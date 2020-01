Neslýchaná vulgárnosť Počiatka, Trnku, Slavkovskej a ďalších ...!

Vari túto spodinu Smeru by mal slušný občan voliť? Fáral som dva roky v bani Jáchymova, ale ani u vrahov som nikdy nepočul podobné slová ako od týchto politikov. Teda od tých, ktorí by mali byť pre nás vzorom.

Vraví sa, že vtáka poznáš po perí a človeka po reči. Ak by si túto ľudovú múdrosť voliči Smeru zobrali k srdcu, tak by určite inak volili. Potom by náš štát nebol v takom politickom, morálnom, spoločenskom a v budúcnosti i hospodárskom úpadku. Potom by nebolo toľkých kočnerovcov, bašternákovcov, skorumpovaných policajtov, prokurátorov, sudcov a iných kriminálnikov. Potom by aj Kuciak a jeho snúbenica ešte obaja žili.

Potom by ani nebolo treba natoľko veľký, daňami živený a od vrchu už skorumpovaný represívny aparát. Nechýbal by taký, ktorý by nám zabezpečil to, čo najviac potrebujeme – o niečo slušnejšie Slovensko. S menšou korupciou, bez neriešeného násilia, klamstva, byrokracie a zlodejstva. Aj s o niečo lepším školstvom, zdravotníctvom, legislatívou a sociálnou politikou.

Najnebezpečnejšie na celej veci je to, že veľa občanov si osebe myslí, že oni vidia až na samé dno politiky a do duše politikov. Pričom v tomto presvedčení ich nevyvráti žiadny argument. Jednoznačne, bez argumentov, odcudzujú každého politika, šíria o ňom počuté klebety a lži.

Niečo o týchto šírených dezinformáciách spoznávam aj z internetovej pošty od niektorých známych. Tí sú potom zvedaví, ako na „ich“ neoverenú a vymyslenú „správu“ (lož či klebetu) zareagujem. Ale takéto navonok „presvedčivé“ bludy však ďalej šíria. Keď ich napomeniem, tak dostanem odpoveď, že oni sa o politiku nezaujímajú a jej teda nerozumejú.

Najhoršie je však časté tvrdenie, že všetci politici do jedného sú len lotri, klamári a zlodeji. Môj sused, inak hlboko veriaci kresťan, má o nich až takú vyhrotenú mienku, že by tých v parlamente do jedného bez milosti vystrieľal. Pýtam sa ho zakaždým: prečo potom nie aj tých vo vláde? Lenže tento obraz a nežiadúci jav následne odrádza mnohých slušných ľudí aktívne vstúpiť do politiky. A máme potom tam najviac takých, ktorých by sme mali odtiaľ vyháňať vidlami. Tieto „chýry“ všeobecného marazmu šíria účelovo i najhoršie skompromitovaní politici, aby čo najviac voličov presvedčili o tom, že aj tí mimo koryta sú rovnako nenažrané svine. Oni sú predsa len oveľa ohľaduplnejší zbojníci. Veď pred voľbami nikdy nezabudnú rozdať chudobe sociálne balíčky.

Celkom iný obraz než úmyselné klamstvo vytvára zlo v politike všeobecná nevedomosť o nej a najmä o jednotlivých politikoch. Môj priateľ, bývalý dlhodobý dekan významnej fakulty, odborník vo svojom remesle, vyznamenaný aj rakúskym prezidentom, mi v rozhovore len všeobecne naznačoval výhrady voči pani prezidentke Čaputovej. Tak som ho požiadal, aby ich konkretizoval. Keď zistill, že strelil vedľa, tak sa vyhováral, že ho politika vôbec nezaujíma. Spýtal som sa ho: prečo potom politizuje a šíri nepravdivé klebety o hlave štátu? Aj podobné neúčelové dezinformácie však spôsobujú medzi občanmi rozčarovanie z politiky, čím prudko narastá radikalizmus i podcenenie nebezpečia fašizmu. Čo je voda na mlyn výlučne pre kotlebovcov a ich volebné preferencie.

„Slovník“ uvedených politikov Smeru, ktorý patrí do najhlbšieho spoločenského suterénu sa nepočuje ani v súkromí pastierov dobytka. Lebo ak by takto hovorili, tak by rýchlo našli dvere z ktorejkoľvek krčmy aj štvrtej cenovej skupiny. Ale dvanásť rokov vládnuca strana svoje vulgárne a bezcharakterné atrapy nominovala na najvyššie posty v štáte. Je to však taký pľuvanec do tváre občanov, ktorý by nemal zostať bez hlasnej odozvy. Lenže občania, keď majú konať, tak mlčia. Potom nech sa nečudujú v akom všeobecnom úpadku žijú a v akom bahne sa už ocitla na Slovensku politika. A akí grázli v nej rozhodovali a ešte rozhodujú.