sfére sociálnej.

Ako dôchodca sa však obávam, že štát bude musieť riešiť také diery v rozpočte aj rozvrat financií, ku ktorému pomaly spejeme, takže nakoniec bude musieť ich zaplátať aj veľkou reštrikciou už i poskytovaných dôchodkov. A tak penzisti môžu dopadnúť rovnako ako tí v Rusku po Jelcinovi, Grécku a Portugalsku po vláde nezodpovedných a rozhadzovačných socialistov, kupujúcich si úplatkami voličov.

Ficov Smer a jeho politických spojencov pokračujú i dnes v komunistickej arogancii, svojvôle a v zdôrazňovaní fantasmagórií o budúcom blahobyte a svetlých zajtrajškoch. No žiaľ, nie je to pre voličov s krátkou pamäťou a ešte kratšou mysľou dostatočnou výstrahou, aby aj oni pri urne precitli z ich nesplniteľných sľubov, účelového blúznenia a lží.

Súdruh Harabin, ak by bol za socializmu naozaj kresťanom, ktorý si ctí tradičné kresťanské hodnoty, ako to o sebe tvrdí, tak by potom nevstúpil do zločineckej KSČ. Ako trestný sudca by tiež neposlal do basy veriaceho za čin vyznávania viery. Nemal by ani sústavne klamať, milovať aj blížnych inej pleti či náboženstva. A čo je podstatné pre každého skutočného kresťana, by nešíril okolo seba nenávisť a zlobu. Aj by nedemontoval deštrukčne nádej občanov na slušné Slovensko. Zarážajúce je na jeho kariére to, že s jeho nedemokratickými názormi mohol dlhé roky ovládať slovenské súdnictvo. Rovnako za vlády autokrata Mečiara i jeho dvojníka Fica. Obidvom poctivo slúžil.