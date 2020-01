Mal Lipšic blízky vzťah so Zsuzsovou?

Raši v televíznej relácii Na hrane tvrdil, že nielen prominenti Smeru sa namočili do blata s Kočnerovou kráskou. Vari jej zvodom podľahol i tvrdý kritik Kočnera, Smeru a iných neporiadkov v štáte?

Podpredseda vládnej strany takisto ako aj jeho kumpáni sú už od kosti infikovaní klamstvom. Takže lžou sa iba snažil zmierniť narastajúci kritický pohľad voličov na jeho dlhoročnú zlodejskú živiteľku. strácajúcu už moc a perspektívu. Preto dezinformačne a navonok presvedčivo „bojoval“ v besede s Matovičom. Lebo mu následne veľmi smrdí možný návrat k nevýnosnému a náročnému remesla lekára, ktoré štúdium (podľa Fica suma až 55- tisíc eur) mu ešte v korunách zafinancoval štát. Veď do politiky sa dá vliezť bezplatne, ale odísť s čerstvým doktorátom za hranice treba do centa zaplatiť.

Veď spochybniť voliča nepravdou, napríklad tým, že politici do jedného sú lumpi a kradnú všetci nielen tí zo Smeru, možno ľahko. Lebo takto sa vytvára zahmlený obraz o politike a v nej už napáchaných zločinoch a zločincoch. Podľa propagandy a konania smerákov vie volič zhltnúť túto návnadu klamstva či krádeží a iných káuz zločinu. Vraj ich prehltne bez problému! Zabudne na všetko chronicky zlé výmenou za “falošné sociálne istoty, predvolebné balíčky” a dokonca i za nereálne sľuby. Najmä za tie, ktoré má plniť až po voľbách nová vláda. V tomto je vraj i „Nový Smer“ nedostižný a o dve triedy lepší než údajne rovnakí nenažranci z opozície.

Vraj tí by tieto sociálne “výhody“ zobrali chudobe šmahom ruky hneď po februári. Už by nebolo nič zadarmo! Ani vlaky, ani obedy či vianočné príspevky a rekreačné poukazy. Tie „sociálne predvolebné novoty“ na ktoré však Smer roky kašlal, musí za štát financovať zo zákona súkromný sektor a samosprávy miest formou zvýšenia výberov daní, prípadne aj za cenu možných bankrotov. Ešteže nejeden volič vládnych lapajov, podvodníkov a zlodejov dobre spoznal, akí sú v skutočnosti, z utajených archívov „zberateľa poistiek“ Kočnera.

Potom zrejme i vie, čo by po februári mal od „víťazných smerákov“ očakávať. Bude však mať len jednu istotu, že napriek množstve vyhlásení sa už žiadnych pozitívnych zmien na sto percent nedočká. Možno inú istotu však môže očakávať od politikov opozičných. Preto pre Smer nový či starý je dnes najdôležitejšie každého opozičníka nejako pošpiniť v zmysle hesla komunistov, kto nejde s nami, je proti nám. Ale na rozdiel od minulosti treba protivníka len politicky zlikvidovať. Veď dezinformačná metódu lží patrí k osvedčenej praxi a propagande Smeru ako sa udržať vo vláde.

To je dnes jeho hlavný bojový arzenál na zastavenie odlivu vlastných voličov, ktorí prechádzajú ku Kotlebovi. V tom vidí svoju záchranu pred kauzami, škandálmi a hlbokou krízou sa zmietajúci aj „Nový Smer“. Ten už agituje tak, že najľahšie vie sľúbiť práve to, čo budú musieť plniť iní. Veď všetci mediálni smeráci sú dnes odborne školení ako verejnosť majstrovsky klamať. Učia ich za veľké peniaze platení majstri na klamstvá. Takže cieľom týchto dezinformácii je šíriť pre záchranu korýt ktorúkoľvek vymyslenú špinu či nehoráznu lož voči komukoľvek a kdekoľvek.

Preto len v klamaní voličov s krátkou pamäťou spočíva televízna či iná predvolebná polemika vládnej strany. Aby zabudli, kto u nás dvanásť rokov vládol. ako šafáril a čo spôsobil. Iba hlbokú anarchiu v legislatíve, zdeformovanú byrokraciu v celej správe štátu a v jeho službách pre občana. A nezabezpečil ani v časoch svetovej prosperity a jej nekrízového rozmachu dynamický hospodársky rozvoj a neznížil, ale zvýšil, zadlženie Slovenska.

Veľký rozvrat spôsobil aj v myslení a morálke v celej spoločnosti a z toho i vznik nebezpečia fašizmu. Ide preto o rapídny odklon takejto politiky od reálnych zámerov z roka 1989. Od vtedajších očakávaní a nádejí občanov na podstatnú zmenu a prosperitu po páde komunizmu.

Namiesto predloženia voličom možných riešení, analýz a východiska zo súčasného nežiaduceho stavu, predložil “Nový Smer” voličom svoj bilbordový, trojbodový volebný pamflet planých sľubov. Naďalej v ňom praktizuje prístup podcenenia mysle občana, že ten už celkom stratil pamäť. Túto aroganciu (bez argumentácie) predstavil v plnej nahote v Sobotňajších dialógoch RTVS podpredseda Smeru Blanár. Vôbec sa nehanbil popierať všetky už preukázané kauzy vládnej strany. Drzo ich zatĺkal, prekrúcal argumenty poslankyne Za ľudí Remišovej a násilne poslucháča presviedčal, že on má “pravdu”.

Zjavnou lžou je teda i opakujúce sa obvinenie advokáta Lipšica, že si niečo dôverné začal s kriminálničkou Zsuzsovou. Určite mu vypisovala e-maily, aby ho potom Kočner a Smer mohol skompromitovať a tak umlčať. On však neodpovedal tejto kriminálničke. Inak by sme sa už dávno dozvedeli o tejto “dôvernej pošte” medzi nimi dvoma. Veď ona mala pre snahu nadviazať kontakt osobitý príkaz od Kočnera aj s požehnaním Smeru. Pretože z kritík pána Lipšica ich už dlho bolela hlava a žalúdok. Ak by to tak nebolo, prečo by Kočner verejne zháňal naňho špinu (za vysokú odmenu) a vrah za jeho zavraždenie mal dostať až 200-tisíc eur.