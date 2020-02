Za teplo by mohli domácnosti aj menej plati než dnes!

Vraj „Lobisti pod krídlami OĽANO a SaS – bezprecedentné zneužitie pôdy NR SR“. Tak znel titulok blogera Legényho o náraste lokálnych kotolní a odpájania sa od centrálnych zdrojov tepla (ďalej už CZT).

Bloger v rozsiahlom blogu (3. 2.) tvrdí: „Matovič rozdáva údery a nálepky na všetky strany , ale je najvyšší čas spraviť očistu od záujmových skupín vo vlastnom košiari. “ Vraj háji záujmy podnikateľov vo sfére budovania lokálnych kotolní na úkor všeobecného ujmu centrálnej distribúcie tepla. Hneď si našiel aj hlavného vinníka: „Ak je dnes teplo drahé, tak 15-20 percent tohto zdraženia ide na vrub tých, čo sa od roku 1 911 odpájali od CZT, ktorých už je 15-násť percent z pôvodného počtu bytov. Dnes je miera odpájania vyššia ...“

Podľa autora za narastajúce ceny tepla si môže sám monopolom klamaný občan, keď si za vlastné peniaze buduje lokálne kotolne. Práve také, ktoré potom má pod prevádzkovou a finančnou kontrolou, ale tie fungujú oveľa lacnejšie než služby CZT. Aj preto, lebo protimonopolný regulačný úrad dlhodobo zlyháva a okrádanie občanov dovolí. Inak by prezradil konkrétne čísla jednotlivých položiek vykazovaných nákladov u CZT. Netajil by ich pred spotrebiteľmi z dôvodu, že sú obchodným tajomstvom.

Ale i tie možno v účtovníctve „vylepšiť“ položkou v prospech vyšších nákladov, aký bol reál. A to v neprospech odberateľa. Napríklad vykazovaním nekontrolovateľnej veľkej straty v rozvodoch tepla. Tá však pri lokálnych kotolniach vôbec nevzniká, čo je veľký bonus pre domácnosti v celkovej nižšej cene za vykurovanie a teplú vodu.

V neprospech CZT hovorí aj zlý stav rozvodnej siete tepla, do ktorej jeho producent nedostatočne investuje, aby mal vyšší zisk. Ešte viac to platí u vodárov, ale zrejme aj u plynárov. Možno by mi vedeli preukázať číslami investícií, že sa mýlim. Ale potom by som chcel vedieť, aké externé služby pochybných firiem ony aj oni rozšafne "živia" údržbou a rekonštrukciami svojich rozvodov tepla, vody, plynu a elektriny. A to cez netransparentné tendre a utajované zmluvy. Preto mnohé rozvody energií k zákazníkovi sú už temer v havárijnom stave. Hoci by vlastná údržba týchto monopolov bola určite lepšia, oveľa lacnejšia i kontrolovateľnejšia.

Pán Legény v blogu účelovo popiera aj hlavný nástroj trhu – legislatívou neobmedzovanú konkurenciu. Ako mi potom vysvetlí, že veľkovýrobca vykazuje na rovnaký produkt oveľa vyššie náklady a cenu ako malovýrobca. Správna odpoveď môže byť len tá, že u veľkovýrobcu sa nehospodárne šafári a kradne. .

Autor článku má len v jednom pravdu, že konštantné náklady na výrobu jednotky tepla zostanú rovnaké. Tento stav však zhorší nižší počet odberateľov. V dôsledku čoho primerane klesnú tržby a zisky monopolného výrobcu, takže následne zvýši odberateľom cenu za produkt (teplo). Tohto vývoja sa však CZT veľmi obáva. Preto hľadá riešenie, ako si zachovať svoje monopolné postavenie a veľké zisky. A v záujme zachovania monopolu a stavu vlastnej "prosperity" začne intenzívne korumpovať (ne)kompetentných úradníkov a zákonodarcov.

Ak by v tejto veci nezlyhal protimonopolný úrad (ale dá sa čudovať, keď ho viedli politici Smeru ako pán Jahnátek?), tak by potom zrejme nevzniklo až toľké okrádanie občanov za predražené teplo. Vládni poslanci by potom zrejme „nemuseli zahlasovať“ v roku 2 014 za príslušný nepodarok zákona, ktorý príkazom a netrhovo zasiahol do tejto vážnej sféry celospoločenského významu. Už i do veľkej politiky zasahujúcemu vzťahu medzi CZT a netrhovo obmedzovanému nárastu lokálnych kotolní. Neobmedziť a tobôž zvýhodňovať priestor pre tiez "podnikanie" akéhokoľvek monopolu je pre hospodárstvo a občanov vždy zlá vec.

Práve takto účelná legislatíva v prospech CZT obmedzila domácnostiam možnosť odpojiť sa od monopolného dodávateľa tepla. Takže potom už nemohli ročne ušetriť nemalé financie. Výhodou tejto konkurencie lokálnych kotolní by bolo i vynútené trhové správanie sa CZT. Museli by pre svoje prežitie podstatne znížiť ceny, aby boli konkurenčne schopné, a neutekali im zákazníci. Aj veľký a drahý protimonopolný úrad by mohol podstatne znížiť počet úradníkov a štát by ročne ušetril milióny.

Pán Legény tiež straší občanov, že hromadná výstavba individuálnych kotolní zaplaví životné prostredie exhalátmi. Od autora blogu, ktorý bol v roku 2 004 riaditeľom kohéznych fondov a rozhodoval pre žiadateľov i o desiatkach miliónov eur, by som očakával zodpovednejší prístup k danej téme.

Jeho tvrdenia o skaze životného prostredia nezodpovedajú budúcej realite. Keďže na jednotku výroby tepla (bez zreteľa na jeho technologický zdroj výroby, či je veľký alebo malý) platí rovnaká celoštátna norma - konštanta pre ochranu životného prostredia. Ak by však objekt prevádzky ju nespĺňal, potom by mali prevádzku lokálnej kotolne príslušné orgány štátnej správy ju nepovoliť. Túto (ne)zodpovednosť má výlučne v rukách štátna správa.

Je podivuhodné, že autor článku do tejto už i v parlamente kampane nepravdivo zatiahol OĽANO, SaS a Igora Matoviča. Pretože práve tieto opozičné strany presadzujú bezprostredný finančný profit pre občanov. Aby ich ďalej nemohla ošklbávať skupina štátom zvýhodňovaných oligarchov. Práve Matovič sa ako prvý politik začal angažovať za ukončenie šafárenia dominantného monopolistu CZT, ktorý trvalo nečestne načiera do vrecka svojich zákazníkov.